Член ОП возбудился напрасно

Человек, представляющийся как «член Общественной палаты России Илья Ремесло», опубликовал текст [1], направленный на дискредитацию организации «Альянс врачей» и ее руководителя Анастасии Васильевой. Одним из основных направлений дискредитации он избрал анализ диссертации Васильевой. Для этого он загрузил текст в коммерческую систему анализа «Антиплагиат» и вынес цитату из компьютерного отчета в заголовок — якобы, оригинального текста у Васильевой только 2%.
В результате получилась ерунда. Член ОП Ремесло, видимо, не знает, как анализировать текст, и не умеет читать — и не понял значения результатов «Антиплагиата». Приведенный им скриншот примеров № 20–22 указывает не на плагиат, а, наоборот, на совпадения ничтожных фрагментов текста (менее 2 промилле), причем источник № 21 был опубликован позже диссертации Васильевой. Если бы член ОП не остановился на процентах в самом начале отчета, а прошел по рекомендованным «Антиплагиатом» ссылкам, то обнаружил бы, что из 82% обнаруженных совпадений практически всё — это совпадения диссертации с ней самой, оцифрованной в РГБ (источник № 1, 43%) и в библиотеке Первого МГМУ им. Сеченова (источник № 2, 25%). Есть также совпадения с авторефератом (4%) и с опубликованными статьями самой Васильевой (в сумме примерно 5%), а также множество случайных совпадений ничтожного размера с текстами, опубликованными позже диссертации. Даже как-то удивительно, что с такими навыками у члена ОП Ремесло не получилось 146% заимствований.
Но вместо анализа отчета член ОП решил потроллить «Диссернет», предложив, чтобы «беспристрастные борцы с воровством диссертаций Алексей Навальный и „Диссернет“ Андрея Заякина и Сергея Пархоменко» обратились «в ВАК с заявлением о проверке диссертации Васильевой на плагиат и лишении ее статуса кандидата наук».
«Диссернет» не проверяет диссертации и иные тексты по заказам и подначкам. Мы работаем по собственному плану и в интересах науки и общества, а не ради возбужденных членов, пусть даже и Общественной палаты. Однако на этот раз, поскольку было выдвинуто безосновательное обвинение, мы сделали частичное исключение и ознакомились как с отчетом «Антиплагиата», так и с первоисточниками. Поясняем члену ОП Ремесло.
«Диссернет» (вопреки тому, что пишет член ОП) не использует «Антиплагиат» как средство доказывания. «Диссернет» никогда не основывает свои экспертизы и заявления на результатах компьютерного анализа без тщательной ручной проверки. «Диссернет» учитывает, что диссертация по существующим положениям основывается на опубликованных работах автора, а автореферат является кратким изложением диссертации, так что в подобных случаях по определению не имеется ситуации повторной публикации или автоплагиата: включение собственных работ в диссертацию полностью допустимо.
Вместе с тем в тексте диссертации А. Е. Васильевой, прежде всего в обзоре литературы, имеется несколько фрагментов, совпадающих полностью или частично с ранее опубликованными текстами. Суммарный объем таких заимствований в диссертации Васильевой примерно на два порядка меньше, чем то, что «Диссернет» предъявляет Минобрнауки с просьбой лишить обладателя ученой степени. Но и эти совпадения не нарушают норм цитирования: ссылки на источники имеются, и не в братской могиле обширного списка литературы без привязки к тексту, а там, где и положено, в цитируемом абзаце (врезка).
Пояснение окончено.
Василий Власов, Михаил Гельфанд
Андрей Заякин, неосторожно упомянутый членом ОП Ремесло, проделал анализ оставшихся совпадений. Вот его результаты
- На стр. 29 первый абзац (справка по физиологии — описание оттока крови от головного мозга) совпадает с абзацем работы А. Ю. Иванова (2011). На работу стоит ссылка в конце абзаца.
- На стр. 32–33 описание инвазивных и неинвазивных методов взято из работы Ф. С. Дзиовой, на работу даны ссылки на каждой из этих страниц.
- Описание ультразвуковых диагностических методов на стр. 38 взято из работы С. А. Борисовой, на которую стоит ссылка.
- Описание доплерографических методов (п. 3 на стр.34, эксплицированный на стр. 39–41) взято из работы Ф. С. Дзиовой, на работу которой дана ссылка.
- Две фразы на стр. 44 взяты из работы В. С. Панунцева, на которую дана ссылка.
- На стр. 46 одна фраза взята из работы Р. В. Бузунова и Ю. В. Зимина, дана ссылка.
- На стр. 62–63 два абзаца взяты из работы А. Ю. Иванова, поставлены ссылки.
- На стр. 84–85 часть абзаца взята из работы А. Ю. Иванова, поставлена ссылка, в тексте указано на принадлежность результата А. Ю. Иванову.
- На стр. 104 три фразы принадлежат А. Ю. Иванову, на них дана ссылка.
- К сожалению, не удалось найти источника фраз «Всё вышеперечисленное ограничивает возможность применения этих методов в повседневной практике» на стр. 36, которая совпадает с текстом в работе Ф. С. Дзиовой, а также «Локация на шее проводилась линейным датчиком» на стр. 96, совпадающей с текстом А. Ю. Иванова. Представляем читателю решить, считать ли эти фразы плагиатом.
1. Фейковый профсоюз и «Анастасия два процента»: что скрывает Альянс врачей Навального // Ruposters, 31 марта 2020 года.