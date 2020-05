Право на правила

(Полная версия. В *.pdf дана сокращенная версия текста)

Почему нам есть чему поучиться у немецких университетов в вопросах защиты от харассмента?

Последнее время в медиа и социальных сетях все чаще обсуждают вопросы нарушения половой неприкосновенности и харассмента. Дискуссии и скандалы на эту тему особенно затронули журналистское, правозащитное и академическое сообщества. Внутри университетской среды разворачивается сразу несколько дискуссий и драм, связанных не только с заседанием по делу Олега Соколова, но и с обвинениями в харассменте в адрес преподавателей и профессоров исторического и филологического факультетов МГУ.

К сожалению, удивляет не только наличие всех этих историй, в которых преподаватели серьезных вузов позволяли себе, как утверждают свидетельницы, неуместные прикосновения, поцелуи и комментарии, – к наличию таких выходок сообщество привито и привыкло закрывать на это глаза, не замечать таких отношений и не помогать жертвам сексуальных домогательств. Поражает то, что академическое и университетское сообщество оказалось не готово к конструктивному обсуждению представленных фактов.

Многие представители этого сообщества – которое я привыкла называть своим – скорее склонны видеть в историях жертв заговор и борьбу за абитуриентов, попытки продвинуть или дискредитировать университетские реформы, подковерные кадровые конфликты, «ущемленное эго» студенток и выпускниц, которые решили «отомстить» преподавателям или администрации вузов, и прямую угрозу неприкосновенности личной жизни и самим основам романтических отношений между людьми. По-моему, болезненный опыт, которым жертвы домогательств решили поделиться публично, должен не только восприниматься с уважением и сочувствием, но может помочь нам разобраться в том, что происходит в вузах, и понять, как мы можем это исправить.

Не претендуя на объективный взгляд и не пытаясь всесторонне осветить то, как отношения между профессорами и студентами, а также случаи харассмента, домогательств и других форм нарушения половой неприкосновенности личности рассматриваются в Германии, я бы хотела показать, чему российские университеты могут научиться у немецких коллег.

В немецких нормативных актах федерального и земельного уровня, рекомендациях университетов и в том, что может быть названо «правилами внутреннего распорядка», прямо не указывается, что отношения между преподавателями и студентами/докторантами запрещены. Немецкий правовой дискурс концентрируется в области защиты от дискриминации и харассмента как одной из ее форм. В 2016 году в Германии были приняты поправки к закону о сексуальном насилии: сейчас закон базируется на принципе «нет — значит — нет» [1] и в нем подробно описано, что следует подразумевать под харассментом.

C 2006 года в Германии также действует Общий закон о равном обращении [2] (The General Act on Equal Treatment, или в немецкой аббревиации AGG). Изначально он постулировал недопустимость дискриминации по полу, возрасту, расовым, религиозным и другим принципам, но в 2013 году в законе появились поправки, описывающие харассмент, включая сексуальные домогательства, и его недопустимость на рабочем месте. Ответственность за реализацию права на отсутствие дискриминации (и половую неприкосновенность) ложилась в том числе на плечи работодателей. Они должны были проявлять нулевую толератность к харассменту и обеспечивать в своих организациях такую атмосферу, в которой жертва могла бы или мог бы — поскольку мужчины тоже становятся объектами нежелательного внимания — обратиться за помощью.

Федеральное антидискриминационное агентство в Германии, опираясь на эмпирическое исследование среди студентов, выпустило документ [3], согласно которому слушатели университетов имеют в отношении харассмента те же права, которые были описаны в Общем законе о равном обращении.. Более того, агентство напомнило руководству земель, что в каждом регионе могут быть разработаны и приняты свои нормативные акты, позволяющие лучше реализовывать требование федерального закона.

Агентство также обратило внимание университетов на то, что их автономия позволяет им и должна стимулировать их принимать собственные руководства, защищающие студентов от дискриминации (в целом) и домогательств (в частности). Такие руководства должны включать основные принципы общения между членами университетского сообщества, определение харассмента, описание превентивных мер и механизма разрешения таких ситуаций, а также информацию о том, к кому может обратиться студент(ка), если его(ее) права нарушены.

Многие университеты воспользовались этим правом и создали соответствующие руководства и механизмы урегулирования. Такое руководство создал известный Берлинский медицинский университет Шарите [4], который организовал собственное исследование в 2014–2016 годах и выяснил, что 70% опрошенных (76% женщин и 62% мужчин) были объектами домогательств во время учебы или на рабочем месте. В основном харассмент выражался в вербальной форме — устной или письменной, но также было немало прецедентов свиста, прикосновений и тому подобного. Университет декларирует, что имеет нулевой уровень толерантности к харассменту и подробно описывает последствия в своем руководстве [5].

Бременский университет Якобса [6] дает в своем руководстве по противодействию дискриминации подробное определение харассмента: это сексуально окрашенное, нежелательное, вербальное и/или невербальное поведение, которое имеет своим намерением или заставляет жертву чувствовать себя запуганной(ым), униженной(ым) и оскорбленной(ым). В руководстве названы основные формы харассмента, которые встречаются в реальной жизни (среди них, например, оскорбительные сексуализированные комментарии и шутки, запрос на совершение полового акта, неуместные приглашения на свидания и встречи, постоянный взгляд, ощупывание, непристойное обнажение, похлопывание, поглаживание, пощипывание, поцелуи, свист, нежелательная корреспонденция с использованием электронной почты или социальных сетей, включая фотографии половых органов и другие виды нежелательного и неуместного поведения, переходящего профессиональные границы).

Администрация университета ввела должность специального человека — обмундсмена, с которым можно обсудить происходящее, а также создала специальный совет, который может конфиденциально рассмотреть каждый конкретный случай. Университет Якобса уделяет большое внимание мерам, которые могут предупредить такое поведение: например, каждый новый сотрудник и новый студент получают копию упомянутого руководства и подписывает документ, в котором указано, что они информированы об условиях работы и будут их соблюдать.

Университет Гейдельберга [7] выпустил брошюру на английском и немецком языках, которую распространяет среди студентов, с основной информацией о том, что такое дискриминация и харассмент. В этой брошюре [8] описаны не только принципы работы и отношений внутри университета. Администрация четко прописывает санкции, которые могут последовать за публичным разбирательством по поводу домогательств. Так, любой сотрудник может получить письменное предупреждение, прослушать инструктаж о недопустимом поведении, пройти обязательный тренинг или получить перевод в другой департамент. В серьезных случаях любой сотрудник — включая лекторов (Lehrbeauftragte), приват-доцентов/доцентов (Privatdozenten), чрезвычайных профессоров (Außerplanmäßige Professoren) или почетных профессоров (Honorarprofessoren) — может получить запрет на нахождение на территории университета, увольнение или полный запрет на осуществление преподавательской профессии. Чрезвычайные и почетные профессора также могут быть лишены своих званий, если обвинения в их адрес подтвердятся. Студенты, если они становятся не жертвами, а инициаторами домогательств, могут ощутить на себе воздействие разных санкций, включая отчисление из университета.

Университет Мартина Лютера (Галле-Виттенберг) [9], понимая под харассментом особую сексуализированную форму дискриминации, подчеркивает, что домогательства — это всегда односторонний акт, нежелательный для другого участника ситуации, и они всегда наносят ущерб достоинству человека. Харассмент отличается от флирта и не-харассмента тем, что воспринимается жертвой как неуважительное и неприемлемое поведение. Главный принцип, которым руководствуется Университет Мартина Лютера, — уважение к отказу, поэтому отношения, основанные на согласии и не несущие в себе угрозы негативных последствий, харассментом не являются.

Свободный Университет Берлина [10] подчеркивает, что без согласия жертв домогательств ни одно решение не может быть принято, поскольку жертвы часто несут репутационные издержки и рискуют — опубличивая ситуацию — потерять и образовательные, и профессиональные перспективы. Университет признает, что харассмент может происходить везде — даже в таком прекрасном, просвещенном месте, как высшее учебное заведение. Поэтому в структуре Свободного Университета есть рабочая группа по противодействию харассменту [11], и любой участник образовательного процесса может в нее обратиться.

Университет Гумбольда в Берлине в 2014 году проводил кампанию «Нет места для харассмента» [12], которая включала семинары для женщин и транс-персон по противодействию домогательствам и дискриминации: как отвечать вербально и невербально (и – если потребуется — физически) на сексуализированный харассмент. В феврале 2020 года также состоялся День действий против харассмента, дискриминации и насилия в университетах [13]. Университет Гёттингена создал специальные образовательные программы по борьбе с «академическим сексизмом» [19] – унизительными комментариями по поводу внешности, личной и интимной жизни, сексистскими оценками поведениями. Университет признает, что эта проблема существует, и особенно ей подвержены женщины, поэтому считает необходимым помогать им реагировать на подобные комментарии и поведение (одна из дискуссий, например, называлась ««Я была слишком озадачена, чтобы реагировать …»: о повседневном сексизме в науке»). В Университете Билефельда занимаются не только помощью в непростых ситуациях, но и разбираются с тем, насколько все эти анти-дискриминационные руководства вообще работают и кому-то помогают.

Бременский университет еще в 1992 году — до появления движения #Me Too, до крупных скандалов в других университетах и других странах — создал внутреннее подразделение, в которое студенты (и сотрудники) могут обратиться за помощью. Немецкая ректорская конференция [20] в 2018 году приняла резолюцию, направленную против сексуальной дискриминации и харассмента.

Особое внимание в ней уделяется именно тому, что отношения, которые существуют в институтах высшего образования, всегда (выделено автором — Ред.) связаны с иерархией и зависимостью и потому могут приводить к ­злоупотреблению полномочиями и чреваты для подчиненных групп. Ректоры связывают это с тем, что один и тот же человек может играть роль руководителя (научной работы) и начальника (департамента), а также — в силу своего авторитета и статуса — может оказывать влияние на академическое или профессиональное сообщество за пределами своего учебного заведения. Поэтому университеты ответственны за то, чтобы разрабатывать такие структуры и правила, которые позволяют минимизировать возможность использования своей власти, хотя, естественно, домогательства и харассмент могут возникать и в отношениях горизонтального типа.

Жалоба на профессора (или представителя администрации вуза) более сложна и «опасна», чем жалоба на сокурсника, потому что может повлечь более серьезные последствия, разрушить образовательный трек или карьеру. Именно поэтому в Германии — как и, к сожалению, во многих других странах — статистика по количеству случаев домогательств практически не существует, а репрезентативных исследований не проводилось. Рурский университет в Бохуме провел исследование [21], которое не только показало структуру харассмента и сексуальных домогательств, но и описало широкий спектр последствий такого поведения для объектов нежелательного внимания.

Описывая позитивный нормативный опыт в Германии, я не имею права сказать, что проблема в немецких вузах полностью решена. Думаю, ее полное решение потребует еще большего количества времени и превентивных мер. Однако главное, что происходит, — изменяется отношение к студентам и культура понимания неприкосновенности личности, чужого тела, формируется новое представление о личных границах и уважении человеческого достоинства.

Проблемы с решением конфликтов и разбирательством в случаях харассмента существуют. Специалисты подчеркивают: студенты часто мало информированы о своих правах; каждая ситуация должна разбираться индивидуально и автоматизм в решениях недопустим; разрыв во власти — формальной и неформальной — между студентами и сотрудниками вузов огромен; жертвами домогательств по-прежнему чаще всего становятся женщины; харассмент не только крайне негативно влияет на университетское сообщество и среду, но и не позволяет его жертвам закончить образование и продолжить карьеру и т. д.

Но то, что отличает Германию от многих других стран, — это детальная проработанность мер противодействия харассменту и готовность признать, что он существует. У каждой жертвы есть возможность обратиться за помощью, взвесить ситуацию и найти решение проблемы. Я бы хотела, чтобы такие практики и наработанный в других странах опыт стали доступными студентам и студенткам, аспирантам и аспиранткам, молодым сотрудникам и сотрудницам российских вузов. Если скабрезные шутки, неуместные поглаживания, сексистские комментарии и другие формы харассмента исчезнут из коридоров российских вузов, они от этого не обеднеют.

Мир меняется. Недавние истории, связанные с харассментом, в том числе трагические, указывают именно на это. Студенты открыто заявляют, что положение дел, в котором шутка «студентки третьего курса никогда не стареют» кому-то кажется смешной, перестает быть нормой. Они готовы не только делать публичными «некрасивые истории», но и бороться за свое право учиться в комфортной среде, исполненной уважения к личности и правам каждого участника образовательного процесса. Достаточно громко звучит призыв к изменению «правил игры» и разработке понятных и развернутых механизмов решения конфликтов, связанных с домогательствами в университетах. Это попытка менять культуру академического и университетского сообщества, в которых подобное поведение должно перестать быть нормой.

Дарья Скибо, науч. сотр. ЦНСИ (Санкт-Петербург),

стипендиатка Федерального канцлера Германии 2019–2020 годов

