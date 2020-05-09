Неформальное сообщество ученых — миф или реальность?

Неформальные сообщества ученых могут выгодно дополнять официальные академические и университетские структуры – выстраивать связи с реальным сектором и бизнесом, обмениваться опытом и помогать образованию междисциплинарных коллабораций, поддерживать молодых коллег. Однако функционирующих примеров таких объединений очень мало. 24-26 апреля ученые-энтузиасты Иванова на городском Science Barcamp разобрали на атомы задачу построения независимого и устойчивого неформального сообщества ученых и запустили проект Ивановского научного клуба. Аргументы исследователей, которые применимы и за пределами города, записала Александра Борисова.

«Идея объединить(ся) крепко сидит в головах ученых. Казалось бы, к этому есть все предпосылки: это большая социальная группа с высокой квалификацией отдельных ее представителей. Кроме того, они представляют форматы совместной работы в рамках конференций и понимают их эффективность», — начинает дискуссию один из ее инициаторов, проректор по научной работе Ивановского государственного химико-технологического университета Юрий Марфин.

Однако на практике эффективные добровольные сообщества очень редки, а недобровольные – почти невозможны. Внешним силам не удается обеспечить сообщество целью, которая сделает его продуктивным, а созданным снизу группам мешает что-то еще.

«У нас было много разных попыток собрать молодых ученых вместе. В Ивановской области много вузов, и поэтому в каждом есть свое как минимум студенческое научное общество либо совет молодых ученых (СМУ). Но организации внутри вузов направлены на решение внутренних проблем и не выполняют функции трансляции повестки ученых на регион», — поясняет Марфин.

Объединить молодых ученых пытались многие. В 2005 году существовавшие в России СМУ собрались и решили создать соответствующее единое НКО с региональными отделениями. Так появилось Ивановское региональное отделение Всероссийского союза молодых ученых. Какое-то время оно успешно продвигало повестку молодых ученых на уровень региона. Проблемы начались, когда его первый председатель начал потихоньку выходить из возраста молодого ученого и у него появились другие, более масштабные и интересные ему проекты.

Такая динамика хорошо знакома организациям некоммерческого сектора: обеспечение преемственности и передачи полномочий и компетенций от основателей-активистов новому поколению лидеров – головная боль всех ассоциаций. Иногда сложно найти новых заинтересованных взять на себя ответственность за организацию, а иногда первый лидер не хочет сложить полномочия, хотя фактически эта работа перестала быть ему интересна.

«Многие подобные советы находятся в перманентной передаче ответственности от одного лидера к другому, и это плохо работает. Нужно время, чтобы установить контакты, выстроить связи, собрать команду. И за то время, что это происходит, лидер как раз теряет интерес или возможность заниматься этой работой. Вместе с лидером меняется коллектив, и они начинают со стартовой точки», — поясняет Марфин.

Чтобы избежать этой динамики, ученые предлагают для Ивановского научного клуба другую модель. Отказавшись от модели совета молодых ученых, можно расширить охват, сделать коммьюнити интересным для ученых разных возрастов, собравшись вокруг идеи профессионального роста и заработка.

Успешность разновозрастных сообществ отмечает доцент кафедры технологии керамики и наноматериалов ИГХТУ Любовь Виноградова. «Обмен опытом между поколениями очень важен. В нашем университете молодые ученые помогают совсем молодым — студентам, которые только вступают на этот путь. Рассказывают, как выбрать журнал и публиковаться, как написать статью, как работать с научным руководителем. Это всё сложно для человека, который только попал в научную работу. Кроме того, делаются интервью и трансляции с серьезными учеными – и из нашего вуза, и с нашими выпускниками, которые находятся за рубежом. Они рассказывают о своей научной деятельности, делятся опытом – как улучшить свое портфолио, как получить стипендию или грант, чтоб поехать на стажировку, каковы первые шаги к получению собственного проекта. Как себя найти при выходе из стен вуза как востребованного и высококвалифицированного специалиста. В конце концов, сейчас обсуждают, как организовать работу своей научной группы на удаленке. Теоретически это все академические навыки, которые могут дать на кафедре и научные руководители. Но на практике все люди разные – а с помощью таких неформальных мероприятий мы можем дать всем студентам равные возможности. Чтобы больше людей не боялось идти в науку и заниматься ей», — говорит Виноградова.

«Наставничество как подход успешно используется во многих крупных организациях и древнейших учебных заведениях. Возможно, именно этот подход глубоких персональных связей между поколениями может повысить устойчивость и значительно обогатить будущее сообщество», — Сергей Савчук, автор и руководитель проекта Science Barcamp.

Ученые сходятся на том, что без внутренней мотивации и четкой повестки сообщества разваливаются. Особенно это видно на примере инициатив сверху — встречи заканчиваются через одну-две-три, как только пропадает внешний стимул в виде рассылки от департамента, комитета или аналогичной структуры. Такие инициативы могут продержаться дольше, только если со стороны госоргана есть организатор, который видит не формальность, реальный смысл в этих встречах, задает повестку и целеполагание. Он собирает ученых как экспертное сообщество, у него есть внутреннее видение, и он хочет понять, как это сделать лучше.

«Ученым приятно давать советы, тем более если потом это за них реализуют предложенную инициативу или хотя бы проработают детали реализации», — замечает Марфин.

Такого же мнения придерживает Сергей Тюльпин, координатор проектов из Самары. На первом баркэмпе в Самаре Сергей инициировал обсуждение темы построения сообществ, познакомился с Юрием Марфиным и решил продолжить исследование этой темы в Иванове. Поскольку баркэмп в условиях карантина проходил онлайн, выстраивать совместную работу стало парадоксально легче, а не сложнее.

«Такой вариант возможен, когда какая-то структура или консорциум структур понимает, зачем им может быть выгодно создание сообщества, открыто об этом говорит. Например правительство говорит: нам нужна единая точка входа для общения с учеными не на уровне приказов и писем, а чтобы понимать, что происходит в науке и как ее развивать. Если власть это откровенно и честно транслирует, то это прекрасно и такое сообщество может взлететь быстрее, чем самостийная организация. Проблема в том, что такие люди в госструктурах находятся очень редко. Для поддержки сообщества нужен не единичный «пинок», а постоянное сопровождение и при этом – невмешательство. Вложение ресурсов, поиск фокуса. К этому многие — правительство или другой крупный игрок — готовы редко», — поясняет Тюльпин.

Ресурсы – это не только помещение и расходы на кофе. Организация сообщества и формулировка его целей – сложный процесс, требующий сложных же форматов – например, стратегической сессии, — которые можно реализовать только при участии компетентных организаторов и модераторов.

«У нас в прошлом году в Самаре министерство экономического развития вложилось и собрало хорошую исследовательскую стратсессию по развитию инновационных экосистем. В процессе стратсессии родился костяк будущего сообщества. Но минэк слишком рано начал уходить в сторону, сообщество не успело организоваться, там не было явного лидера, и оно не взлетело. Но в Иванове ситуация может быть лучше, потому что уже есть люди, которые готовы вложить в это дело собственную энергию и поддержать его. Я на своем опыте вижу, что это возможно. Я около четырех лет являюсь администратором сообщества экспертов в Самаре — оно функционирует и сейчас, оно стабильно. Тут чуть похоже на ученых – члены сообщества имеют профессиональную привязку, изначально это IT-директора крупных компаний в регионе. У них был запрос – встречаться и обмениваться опытом часто и регулярно, за пределами профессиональных конференций. И это работает», — рассказывает Тюльпин.

Не помогает молодому сообществу и поддержка институций, формально созданных для поддержки гражданского общества. Даже на небольшую сумму денег требуется подача сложной заявки и масса отчетности – сами по себе навыки, которыми основатели нового сообщества не обладают и не обретут их, пока у них не будет опыт создания функционирующего сообщества. Поэтому это условие становится блокирующим, отмечают ученые.

Сами инициаторы идеи научного клуба больше верят в построение сообщества снизу вверх. Нужно только найти подходящую мотивацию. Юрий Марфин приводит в пример Science Slam, который он координировал в своем городе. «Идея, которая лежит внутри сообщества, должна быть четкая, понятная и легко транслируемая. Идея слэма – мы хотим рассказать о своем исследовании и поможем тебе рассказать о своем исследовании. Если я хочу этого – я прихожу. Нет – не прихожу. Это легко объяснить, когда ты кого-то приглашаешь, это отсекает людей, которые недостаточно внутреннее мотивированы или дисциплинированы для участия в неформальном сообществе. В слэм приходят те, кто хочет рассказать о своей научной работе людям. Как минимум на твоем первом выступлении ты не организатор, а гость. Тебя слушают бывшие слэмеры и организаторы. А дальше ты остаешься или нет – в зависимости от того, близка тебе повестка и готов ли ты соблюдать правила», — объясняет Марфин.

«Устойчивости слэма помог союз энтузиастов-романтиков и прагматиков-предпринимателей, несмотря на всю сложность коммуникации между настолько разными группами», — добавляет Сергей Савчук, сооснователь и председатель правления Ассоциации Science Slam в России. Такой союз строится прежде всего на личных, неформальных связях. И это не не случайно, а, скорее, естественно, что именно неформальная анти-конференция баркэмп служила отправной точкой проекта ивановского Клуба ученых.

Первый набросок целеполагания научного клуба ученым удалось разработать во время баркэмпа, он изложен в формате видеоролика. Клуб станет площадкой для обмена опытом и профессионального среди ученых, а также точкой, через которую ученые могут связаться с бизнесом и производством, чтоб применить свои компетенции для решения реальных задач города. Сергей Тюльпин считает, что этого уровня проработки целей достаточно для запуска сообщества – дальше оно может определить приоритеты работы в процессе работы.

«Это не такая уж и странная идея – собраться, а в процессе выяснить, для чего. Многие удивляются этому, но как показывает практика, это хорошо работает. Просто надо уметь это делать, чтоб это не превращалось в базар или драку. Есть ролик, дальше ребята сделают лендинг и анкету для регистрации, назначат дату и будут собирать людей. Ученые начнут собираться, и можно спросить их: если вы считаете, что от объединения ученых есть польза, придите и скажите об этом. Это вариант стратегической сессии. Ее проектируют так, чтоб собрать со всех идеи и прийти к консолидированному мнению о том, зачем мы здесь собрались и какие должны быть следующие шаги, чтоб это начало получаться. Получить финансирование под науку? Делать science slam регулярно? Или что-то еще. Важно, что это решение не транслирует узкая группа – мы говорим, что есть и идея собраться и давайте это обсуждать. Я вижу у коллег внимание к привлечению ученых к стартам и коммерциализации, и мне было интересно это поддержать. Я проектный менеджер. Надо садиться изучать стейкхолдеров, понять, что мы хотим от этого сообщества, искать компетенции. В принципе запустить сообщество можно с любыми компетенциями, но это быстрее и эффективнее, если есть люди, которые понимают в коммьюнити-менеджменте и групповой динамике», — сказал Тюльпин.

У инициаторов научного клуба уже есть весьма определенные идеи.

«Мы как ученые может решать реальные задачи. Технические – улучшить производительность завода — или педагогические – улучшить преподавание химии или физики. Сообщество поможет найти эти задачи, сработать как агрегатор. Нужны люди, которые разбираются понемногу во всем — чем занимается современная наука и кому это может пригодиться. Кроме того, нужно показывать обычным людям, горожанам, чем занимается это сообщество – тогда они поймут, что к нам можно прийти со своими задами. Когда ученый сидит без запроса, он занимается бюрократией. Статьи ради статей, конференции ради конференций. Городское сообщество – наш шанс делать реальное дело и получать хорошие результаты: возможно, научные, а возможно — прикладные. Эти задачи могут связать ученых с работодателями, но это не основная цель. Главное – найти достойные задачи», — уверен Алексей Сивухин, старший преподаватель кафедры общей биологии и физиологии Ивановского государственного университета.

«У нас хорошая команда. Я представитель прикладной науки, я занимаюсь наукой на производстве, на действующих предприятиях. Я буду привносить в него свои знания и свои связи с действующими производствами. Сергей представляет бизнес, Юрий и другие коллеги – фундаментальную науку. Мы все хотим работать лучше и выйти к практикам — чтоб предприятия и бизнесы получали выгоду, а мы находили применение для своей работы. Я буду прикладывать все усилия, чтоб клуб жил и действовал, стал той ячейкой, которая помогла бы нам повысить авторитет нашего университета, и сблизить предприятия и ученых», — говорит Любовь Виноградова.

«Я думаю, мы можем многому научиться у бизнес-инкубаторов и сообществ инноваторов. Там есть четкая мотивация: я хочу запустить стартап, я хочу стать более коммерчески успешным. Поэтому я прихожу. А дальше мне нравится внутри вариться, нравятся неформальные правила и практики, я разделяю ценности. Идея нашего клуба, которую мы обсуждали на баркэмпе: я хочу развиваться как ученый, но я хочу быть коммерчески успешным ученым, найти для себя такие задачи. Это такая гипотеза, которую мы внесли в ролик, здесь есть свои опасения, но она стоит того, чтоб ее проверить. Я думаю, у академического сообщества, которое мы представляем, должно получиться», — подытожил Юрий Марфин.

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