Высший совет

19.05.2020 / № 304 / с. 15 /  Иван Экономов /  Авторская колонка / 138 просм., 138 — сегодня /  Комментариев нет

Уважаемая редакция!

Иван ЭкономовЭпидемия, похоже, понемногу идет на спад, наша страна начинает потихоньку выходить из режима противоэпидемических ограничений. Пусть недоброжелатели говорят, что власти манипулируют со статистикой, занижая число заболевших и умерших, утверждают, что от коронавируса в России умерло более 200 врачей. Пусть добавляют, что лакировка ситуации, как и более ранний треп по телевизору, что коронавирус не страшнее гриппа, ведут к тому, что население недооценивает реальную опасность и ведет себя расслаблено, что ведет к печальным последствиям. Мы-то знаем, что утверждения властей, что всё честно и открыто, верны: власти никогда не врали и не врут нам, особенно когда дело идет о здоровье народа.

В общем, есть надежда, что, отсидев дома еще две или четыре недели, большинство из нас сможет вдохнуть воздух полной грудью, надеть маску и отправиться на работу. Ну или сразу на дачу — лето-то на носу, а на даче и дел полно, и маску носить не нужно.

Однако, бросая все силы на борьбу с коронавирусом, попадая на больничную койку, как наш премьер-министр, как пресс-секретарь нашего президента, высшие руководители нашей страны думают и о светлом будущем, которое наступит после победы над коварной инфекцией. Пока мы валяемся на диванах, они строят планы по дальнейшему развитию страны.

Недавно мне позвонил коллега, спросил, видел ли я новый состав президентского совета по науке и образованию (СНО)? После того, как я честно признался, что не видел, он начал ругаться, говоря, что это не совет, а какой-то партхозактив с всенепременным Ковальчуком в роли серого кардинала, такого парадного состава этого высшего научного совета, мол, и не было никогда. Едва ли не половина состава СНО — директора и ректора, есть несколько бывших и нынешних чиновников, нынешний и бывшие президенты РАН, пара человек от Ковальчука, академик Онищенко… Какие серьезные, судьбоносные решения по науке может принимать такое сборище? Что они там президенту могут насоветовать?

Спорить я с коллегой не стал — пятую колонну никакими аргументами не проймешь, но на состав совета посмотрел. Михаил Валентинович и его люди — это прекрасно, это залог продолжения движения вперед! Бывший главный санитарный врач, академик Онищенко, а также директор «Вектора» — дань времени, практически неизбежность в эпоху пандемии. В общем, куда не посмотри, все сплошь люди нужные, полезные, обладающие если не научным, то огромным административным опытом.

Один только человек показался мне немного подозрительным: исполняющий обязанности ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта Александр Федоров. Философ, хотя именно это не удивляет: если человек возглавляет университет, названный в честь великого калининградского философа Иммануила Иоганновича Канта, то логично, что он является продолжателем его дела. И наверное, определяет сейчас актуальные с точки зрения Стратегии научно-технологического развития РФ направления философского развития в университете.

Всё бы хорошо, правильно, но вот внешность… Этот белобрысый и худой Федоров напоминает мне фанатика-убийцу из фильма «Код да Винчи», да и взгляд у него какой-то не очень добрый. Как бы он на заседании совета кого не прирезал. Впрочем, надеюсь, что ФСО четко сработает, если что.

Хотя я бы, не дожидаясь худого, его бы побыстрее заменил. И даже знаю, на кого: я бы рекомендовал включить в состав СНО Игоря Ивановича Сечина. Вы, может быть, удивитесь: причем здесь Сечин?! Бывший вице-премьер, президент «Роснефти», человек, активно развивавший отношения с братской Венесуэлой — причем тут совет по науке?

Но, коллеги, не спешите, не спешите! Я бы сам не так давно не подумал бы рекомендовать Игоря Ивановича в состав СНО, но теперь изменил свое мнение. Ведь именно он выступал на совещании по развитию генетических технологий, где выяснилось, что «Роснефть» очень заинтересована в развитии генетических технологий, что ее работа будет ориентирована на дополнение инициатив ключевых участников российской генетической отрасли в качестве технологического и организационного партнера.

Это наполнило мое сердце радостью: на развитие генетических технологий уже обратил свое внимание такой супертяжеловес, как Ковальчук, а теперь ему на подмогу спешит еще один супертяж. То-то сейчас дело закипит! Так что лично я выступаю за замену Федорова на Сечина в составе высшего научного совета: сейчас не время философствовать на высшем уровне, время закатать рукава и делать дело!

Ваш Иван Экономов

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