Александр Шень об удаленном режиме работы

Александр Шень, математик, ст. науч. сотр. Института проблем передачи информации РАН (Москва), науч. сотр. LIRMM CNRS (Франция, Монпелье):

В апреле я участвовал только в онлайн-семинарах, и в этом качестве опыт скорее положительный: вполне можно что-то обсуждать, и даже можно писать на электронной доске, если участвуют два-три человека. А уж для традиционных докладов со слайдами и вопросами пос­ле доклада (если отвлечься от того, что это вообще не лучше видеозаписи) никаких проблем нет. Но есть проблема обратной связи: если слушатели сами не проявляют активности, то их реакцию понять трудно (можно надеяться, что они пишут что-то в чате, но за этим трудно следить, и это не отражает непосредственной реакции), так что для обычных лекций тут есть проблема.

Еще, конечно, очень важно общение студентов друг с другом, и совместное обучение создает комьюнити; если оно уже сложилось, то может дальше существовать удаленно, но в онлайне ему появиться сложнее.

Мы пользовались Zoom для видео и Jamboard для совместного письма на доске (есть и другие приложения, у них разные свойства). Jamboard, приложение на Android, лучше и удобнее других в том смысле, что оно отслеживает перо (s-pen) с меньшей задержкой. Для компьютера можно пользоваться графическим планшетом с пером (я пользовался Wacom). Планшеты этой марки бывают и с экраном — это могло бы быть совсем хорошо, но это дорого, и не было возможности их попробовать.

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