Чешуйчатые короли азиатской ночи

Настоящей удачей для зоологии можно назвать исследователя, умеющего зарисовать свой объект. В истории мало примеров профессиональных зоологов-анималистов, чего нельзя сказать о ботаниках. Возможно, изучать тычинки и пестики берутся люди с гораздо более тонкой душевной организацией, нежели потомственные охотники, ведь долгое время зоолог, специализирующийся на изучении птиц и зверей, как правило, обязан был быть неплохим стрелком.

На память приходит имя легендарного Николая Николаевича Кондакова (1908–1999) — одного из ведущих анималистов СССР, канд. биол. наук, специалиста по головоногим моллюскам. Его рисунки были помещены в десятки энциклопедий, определителей, справочников, выходивших многотысячными тиражами. Чего стоят «Большая советская энциклопедия» и советское издание «Жизни животных».

Зоологическому музею Зоологического института РАН (Санкт-Петербург), где в свое время работал упомянутый выше Кондаков, в этом плане повезло: старшим хранителем, куратором экспозиции амфибий и рептилий здесь работает ­Александр ­Острошабов. При всей своей красоте «голые и чешуйчатые гады» (научное название этих классов, бытовавшее в русскоязычной литературе вплоть до 1940-х годов) не слишком популярны у анималистов. А вот Александр предпочитает рисовать именно их. Мощным толчком для творчества стали его экспедиции с ведущими отечественными герпетологами в заповедные уголки Юго-Восточной Азии. Его кисти и карандашу принадлежат жабы и лягушки, ящерицы и змеи в «Красной книге Санкт-Петербурга», «Определителе животных России», «Энциклопедии животных Московского зоопарка», многочисленных научно-популярных книгах издательства «АСТ».

В ноябре 2019 года в музее открылась его первая персональная выставка с интригующим названием «Восточноазиатские эублефары — короли азиатской ночи», посвященная гониурозаврам. Многие читатели наверняка подумали о динозаврах, часто носящих созвучное название. Одна из газет, напечатав информацию о выставке, поместила в текст фотографию тираннозавра. Но гониурозавры (Goniurosaurus, с греческого — «углохвостые ящеры»), или восточноазиатские эублефары, — это род современных ящериц, включающий на сегодняшний день 19 видов. Обитают они на юге Китая, в северных районах Вьетнама и на островах Рюкю. Живут во влажных горных лесах, активны в ночное время, питаются беспозвоночными. От собственно эублефаров (они распространены на Ближнем Востоке и в Южной Азии) отличаются изящным стройным телом и удлиненными лапами. Такая конституция тела им необходима для передвижения по рельефным скалам.

Выставка из 15 цветных изображений гониурозавров и черно-белых научных иллюстраций по морфологии и поведению этих животных, выполненных в 2011–2012 годах для книги, посвященной этим необычным и малоизученным созданиям, приурочена к празднованию столетия отделения герпетологии Зоологического института. Ее официальное открытие прошло в заключительный день работы международной конференции, посвященной этому юбилею. Первые посетители — профессиональные герпетологи, по достоинству оценили научную точность этих работ, запоминающееся оформление витрины, выполненное с использованием привезенного из тропиков натурального листового опада, бамбуковых циновок, предметов быта сельских жителей Вьетнама. Особой изюминкой стали две скульптуры ящериц, изготовленные Александром из полимерной глины, в точности воспроизводящие до последней чешуйки восточноазиатских эублефаров.

Игорь Доронин,

канд. биол. наук, ст. науч. сотр. Зоологического института РАН

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