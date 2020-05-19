Японская высшая школа. Взгляд изнутри

В этом номере мы публикуем серию статей по теме академической этики, а более конкретно — о том, как в разных университетах мира регулируются романтические отношения между преподавателями и студентами. После серии скандалов в МГУ, ВШЭ и др. вузах нам показалось важным рассказать о международном опыте прописывания процедур, позволяющих рассмотреть случаи харассмента или избежать его. По-видимому, без таких процедур, явно зафиксированных в этических кодексах российских университетов, мы снова и снова будем наступать на одни и те же грабли.

Я закончила магистратуру филологического факультета СПбГУ в 2012 году и пять лет проучилась в Цукубском университете в Японии, подрабатывая помощником преподавателя и консультантом в университетской библиотеке. Получив в 2018 году докторскую степень, я начала работать в нескольких университетах Токио, один из которых, Университет Цуда, является старейшим женским учебным заведением Японии.

Когда меня попросили написать о взаимоотношениях между студентами и преподавателями в японских университетах, мне вспомнился первый семестр в роли преподавателя в апреле 2018 года (учебный год в Японии начинается в апреле). Свою первую группу, с которой я должна была заниматься практическим английским, я сначала учила, как создавать документы в Word, отправлять письма по электронной почте, записывать домашнее задание. В конце семестра в анкетах, в которых студенты оценивают отношение к ним преподавателя, учебные материалы, домашнюю работу и другие составляющие урока, я получила «спасибо, что носились с нами». Такие отклики очень вдохновили, но не облегчили мою работу.

Анкетирование является способом обратной связи между студентом, преподавателем и администрацией университета и проводится во всех университетах регулярно. Студенты заполняют анкеты в конце каждого семестра, и по результатам такого анкетирования никого, скорее всего, не уволят, но если на вас поступила жалоба о том, что вы часто задерживали студентов, то с вами будут разговаривать старшие преподаватели и настоятельно рекомендовать так больше не делать.

Отмечу, что система школьного образования в Японии не готовит школьников к самостоятельной студенческой жизни, поэтому в вузы они часто приходят совершенно беспомощными. Вся система среднего образования нацелена на то, чтобы подготовить ребенка к поступлению в вуз, поэтому школьники заняты зубрежкой с утра до позднего вечера. Эта система не предполагает работу с неуспевающими, приводя детей к серьезным стрессам и расстройствам психики, и является одной из причин того, что в Японии очень высок уровень детских самоубийств [1].

В результате не справившиеся со стрессом перестают посещать школу, их успеваемость падает, и они не только попадают в менее престижные учебные заведения, но и часто оказываются не способными учиться и на занятиях могут разрыдаться от самого простого вопроса. Поэтому преподавателям вузов приходится уделять студентам и организации их учебного процесса гораздо больше времени, особенно на первом курсе.

Одна из моих коллег на каждого студента заводила карточку, после каждого урока она писала ему в карточке комментарии и рисовала солнышко, если все получилось хорошо, или облака, если в этот раз он не очень старался. Карточки я не завожу, но с некоторых пор кроме учебников начала носить еще и плюшевого медведя в сумке на случай непредвиденных слез, поскольку даже одобряюще похлопать по плечу студента я не могу.

Студентам в университете помогают не только преподаватели, но и многочисленные методисты, которые готовы оставить любую работу и броситься на помощь растерянным студентам.

На структуру отношений между студентами и преподавателями влияют прежде всего пол и статус. В 2019 году Япония оказалась на 121 месте из 153 стран во всемирном рейтинге равноправия полов [2]. Эти рейтинги говорят не только о том, что женщин в японской политике и на руководящих должностях почти нет, но также о том, что женщин мало и в науке. В самом престижном японском вузе, Токийском государственном университете, только 20% студентов женского пола. То же можно сказать и про преподавательский состав [3]. На просторах интернета ходят списки престижных вузов, в которые идти не стоит, если хочешь выйти замуж, поэтому девушки иногда боятся туда поступать, опасаясь, что их шансы на рынке невест упадут.

У многих до сих пор в памяти скандал с несколькими престижными медицинскими вузами, который развернулся в 2018 году [4], когда выяснилось, что на протяжении многих лет юношам при поступлении завышали баллы, в результаты чего у девушек бал оказывался ниже и они не проходили по конкурсу. Причиной такого отношения к абитуриенткам послужило убеждение университетского руководства в том, что женщины могут надолго оставить работу после замужества и рождения детей, что в свою очередь может грозить острой нехваткой врачей в медицинских учреждениях. В 2019 году первый раз после скандала число девушек, поступивших в медицинские вузы страны. превысило число молодых людей [5].

Из-за того, что преподавателей-женщин мало, более того, научные гранты, право быть первым автором научной статьи и профессорские должности с пожизненным наймом (tenure) чаще достаются мужчинам, то преподавателей-мужчин, занимающих высокие университетские должности, оказывается во много раз больше. Поэтому преподаватели-мужчины иногда превышают свои служебные полномочия и пользуются своей властью над студентами и младшими научными сотрудниками.

Самые громкие истории, связанные с домогательствами и превышением власти над подчиненными в академических кругах были в 1990-х годах. В одной из таких историй магистрантка Педагогического института Наруто за год получила от своего научного руководителя 70 писем. Сначала содержание писем было относительно невинным, преподаватель справлялся о жизни и учебе студентки, а потом начал предлагать ей покинуть университет, настаивая на том, что единственная цель, по которой она пришла учиться, — это найти себе кавалера. Последние его письма носили откровенно сексуальный характер. Магистрантка просила научного руководителя оставить ее в покое, но просьбы ее не были удовлетворены, и в результате она перестала посещать университет, впала в депрессию и не смогла закончить университет и поступить в аспирантуру. Преподаватель был на год отстранен от работы, затем вернулся к своей должности преподавателя без возможности вести научное руководство. В результате длительных судебных разбирательств студентка получила материальную компенсацию.

Этот и многие другие случаи привели к ужесточению мер по пресечению харассмента и внесению поправок в закон о равных возможностях, а также созданию в начале 2000-х годов центров помощи при университетах в обязанности которых входят консультации по вопросам разных типов харассмента (maternity, power, sexual and academic), помощь жертвам, обучение персонала и просвещение студентов (создание памфлетов и листовок) [6].

Работу этих центров можно было наблюдать в действии в марте 2020 года, когда выяснилось, что два доцента (женщина и мужчина) Токийского университета неоднократно повторяли аспиранткам на своих семинарах, что женщины не могут сочетать замужество, материнство и науку, а людям, у которых сложилась личная жизнь, лучше бросить научную деятельность. Аспирантки пожаловались на харассмент в один из таких центров, и в результате расследования, которое длилось с 2018 года, один из доцентов был отстранен от работы на шесть месяцев, а другая вынуждена была принести публичные извинения.

Такие разоблачения стали возможны только благодаря тому, что сейчас у каждого японского университета есть свод правил поведения, которые разъясняют, что такое харассмент и определяют недопустимое поведение. Университеты, в частности, запрещают преподавателям встречаться со студентами вне территории кампуса, подвозить студентов на машине, прикасаться к студентам, и остро шутить над студентами. Нарушение некоторых из этих пунктов может грозить увольнением.

У каждого университета есть официальные e-mail адреса, и преподавателям запрещается вступать в переписку со студентами с личной почты или обмениваться какими-либо другими контактами (телефонами, контактами мессенджеров). В некоторых аудиториях стоят камеры наблюдения, двери в аудиториях стеклянные, и если назначена встреча с научным руководителем противоположного пола один на один, то дверь в кабинет должна быть открыта на протяжении всей встречи, чтобы любой проходящий мимо кабинета сотрудник мог видеть, что происходит внутри. Возможно, такие практики стоит перенести и в Россию.

Наталья Новикова,

японовед, Университет Тамагава (Япония)

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