Дистанционная школа математики (ДШМ) появилась с формальной точки зрения совсем недавно, год назад, однако новой ее назвать нельзя. Все преподаватели много лет проработали в ВЗМШ — Всероссийской заочной многопредметной школе — и представляли в ней отделение математики. Сейчас уже нет смысла обсуждать, почему преподаватели весной 2019 года одновременно ушли, причины были. Важно, что не изменилось общее представление о том, чем должна заниматься теперь уже Дистанционная школа математики, какие и как проблемы решать.

Мы прежде всего готовы помочь получить хорошее и систематическое математическое образование тем детям, которые не имеют доступа к продвинутым математическим школам столичных городов. Это в точности та самая цель, ради которой И. М. Гельфанд организовал в 1964 году ВЗМШ, тогда это была вовсе не многопредметная, а именно математическая школа. Любопытно (или символично?), что теперь мы оказались под крышей, которую нам любезно предоставил М. С. Гельфанд.

Нет, мы не отказываемся принимать, например, москвичей, петербуржцев или русскоязычных детей из-за рубежа. И все-таки главной целью остается готовность «помочь способным и интересующимся математикой ребятам с разных концов нашей страны, живущим часто в местах, где нет возможности получить квалифицированную помощь» (цитата из выступления основателя и председателя научного совета ВЗМШ Израиля Моисеевича Гельфанда перед учителями — участниками работы заочной школы).

Мы принимаем учеников 4–11-х классов, но учим их по-разному.

Математика в начальной школе, а затем в 5-м и 6-м классах — это арифметика в самом простом ее воплощении, т. е. большей частью вычисления, часто скучные и одновременно сложные. Младший школьник, как правило, не имеет представления об истинной математике. Мы хотим, чтобы ученик не начал думать, что математика — это самое скучное или страшное в жизни, чтобы он не приклеивал на себя ярлык «мне не дано понять этот предмет», и поэтому предлагаем ученикам 4–7-х классов программу, составленную из доступных, но непривычных школьнику задач. Эти задачи, мы надеемся, своей постановкой должны вызвать живой интерес и научить логично мыслить и излагать.

Младшие ученики приходят на электронную платформу и получают от нас собранные в блоки задачи кружкового характера. Для того чтобы их решить, не нужно знать «школьную» математику, достаточно желания, логики и здравого смысла, поэтому мы даем мало объяснений к задачам. Зато готовы не торопить, обсуждать решение каждой отдельной задачи, учить быть логичными и убедительными. Нам кажется важным избавить ученика от страха сделать ошибку, который часто вынесен им из школы. Мы общаемся с учеником в его аккаунте столько, сколько требуется ученику, любую задачу можно переделывать как угодно много раз, пока есть желание.

С учениками 8–11-х классов дело обстоит иначе. Эти школьники уже начали свое погружение в «классическую» ­математику. Наша задача — расширить и углубить их понимание школьной программы, установить связи между ее отдельными разделами. Математика не должна казаться сборником разрозненных алгоритмов и фактов. Мы предлагаем знакомиться с тео­рией по нашим пособиям — электронным или бумажным, как захотят ученики, — и приблизительно каждые три недели сдавать выполненное задание. Проверка решений, рецензирование работ и ответы на вопросы — по электронной почте. Преподаватель комментирует не только неверно решенную задачу — он и при верном решении предлагает другой подходящий взгляд на проблему. Привлекательная (по причине высокой скорости общения с учеником) идея заниматься и со старшими учениками на электронной платформе пока отложена. Выложить задачи на электронную платформу — значит унифицировать задания, но опытные кураторы классов хотят иметь свободу в составлении программы и знают особенности своих учеников, с которыми имеют дело всё время их обучения в школе.

Мы — дистанционная школа. Заочные занятия требуют от школьников волевых усилий. Заниматься в хорошей компании и с хорошим учителем, наверное, приятнее, тем более, если речь идет о младших детях. Но такие занятия далеко не всегда осуществимы, а заочное обучение имеет свои преимущества. Дистанционное образование доступно любому школьнику независимо от места проживания. Учиться комфортно: ученик сам выбирает удобное для себя время занятий и не тратит его на поездки. Пособия остаются у школьника и со временем составляют ценную математическую библиотечку, тем более что многие из них нельзя найти в продаже. Все годы обучения ученик имеет дело с одним и тем же преподавателем, поэтому занятия носят в большой степени индивидуальный характер. А еще мы учим тому, чему в школе не учит практически никто, — работать с научным текстом, хотя бы небольшим по объему.

Готовим ли к экзаменам? Готовим, в частности, составляем для учеников 9-го и 11-го классов специальные задания по материалам предстоящего экзамена и высылаем экзаменационные материалы. Этого хотят от нас взволнованные дети, и еще сильнее хотят потерявшие покой родители. Но смысл нашей работы — в систематической учебе. Мы не репетируем, т. е. не натаскиваем «срочно» к сдаче ОГЭ или ЕГЭ. Мы полагаем, что обучение математике — это не многократное решение задач по типовому образцу без общематематических понятий, умений и навыков. Наши ученики хорошо сдают экзамены после того, как проучились у нас хотя бы два-три года. За это время они приобретают, казалось бы, простые, но важные умения: превращать информацию в схему, удерживать в памяти задачу в качестве цели, понимать и сравнивать, делать выводы и не совершать логических ошибок, излагать и быть доказательными. А эти умения пригодятся потом везде, как бы ни сложилась дальнейшая судьба школьника.

Куратор обучения —

Н. И. Цуцерова: ncucerova@dschm.ru

Сайт ДШМ: dschm.ru

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