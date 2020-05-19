«Он был активным исследователем теории групп и алгебр Ли»

Для математического сообщества неожиданная утрата Эрнеста Борисовича Винберга (26 июля 1937 – 12 мая 2020 года) совершенно невосполнима. Он был общеприз­нанным знатоком, экспертом и активным исследователем теории групп и алгебр Ли. Специалистов такого уровня во всем мире очень мало, и сколько-нибудь серьезное самостоятельное математическое сообщество не может существовать без фигуры такого рода.

Э. Б. постепенно шел к этой позиции, написав не один учебник и выпустив несколько монографий. Обширность знаний и глубина понимания предмета сделали его, возможно, главным авторитетом в России в этой области математики. Бесчисленное число математиков он учил, консультировал, рецензировал; мало кто из соприкасавшихся в своей работе с теорией групп Ли (таких среди математиков большинство) не пользовался консультацией Э. Б. Мне довелось много раз беседовать и советоваться с ним.

Путь его в советские времена был не прост. Очень хорошо помню малоприличную историю, как его докторскую диссертацию «завалили» на мехмате МГУ, а потом еще раз отвергли в Стек­ловке (1977). Притом что Д. К. Фаддеев, который был официальным оппонентом, выражал восхищение результатами диссертации, а швейцарский математик, участник группы «Николя Бурбаки» Aрман Борель (Armand Borel) написал о ней короткий отзыв, который не разрешили зачитать на втором «провале».

Я был на этом позорном заседании в Математическом институте, пока нас (В. И. Арнольда и меня, пришедших поддержать Э.Б.) не попросили уйти, поскольку заседание было якобы закрытым. За присуждение степени проголосовали двое членов Совета — М. М. Постников и С. П. Новиков, остальные же были против. Всё это далеко позади, и признание, хотя и с запоз­данием, как это всегда бывает у нас, всё же пришло. Но теперь без Эрнеста Винберга российская математика будет уже несколько иной.

Анатолий Вершик

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