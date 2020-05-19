Высший совет

Уважаемая редакция!

Эпидемия, похоже, понемногу идет на спад, наша страна начинает потихоньку выходить из режима противоэпидемических ограничений. Пусть недоброжелатели говорят, что власти манипулируют со статистикой, занижая число заболевших и умерших, утверждают, что от коронавируса в России умерло более 200 врачей. Пусть добавляют, что лакировка ситуации, как и более ранний треп по телевизору, что коронавирус не страшнее гриппа, ведут к тому, что население недооценивает реальную опасность и ведет себя расслаблено, что ведет к печальным последствиям. Мы-то знаем, что утверждения властей, что всё честно и открыто, верны: власти никогда не врали и не врут нам, особенно когда дело идет о здоровье народа.

В общем, есть надежда, что, отсидев дома еще две или четыре недели, большинство из нас сможет вдохнуть воздух полной грудью, надеть маску и отправиться на работу. Ну или сразу на дачу — лето-то на носу, а на даче и дел полно, и маску носить не нужно.

Однако, бросая все силы на борьбу с коронавирусом, попадая на больничную койку, как наш премьер-министр, как пресс-секретарь нашего президента, высшие руководители нашей страны думают и о светлом будущем, которое наступит после победы над коварной инфекцией. Пока мы валяемся на диванах, они строят планы по дальнейшему развитию страны.

Недавно мне позвонил коллега, спросил, видел ли я новый состав президентского совета по науке и образованию (СНО)? После того, как я честно признался, что не видел, он начал ругаться, говоря, что это не совет, а какой-то партхозактив с всенепременным Ковальчуком в роли серого кардинала, такого парадного состава этого высшего научного совета, мол, и не было никогда. Едва ли не половина состава СНО — директора и ректора, есть несколько бывших и нынешних чиновников, нынешний и бывшие президенты РАН, пара человек от Ковальчука, академик Онищенко… Какие серьезные, судьбоносные решения по науке может принимать такое сборище? Что они там президенту могут насоветовать?

Спорить я с коллегой не стал — пятую колонну никакими аргументами не проймешь, но на состав совета посмотрел. Михаил Валентинович и его люди — это прекрасно, это залог продолжения движения вперед! Бывший главный санитарный врач, академик Онищенко, а также директор «Вектора» — дань времени, практически неизбежность в эпоху пандемии. В общем, куда не посмотри, все сплошь люди нужные, полезные, обладающие если не научным, то огромным административным опытом.

Один только человек показался мне немного подозрительным: исполняющий обязанности ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта Александр Федоров. Философ, хотя именно это не удивляет: если человек возглавляет университет, названный в честь великого калининградского философа Иммануила Иоганновича Канта, то логично, что он является продолжателем его дела. И наверное, определяет сейчас актуальные с точки зрения Стратегии научно-технологического развития РФ направления философского развития в университете.

Всё бы хорошо, правильно, но вот внешность… Этот белобрысый и худой Федоров напоминает мне фанатика-убийцу из фильма «Код да Винчи», да и взгляд у него какой-то не очень добрый. Как бы он на заседании совета кого не прирезал. Впрочем, надеюсь, что ФСО четко сработает, если что.

Хотя я бы, не дожидаясь худого, его бы побыстрее заменил. И даже знаю, на кого: я бы рекомендовал включить в состав СНО Игоря Ивановича Сечина. Вы, может быть, удивитесь: причем здесь Сечин?! Бывший вице-премьер, президент «Роснефти», человек, активно развивавший отношения с братской Венесуэлой — причем тут совет по науке?

Но, коллеги, не спешите, не спешите! Я бы сам не так давно не подумал бы рекомендовать Игоря Ивановича в состав СНО, но теперь изменил свое мнение. Ведь именно он выступал на совещании по развитию генетических технологий, где выяснилось, что «Роснефть» очень заинтересована в развитии генетических технологий, что ее работа будет ориентирована на дополнение инициатив ключевых участников российской генетической отрасли в качестве технологического и организационного партнера.

Это наполнило мое сердце радостью: на развитие генетических технологий уже обратил свое внимание такой супертяжеловес, как Ковальчук, а теперь ему на подмогу спешит еще один супертяж. То-то сейчас дело закипит! Так что лично я выступаю за замену Федорова на Сечина в составе высшего научного совета: сейчас не время философствовать на высшем уровне, время закатать рукава и делать дело!

Ваш Иван Экономов

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