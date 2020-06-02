Член ОП возбудился напрасно

Человек, представляющийся как «член Общественной палаты России Илья Ремесло», опубликовал текст [1], направленный на дискредитацию организации «Альянс врачей» и ее руководителя Анастасии Васильевой. Одним из основных направлений дискредитации он избрал анализ диссертации Васильевой. Для этого он загрузил текст в коммерческую систему анализа «Антиплагиат» и вынес цитату из компьютерного отчета в заголовок — якобы, оригинального текста у Васильевой только 2%.

В результате получилась ерунда. Член ОП Ремесло, видимо, не знает, как анализировать текст, и не умеет читать — и не понял значения результатов «Антиплагиата». Приведенный им скриншот примеров № 20–22 указывает не на плагиат, а, наоборот, на совпадения ничтожных фрагментов текста (менее 2 промилле), причем источник № 21 был опубликован позже диссертации Васильевой. Если бы член ОП не остановился на процентах в самом начале отчета, а прошел по рекомендованным «Антиплагиатом» ссылкам, то обнаружил бы, что из 82% обнаруженных совпадений практически всё — это совпадения диссертации с ней самой, оцифрованной в РГБ (источник № 1, 43%) и в библиотеке Первого МГМУ им. Сеченова (источник № 2, 25%). Есть также совпадения с авторефератом (4%) и с опубликованными статьями самой Васильевой (в сумме примерно 5%), а также множество случайных совпадений ничтожного размера с текстами, опубликованными позже диссертации. Даже как-то удивительно, что с такими навыками у члена ОП Ремесло не получилось 146% заимствований.

Но вместо анализа отчета член ОП решил потроллить «Диссернет», предложив, чтобы «беспристрастные борцы с воровством диссертаций Алексей Навальный и „Диссернет“ Андрея Заякина и Сергея Пархоменко» обратились «в ВАК с заявлением о проверке диссертации Васильевой на плагиат и лишении ее статуса кандидата наук».

«Диссернет» не проверяет диссертации и иные тексты по заказам и подначкам. Мы работаем по собственному плану и в интересах науки и общества, а не ради возбужденных членов, пусть даже и Общественной палаты. Однако на этот раз, поскольку было выдвинуто безосновательное обвинение, мы сделали частичное исключение и ознакомились как с отчетом «Антиплагиата», так и с первоисточниками. Поясняем члену ОП Ремесло.

«Диссернет» (вопреки тому, что пишет член ОП) не использует «Антиплагиат» как средство доказывания. «Диссернет» никогда не основывает свои экспертизы и заявления на результатах компьютерного анализа без тщательной ручной проверки. «Диссернет» учитывает, что диссертация по существующим положениям основывается на опубликованных работах автора, а автореферат является кратким изложением диссертации, так что в подобных случаях по определению не имеется ситуации повторной публикации или автоплагиата: включение собственных работ в диссертацию полностью допустимо.

Вместе с тем в тексте диссертации А. Е. Васильевой, прежде всего в обзоре литературы, имеется несколько фрагментов, совпадающих полностью или частично с ранее опубликованными текстами. Суммарный объем таких заимствований в диссертации Васильевой примерно на два порядка меньше, чем то, что «Диссернет» предъявляет Минобрнауки с просьбой лишить обладателя ученой степени. Но и эти совпадения не нарушают норм цитирования: ссылки на источники имеются, и не в братской могиле обширного списка литературы без привязки к тексту, а там, где и положено, в цитируемом абзаце (врезка).

Пояснение окончено.

Василий Власов, Михаил Гельфанд

Андрей Заякин, неосторожно упомянутый членом ОП Ремесло, проделал анализ оставшихся совпадений. Вот его результаты

На стр. 29 первый абзац (справка по физиологии — описание оттока крови от головного мозга) совпадает с абзацем работы А. Ю. Иванова (2011). На работу стоит ссылка в конце абзаца.

На стр. 32–33 описание инвазивных и неинвазивных методов взято из работы Ф. С. Дзиовой, на работу даны ссылки на каждой из этих страниц.

Описание ультразвуковых диагностических методов на стр. 38 взято из работы С. А. Борисовой, на которую стоит ссылка.

Описание доплерографических методов (п. 3 на стр.34, эксплицированный на стр. 39–41) взято из работы Ф. С. Дзиовой, на работу которой дана ссылка.

Две фразы на стр. 44 взяты из работы В. С. Панунцева, на которую дана ссылка.

На стр. 46 одна фраза взята из работы Р. В. Бузунова и Ю. В. Зимина, дана ссылка.

На стр. 62–63 два абзаца взяты из работы А. Ю. Иванова, поставлены ссылки.

На стр. 84–85 часть абзаца взята из работы А. Ю. Иванова, поставлена ссылка, в тексте указано на принадлежность результата А. Ю. Иванову.

На стр. 104 три фразы принадлежат А. Ю. Иванову, на них дана ссылка.

К сожалению, не удалось найти источника фраз «Всё вышеперечисленное ограничивает возможность применения этих методов в повседневной практике» на стр. 36, которая совпадает с текстом в работе Ф. С. Дзиовой, а также «Локация на шее проводилась линейным датчиком» на стр. 96, совпадающей с текстом А. Ю. Иванова. Представляем читателю решить, считать ли эти фразы плагиатом.

1. Фейковый профсоюз и «Анастасия два процента»: что скрывает Альянс врачей Навального // Ruposters, 31 марта 2020 года.

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