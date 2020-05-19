Дистанционная школа: опыт одного года

Моя дочь Мария закончила восьмой класс. И этот учебный год она училась дистанционно. Это был эксперимент, решились мы на него обе с трепетом. Но эксперимент прошел успешно, и в девятом Маша тоже будет учиться онлайн.

Как мы дошли до жизни такой? Начну с того, что весь предыдущий год, седьмой класс, мне было безумно стыдно перед Машей. Я, взрослая женщина, которая зарабатывает, ходит по магазинам, готовит и убирает квартиру, на фоне ребенка жила беззаботной жизнью бабочки-капустницы. Маша уходила в восемь утра и приходила в три часа, а потом и в четыре голодная, злая и уставшая. У нее было ровно 15 минут, чтобы поесть и уйти в художественную школу еще на три часа. Возвращалась она в восемь вечера, и ее ждали домашние задания — и по школе, и по художке.

Когда-то, классе в пятом, всё было неплохо: дочь все успевала, и в свободные от художки дни ходила в неплохую спортивную секцию. Да, уставала. Но справлялась. Уроков было по пять-шесть в день. Потом в школе пошли седьмые уроки, занятия стали заканчиваться в 14:30. И ладно бы, это было необходимостью. Но начались дополнительные уроки якобы по выбору. Они так и называются — «элективные». Чтобы типа как в США. Но если, например, в 57-й школе гуманитарии действительно выбирают между дополнительной лингвистикой и археологией, то нашим гуманитариям предложили «на выбор» черчение, физику и математику. Отбрыкались только от черчения. Школьный день начал пожирать всё. Сначала полностью отвалился спорт, потом сошла до минимума художка — пришлось поменять профессиональный класс на облегченный. То есть дочь ее закончит без диплома.

Но на это всё можно было бы нормально смотреть, если бы в школе давали хорошее образование. Вот только иллюзии меня покинули еще в пятом классе, когда детям подсунули предмет «Истоки», где в учебнике подробно объяснялись достоинства русской сохи, русского топора и русского терпения.

Восьмой класс Маша начала в обычной московской школе. И репетитор по английскому (1000 руб. в час) — это нормально. Но необходимость приглашения репетитора по математике уже 7 сентября — это было плохо (1200 руб. за полтора часа)… Потом начался страх перед предметами: Маша заявила, что ненавидит историю и еще парочку предметов. Началась психосоматика — к пятнице она заболевала. И тут я стала задумываться: а ради какого образования ребенок так гробится? Ради чего она рыдает над домашкой в десять вечера? Ради чего не гуляет по выходным? И вдруг поняла: в мое время была система образования, куда была встроена идеология. Сейчас же это просто некая запутанная Система, через которую должны автоматом пройти все городские дети. Знания в ней не главное.

Перейти в онлайн-школу было страшновато по многим причинам. Как потом с ЕГЭ? Как вообще воспринимаются школьные знания через монитор? Ну и что скажут консервативные родственники, увидев, что я «посадила ребенка перед компьютером»…

Но страхи быстро кончились, и начались сплошные плюсы. Выбранная нами школа предоставляет три бесплатных дня для ознакомления с преподавателями. Я видела, что они хорошие — на сайте были сплошь преподы из ВШЭ, МФТИ и лучших московских гимназий. Потом Маша опасливо открыла урок истории России, потом химию. А потом сама потребовала немедленно туда перевестись. Оказывается, образование может быть интересным… Это был октябрь 2019 года.

Как проходит процесс обучения? Уроки начинаются с 10 утра и идут парами — максимум три пары. В субботу — два урока. Осенних и весенних каникул нет, но за счет этого уроки идут часов до двух дня. Поспав и нормально поев, Маша в пижаме, с чашкой какао садится к ноуту. Я работаю в этот момент на кухне и слышу, как Маша хихикает. Это — алгебра. Ее ведет крутанская Нина с синей челкой. Если хихикает особенно вредно, это химия. Химик молодой и очень мило полыхает очами, когда кто-то не знает валентности серы. Если музычка, то это какие-то короткие обучающие видео. Я смот­рела — сделано очень качественно! На физике много интерактивности: можно мышкой двигать линзы, магниты, включать лампочки. «Мышцы сфинктера состоят из…» — ага, биология. «Мос­ковиты пришли на Камчатку, уничтожили каланов и начали геноцид населения…», — история. Иногда я сама прихожу послушать, и мне всегда нравится. Маше нравится всё — и преподаватели, и уроки. В конце года она искренне расстроилась, что кончилась биология, география и история.

Как проходит урок? В тишине. Сейчас, когда вся страна на дистанционном образовании, ценность тишины оценили все педагоги. Понятно, что учитель спокоен, весел и уважителен к ученикам, потому что никого не надо успокаивать. Периодически он отвечает на вопросы в чате. Вопросы от учеников умные, по теме, потому что дети в классе тоже ок. Есть Савелий, Савватий, Иосиф и Аким. Умничают, выпендриваются — прелесть! В обычном классе их бы прибили стулом. Тут они рассуждают о демократии, спорят о гендерном равенстве.

Урок идет 45 минут, и он не тратится на перекличку, проверку домашки и вызов к доске. Вначале — разбор сложностей в домашнем задании. Нет сложностей? Поехали. 45 минут глубокого объяснения и обсуждения. В обычной школе на это просто нет времени. И что мне очень нравится — учителя пишут на обычной доске мелом! И стирают тряпочкой. И ничего, никто не умер от такого олдскула, все всё понимают и без супер-интер-видеодоски с вай-фаем.

Домашняя работа. Это тест, который ребенок решает, и его тут же проверяет или учитель, или автомат. Домашка дает очки. Они суммируются, и рейтинг ребенка растет, как в игре. Вы когда-нибудь видели ребенка, который в 11 вечера добровольно и с интересом пересматривает лекцию по химии?! Я видела это всю осень регулярно. Я говорила: «Мария, давай спать, двенадцатый час!» А она мне совершенно благодушным тоном: «Нет, я делаю домашку по русскому за сентябрь…» А теперь представьте себе госшколу и ребенка, который в двенадцатом часу ночи понимает, что у него «висит» домашка и ее надо сдать…

Как проходят экзамены? Увы, у онлайн-школы нет лицензии на аттестацию. Поэтому все дети прикреплены к какой-нибудь школе и числятся там заочниками или на семейном образовании. Можно даже остаться в своей школе. И вот в эту школу в мае ученики и едут сдавать экзамены очно — и ОГЭ, и ЕГЭ. Мария должна была сдавать ОГЭ, но в этом году их отменили.

А что с социализацией? С ней все хорошо. Ничто не мешает ребенку учиться до трех, а потом гулять или болтать в Макдаке с друзьями, идти на фитнес или рисование. Школьные перемены — не единственное место для социализации. Более того, школьные перемены могут стать местом для травли. Моя социализированная, вполне обаятельная дочь призналась мне, что испытала на себе легкий буллинг со стороны одноклассниц. Это было недоказуемо. И это был стресс.

Какова стоимость занятий? Я платила 5300 руб. в месяц. Если удобнее смотреть в записи (а кому-то надо переслушивать по два раза), то выйдет еще дешевле — 2000 руб. Девятый класс мне обойдется дороже — в 8200 руб. За отдельные деньги можно брать дополнительные курсы. Вот сейчас за 1500 руб. Мария будет слушать 10-дневный курс по бизнесу «Дети-МВА»: маркетинг, диджитал, продажи. Получит сертификат. И ей это интересно!

Каковы минусы такого образования? Ну вот деньги — это минус.

Всем ли подойдет? На мой взгляд, такая форма обучения подойдет детям, которые понимают, зачем им образование и умеют структурировать свой день. Но плюс этой онлайн-школы в том, что это не просто уроки в виде вебинара. Это качественное, современное образование, которое сильно отличается от обычной школы. Это видно с первых пробных уроков. Такое обучение выбрал бы для себя любой взрослый. Дирекция онлайн-школы явно идет в ногу со временем и умеет удержать у себя учеников. Так что, вероятно, такое обучение подойдет многим.

Мне кажется, что именно за такой школой будущее. А вовсе не за образовательными мегакомплексами на 10 тыс. человек.

Анастасия Кузина

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