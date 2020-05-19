Коронавирусные деньги

В середине апреля 2020 года Кастеллино-дель-Биферно (итал. Castellino del Biferno), небольшой городок с 532 жителями на юге Италии, начал печатать собственные деньги. Центральное правительство выделило мэрии 5,5 тыс. евро на продуктовые купоны для малообеспеченных жителей, пострадавших не столько от самой эпидемии (город находится в гористой, малонаселенной местности), сколько от ее экономических последствий.

Мэрия добавила средства из городского бюджета; заказала печать в местной типографии — как положено, на бумаге с водяными знаками и в ламинате, чтобы можно было дезинфицировать, — и выпустила, конечно, дукаты — самую знаменитую итальянскую денежную единицу [1], по курсу один дукат — один евро. Деньги раздали 200 нуждающимся семьям, те расплачиваются ими в местных лавках, владельцы которых раз в две недели обменивают дукаты на евро.

Корона-конспираторы могут начать беспокоиться, ведь решение о печатании городских денег, принятое 17 апреля этого года, было основано на муниципальном декрете 2018 года, который, в свою очередь, упоминает указ 1831 года короля Обеих Сицилий Фердинанда II (рис. 1), — наверное, они уже тогда что-то знали о грядущей пандемии и готовились к ней почти двести лет.

Рис. 1. Королевство Обеих Сицилий, Фердинанд II, 6 дукатов, 1833 год

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Почему же было выбрано такое романтическое название для местной валюты? Видимо, потому, что мэр города Энрико Фратанджело (Enrico Fratangelo) (рис. 2) — нумизмат. На бонах изображены местные достопримечательности — от статуи Девы Марии (рис. 3) до городского бассейна (рис. 4) — и просто фотографии жителей города (рис. 5), в том числе портрет самого мэра, почему-то в двойном количестве (рис. 3).

Рис. 3. Кастеллино-дель-Биферно, 20 дукатов

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На каждом номинале имеется надпись Sud Ribelle — «мятежный Юг». В итальянской прессе обсуждают, что это может быть ответ на обсуждение идеи выпуска Евро­союзом «ломбардийского займа» для северных областей Италии, сильнее пострадавших от эпидемии, но более сильных экономически, вместо займа для всей Италии.

Аналогичная схема создания собственных «коронавирусных денег» была применена в городке Санта-Мария-Хахальпа (Santa Maria Jajalpa), находящемся в мексиканском штате Мехико, с шестью тысячами жителей [2]. Там выпуск местных хахальпесо (рис. 6) был обеспечен 20 тыс. мексиканских песо, собранных депутатами муниципального совета. Впрочем, в других источниках сообщается, что в обороте будет 50 тыс. хахальпесо.

По сообщениям местных газет, двумстам самым бедным семьям города роздано от 100 до 200 хахальпесо, что составляет примерно от ¾ до 1½ минимального дневного заработка, составляющего 5,4 долл. США (по сведениям сайта bonistika.net, от 1000 до 1600 хахальпесо на семью, что, исходя из общего бюджета проекта, представляется завышенным). Жители расплачиваются за товары (рис. 7) по курсу к мексиканскому песо, разумеется, один к одному. На односторонних (во всяком случае, нигде нет фотографий оборотной стороны) бонах изображена панорама города и местные культурные символы — ягуар и пернатый змей.

Передача вируса с деньгами?

Теперь обратимся к другому вопросу, связывающему деньги и коронавирус. Многих волнует, передается ли вирус с деньгами. Шнобелевская премия 2019 года по экономике была присуждена исследователям из Университета Нейегена (Нидерланды) [3] за исследование того, деньги каких стран переносят наибольшее количество патогенов [4]. В нем «победителем» были признаны румынские леи: на этих купюрах выживали после 3 и 6 часов сушки все три исследованных микроорганизма, нанесенные на предварительно обеззараженные ультра­фиолетом деньги: золотистый стафилококк, кишечная палочка и резистентный к антибиотику ванкомицину энтерококк (ВРЭ). К своему стыду, должен упомянуть, что я пропустил эту работу в своем обзоре трехлетней давности [5].

Вот сводка новостей с сайта bonistika.net. Первым, в феврале 2020 года, объявил «карантин» для юаней Народный банк Китая: купюры изымались из обращения на 14 дней, а в обращение поступали новые. Чуть позже то же стали делать в Южной Корее, дополнительно продолжив уже существующую практику обеззараживания купюр путем трехсекундного нагревания до 150° С.

Аналогичные меры для гривен в середине марта ввел Национальный банк Украины. Банк Франции просто перестал работать со старыми купюрами, чтобы не подвергать опасности персонал. По его расчетам, запасов новой наличности должно было хватить на минимум пять недель, особенно с учетом съежившегося из-за карантина оборота денег (впрочем, эти пять недель уже прошли, и стоит уточнить, что решил делать банк Франции с уже использованными купюрами).

В начале марта ВОЗ объявила, что вирус может сохраняться на поверхности банкнот до девяти дней, и призвала пользоваться бесконтактными платежами. Ситуацией воспользовались и мошенники: в марте в ЮАР неизвестные изымали у населения «зараженные» деньги– и бумажные, и монеты, выдавая взамен «квитанции», которые якобы можно было обменять на изъятую сумму в любом банке.

Производитель российских бумажных денег АО «Гознак» 13 марта заявил следующее: «При изготовлении банкнотной бумаги для российских банкнот применяются специальные добавки с антисептическими свойствами. Поверхность таких банкнот уже не является идеальной средой для размножения бактерий и микроорганизмов. В этой связи вероятность того, что на банкнотах, передаваемых нашим предприятием Банку России, присутствуют какие-либо патогенные микроорганизмы, минимальна» [6]. Какое отношение размножение микроорганизмов имеет к сохранению жизнеспособности вируса, осталось непроясненным.

Впрочем, не исключено, что эти предосторожности были чрезмерными: примерно тогда же на medrxiv был опубликован препринт ученых из Университета Гонконга, согласно которому вирус сохраняет жизнеспособность на бумаге в течение всего трех часов [7].

М.Г.

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