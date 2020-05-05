Лакомый кусок

На стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге разгорается битва за академическую недвижимость.

Одним из главных опасений, связанных с объявленной в 2013 году реформой РАН, был страх потерять единство академической науки: многие боялись, что такие влиятельные игроки, как крупные вузы или НИЦ «Курчатовский институт», начнут забирать академические институты под свой контроль и в конечном итоге академическая наука как таковая перестанет существовать. Печальная судьба ИТЭФа стала примером того, что может произойти даже с очень сильным институтом. Переход под управление вузов, в которых, как правило, уровень научных исследований ниже, чем в академических институтах, а уровень бюрократизации гораздо выше, также рассматривался большинством сотрудников институтов РАН как крайне нежелательный.

Несмотря на то что ряд вузов предпринимал весьма активные попытки прибрать к рукам институты РАН после их подчинения ФАНО России, чтобы улучшить свои позиции в рейтингах за счет увеличения числа публикаций, процесс присвоения «плохо лежащего» не удался. Но после того как академические институты и вузы оказались подчинены одному министерству, а на высшем уровне пошли разговоры об интеграции университетов и научных организаций, вновь стала вероятной потеря научными институтами самостоятельности. Открывающиеся возможности, по всей видимости, почувствовали и университеты, примером чему может служить изложенная ниже история.

В настоящее время в самом сердце Санкт-Петербурга, на стрелке Васильевского острова, в историческом здании Северного пакгауза Биржи, построенного в 1832 году под руководством архитектора И. Ф. Лукини, где с сороковых годов ХХ века размещаются учреждения Академии наук, ведутся нешуточные баталии с участием нескольких академических институтов, Министерства науки и высшего образования и Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО).

В здании, объекте культурного наследия, находящемся в оперативном управлении Института химии силикатов им. И. В. Гребенщикова РАН (ИХС РАН), располагаются, кроме этого института, следующие академические учреждения (исторически на правах безвозмездных пользователей): Институт геологии и геохронологии докембрия РАН (с 1967 года), Институт химии высокомолекулярных соединений РАН (с 1948 года), Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева (с 1950 года), гараж Санкт-Петербургского научного центра РАН (с 1950 года), частично филиалы архива и библиотеки РАН. Естественно, ИХС РАН обременен обязанностью содержать здание в надлежащем состоянии.

Это место, по сути, небольшой и сложившийся академический городок Северной столицы, где не только ведутся фундаментальные исследования и проводятся крупные тематические российские и международные конференции по актуальным направлениям химии, геологии, минералогии и др., но и организуются научно-популярные мероприятия, полюбившиеся горожанам и гостям Санкт-Петербурга, например: ежегодный фестиваль «В музей сегодня, в науку — завтра», «Ночь музеев» и ряд других, в частности научно-популярный проект ИХС РАН «Научная открытая лаборатория „14 элемент“».

Всё было бы хорошо, но случившаяся в ИТМО в прошлом году авария повлекла за собой цепочку событий, вылившихся в серьезный конфликт. Напомним, что 16 февраля 2019 года в одном из учебных корпусов ИТМО произошло обрушение перекрытий. Директор ИХС РАН Ирина Кручинина откликнулась на устное обращение ректора ИТМО Владимира Васильева и предложила университету временно занять помещения в лабораторном корпусе ИХС РАН, расположенном в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, на ул. Одоевского, 24/2, для размещения оборудования и проведения лекций. Сотрудники ИТМО заявили, что университету требуется площадь порядка 300 м2, лично осмотрели помещения, однако выбрали другие — на Новоизмайловском проспекте, о чем сообщил в телефонном разговоре руководитель химико-биологического кластера Владимир Виноградов.

Казалось бы, всё разрешилось благополучно, но… ректору ИТМО, видимо, очень хотелось получить помещения ИХС РАН на стрелке Васильевского острова. Он решил применить силовые методы, заручившись поддержкой Мин­обрнауки в лице замначальника департамента координации деятельности научных организаций Ирины Чугуевой, в обязанности которой, заметим, не входит принятие решений по недвижимому имуществу и кураторство вузов — это прерогатива Департамента государственной политики в сфере высшего образования.

Необходимо особо подчеркнуть, что Владимир Николаевич лично не вел переговоров с администрацией ИХС РАН о взаимодействии двух организаций как равноправных партнеров. В одном из интервью [1] господин Васильев заявил, что летом 2019 года разрабатывал планы взаимодействия с академиком РАН Владимиром Шевченко (бывшим директором ИХС РАН, ныне завлабораторией исследования наноструктур института), о которых действующему руководству ИХС РАН ничего не было известно. В том же интервью он дал недостоверную, на наш взгляд, информацию о деятельности ИХС РАН и его текущей работе.

В конце прошлого года в ИХС РАН пришло письмо от Минобрнауки России с указанием в кратчайшие сроки предоставить ИТМО площадь около 5000 м2 на правах безвозмездного пользования под размещение химико-биологического кластера (см. письмо Минобрнауки России от 23.12.2019 г., исх. № МН92/2115 [2]).

Коллектив института, Российская академия наук, Профсоюз работников РАН и научная общественность высказали несогласие с решением министерства; многие увидели в таких действиях угрозу захвата и ликвидации института, способных дать старт переделу академического имущества.

Все запросы по поводу сложившейся ситуации, отправленные в адрес Минобрнауки, президента России, советника президента, в профильный комитет Государственной Думы и др., в лучших бюрократических традициях были спущены вниз для подготовки ответов — и оказались на столе у тех же самых чиновников, которые, по всей видимости, продавливают выгодные ИТМО решения. Мнение трудового коллектива и администрации ИХС РАН, считающих, что указанные помещения крайне необходимы институту для развития, было проигнорировано.

То, что угроза ликвидации института путем постепенного поглощения его площадей вполне реальна, подтверждается рядом хорошо известных фактов. В частности, Государственный оптический институт (ГОИ) им. С. И. Вавилова на рубеже веков лишился практически всех своих филиалов, так как Минимущество изъяло большую часть его территорий и передало в другие ведомства. На месте лабораторий в Биржевом переулке компанией ЛенСпецСМУ был построен жилой комплекс «У Ростральных колонн» с оте­лем «Сокос», а здания 4 и 14–16 на Биржевой линии и 3б на Кадетской линии перешли в пользование университета ИТМО.

Судьба ГОИ им. С. И. Вавилова — известной на весь мир научно-технической организации, на базе которой в трудные послереволюционные годы была создана отечественная школа оптического стекла и без которой невозможно успешное развитие оптической промышленности в современной России, — оказалась незавидной. В 2012 году против воли сотрудников института большая часть его недвижимого имущества перешла к холдингу АО «Швабе». Сотрудники ГОИ пытались спасти родной центр, но попытки не увенчались успехом: по вине головного холдинга «Швабе» институт остался без профильных заказов от Минобороны и потерял историческую территорию у стрелки Васильевского острова площадью три гектара.

Похожая участь постигла и Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий (СПбГУНиПТ). В 2011 году он прекратил свое существование, так как был присоединен к университету ИТМО, сменив название на Институт холода и биотехнологий. На тот момент в СПбГУНиПТ числилось 6500 студентов, 82 преподавателя, среди которых были доктора наук, профессора. В 2015 году институт был окончательно расформирован: на его базе были созданы два факультета ИТМО — холодильной, криогенной техники и кондиционирования; пищевых биотехнологий и инженерии. Интересно было бы сравнить достижения сотрудников СПбГУНиПТ до и после его поглощения ИТМО. Стоила ли овчинка выделки?

Неправильно обойти стороной оценку работы ИТМО, подобно идеальному газу, бурно расширяющемуся во все стороны и занимающему весь предоставленный ему объем. Бывший Ленинградский институт точной механики и оптики (ЛИТМО) — ныне университет ИТМО сегодня занимает весьма значительную территорию в Санкт-Петербурге.

Сейчас модно составлять рейтинги организаций по формальным показателям или отзывам. Рейтинг университета, составленный на основе независимых отзывов его студентов и преподавателей (tabiturient.ru), весьма невысок: из 1688 отзывов 72,5% — отрицательные, 13,7% — нейтральные и только 13,8% — положительные. Авторы некоторых отзывов откровенно пишут, что для университета самое главное — агрессивный пиар, на деле же ситуация выглядит гораздо менее радужно.

Но может быть, ИХС РАН находится, мягко говоря, не в лучшей форме и с переходом под крыло ИТМО у института откроется второе дыхание?

В сегодняшнее очень непростое время институту во многом удалось сохранить многопрофильность и преемственность исторически сложившихся направлений. <…>

Среди наиболее значимых и важных прикладных работ последнего времени — разработка, в рамках гособоронзаказа, защитных покрытий для кораблестроительной отрасли, в том числе для эксплуатации в условиях Крайнего Севера, а также совершенствование ранее созданных покрытий. С целью расширить круг подобных прикладных работ ИХС РАН вошел в состав консорциума «Кораблестроение и морская техника», созданного на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета в 2018 году. <…>

Нельзя пройти мимо крайне важного для развития любой организации вопроса — кадрового. В институте много молодежи, которая принимает эстафету у старшего поколения и продолжает славные традиции ИХС РАН. Сейчас около половины всех научных сотрудников моложе 39 лет, из них 40% — научные сотрудники до 30 лет. Каждый год молодые представители ИХС РАН побеждают в конкурсах различных фондов (РФФИ, РНФ и др.). <…>Таким образом, в столь сложное и нестабильное, в особенности для научного сообщества, время, в условиях хронического недофинансирования фундаментальной науки исторически сложившиеся направления научной деятельности ИХС РАН по-прежнему актуальны, востребованы промышленным сектором экономики, продолжают развиваться и расширяться — поэтому площади, временно свободные, пустовать не будут.

История с передачей помещений ИХС РАН получила резонанс благодаря сюжетам на местном и федеральных телеканалах, публикациям в прессе. О недопустимости своевольного распоряжения академической недвижимостью неоднократно заявляли в своих обращениях сотрудники ИХС РАН и представители научно-производственного сообщества: Отделение химии и наук о материалах РАН, научные организации, ассоциация «СтеклоСоюз России», Санкт-Петербургский союз ученых, ряд региональных организаций Профсоюза работников РАН: томская, нижегородская, казанская, саратовская, пущинская и санкт-петербургская. Однако напряжение не спадает. ИХС РАН по-прежнему находится под угрозой потери заметной части своих площадей, так ему необходимых. И такой поворот событий может создать очень опасный прецедент передела академической собственности.

Коллектив авторов —

сотрудники ИХС РАН:

Татьяна Викторовна Антропова,

докт. хим. наук,

Татьяна Александровна Кочина,

докт. хим. наук,

Ольга Алексеевна Шилова,

докт. хим. наук,

Наталья Геральдовна Тюрнина,

канд. хим. наук

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи