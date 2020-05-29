Нестационарные явления в Троицке

Вячеслав Владимирович Белый, научный сотрудник ИЗМИРАНа с 1971 года, скончался 20 мая этого года в результате пандемии COVID-19. Речь идет о выдающимся ученом, который много лет отдал исследованиям в области физики — термодинамики, занимаясь темой нестационарных явлений в ионосфере радиофизическими методами, а также кинетической теорией квантовых явлений в плазме. Его последние достижения включают статью в ведущем мировом научном издании Nature Scientific Reports. Справедливости ради нужно сказать,что мало кому из ученых, как российских, так и иностранных, получается опубликоваться на таком уровне. Сама публикация имеет интересную предысторию. В.В. Белый изначально написал опровержение к одной статье в Nature Scientific Reports, которая вышла еще в 2016 году. Так как само издание не торопилось принять опровержение, ему пришлось его сначала предложить другому изданию. Только после этого редакция Nature Scientific Reports предложила Белому опубликовать свою статью у себя.

Стоит отметить, что В. В. Белый долгое время сотрудничал с бельгийским нобелевским лауреатом Ильей Пригожиным, который известен своими трудами по диссипативным структурам и процессам флуктуации. Сотрудничество с Пригожиным не могло не повлиять на работы Белого. Ведь Пригожин не только ученый-теоретик, но и видный автор книг по философии наук. Сама концепция Пригожина, которую он назвал порядком из хаоса, применима далеко не только к термодинамике, но и к целому ряду других дисциплин, которые изучают именно сложные системы.

Сотрудничество с Пригожиным началось еще в 1982 году, когда Вячеслав Владимирович совершил свою первую поездку в Бельгию. Надо отметить, что их отношения быстро приняли и дружеский характер. Белый принимал Илью Пригожина и его сына Паскаля в Москве сразу после своего визита в Брюссель. Позднее, в декабре 1991 года, когда Пригожин снова прибыл в Москву, Белый сопровождал его на встречу с М.С. Горбачёвым, только что ушедшим с поста президента СССР и возглавившим свой собственный Горбачёв-фонд.

Позднее Пригожин приглашал Белого на мероприятия, организованные Фондом Les Treilles, которым руководила дочь Конрада Шлюмберже, основателя известной одноименной нефтесервисной компании. Сама Анн Грюнер Шлюмберже была филантропом и вкладывала именно в элитные приемы и высококлассные научные конференции на юге Франции. Несомненно, Белый был одним из немногих российских ученым, которого принимали на таком уровне и с которым лично общалась владелица Les Treilles. В результате он там побывал целых три раза: в 1991 году, еще при жизни Анн Грюнер Шлюмберже; в 1996 году; и в 2001 году, уже незадолго до кончины нобелевского лауреата.

Как в Брюсселе, так и в Москве В.В. Белый пытался укрепить научное наследие Пригожина. Участвовал в различных мероприятиях в честь нобелевского лауреата, а также выступил на семинаре в МГУ в честь столетия рождения Ильи уже в январе 2017 года.

Наверное, стоит отметить, что помимо тесного сотрудничества с Пригожиным, у Белого завязались и другие хорошие международные научные контакты. Например, сотрудничество с Ириной Веретенникофф из Свободного университета Брюсселя (VUB) началось еще в начале 1980-х, когда она приехала в город Троицк в разгар холодной войны.

Результату их совместной работы можно позавидовать. В 1991 году они получили Государственную премию РСФСР совместно с известным российским ученым Юрием Львовичем Климантовичем, научным руководителем В.В. Белого. Примечательно, что они оказались последними лауреатами этой премии перед распадом СССР.

Впрочем, и за пределами своих научных работ В.В. Белый может послужить примером удачной дипломатии, помогающей развитию международного сотрудничества. Так, меньше года назад, летом 2019 года, его принимала Анн Боти, бывший посол Швейцарии в Узбекистане, у себя дома в Женеве.

Можно с уверенностью сказать, что городу Троицку и российскому научному сообществу стоит помнить о таких выдающихся ученых, как Вячеслав Владимирович.

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