Эпидемия — время реформ

Уважаемая редакция!

Поздравляю всех вас с праздником весны и труда, а также с наступающим Днем Победы! Пусть труд сейчас у многих дистанционный, а парад провести нет возможности, — но праздник, он и в эпидемию праздник, пусть даже в неизбежно урезанном виде. С реформами всё обстоит по-другому. Все мы знаем, как легко рушатся наши планы что-то серьезно изменить в жизни, так сказать, начать новую жизнь с понедельника. Сила привычки и текучка всё портят.

Другое дело, когда происходит резкая встряска, нарушается привычное течение жизни. Бац — и самоизоляция! Сразу возникает возможность привести квартиру в порядок. Ну а дальше всё зависит от интеллектуального потенциала и силы воли индивидуума. Заурядные умы пьют, жрут и валяются на диване, просматривая телесериалы, а великие умы продолжают работать над решением сложных задач, а также пользуются возможностями сделать то, до чего в другое время просто руки не доходили.

Занялось разбором подведомственного хозяйства и наше правительство: например, несколько десятков педвузов были переданы из Минобрнауки в Минпросвещение. И это, коллеги, очень правильно. Всем давно известно: ума нет — иди в пед. Пусть эти педвузы, где науки никакой нет, готовят педагогов для школ не в нашем министерстве!

Но самое важное, конечно, происходит в моем родном университете. В пору эпидемии у Виктора Антоновича дошли наконец руки до крупной реформы МГУ. Масштабность плана просто завораживает: планируется на базе 42 факультетов создать 14 научных школ! Естественно, столь масштабные планы не могли не встретить сопротивления со стороны косных умов и недоброжелателей. Начали шуметь, что это усилит бюрократию, что сама реформа выгодна для расплодившихся платных факультетов, где нашли пристанище чиновники и бизнесмены, и они смогут теперь обрести репутацию полноценных факультетов с реальными научными исследованиями. Добавляют, что реформа готовилась в тайне от сотрудников университета; что в других вузах, например в МФТИ, объединение факультетов в школы не принесло ничего хорошего. Ну и зачем-то еще указывают, что курирует работу Управление по работе с талантливой молодежью, руководимое проректором Татьяной Кортавой, которая близка к Катерине Тихоновой, а это, в свою очередь, дочка сами знаете кого.

А я вот полностью поддерживаю предложения Виктора Антоновича! Очевидно, что целью преобразований является «повышение эффективности научных исследований и актуальности подготовки кадров путем концентрации усилий на прорывных научных направлениях». Улучшится не только ситуация с научными исследованиями — на новый уровень выйдет и качество образования. Для студентов будут создаваться возможности выбора траектории обучения после второго курса — даром, что ли, много лет давались лоты на проработку идеологии индивидуальных образовательных траекторий обучающихся? Наконец, само слово «школа» — хорошее, возвышенное, доброе слово! Школа, высшая школа — это вот оно, истинное единство образования!

И у меня нет никаких сомнений, что все необходимые демократические процедуры будут соблюдены: реформу обсудят и одобрят и совет трудового коллектива, и ученый совет нашего родного университета.

В завершение я хочу сделать еще пару замечаний. Сколько было злопыхательства вокруг продления полномочий нашего любимого ректора, сколько причитаний, что, мол, Садовник будет «досиживать» до самой смерти. Нет, уважаемые, Виктор Антонович — это не тот человек, который будет досиживать. Это личность с колоссальным созидательным потенциалом, которая хочет реализовывать его на благо людям, что в очередной раз доказывает предложенная реформа!

Поговаривали и другое: мол, Садовник был научным руководителем дочки Путина, обеспечил защиту кандидатской диссертации, и за это ему будет большая благодарность от президента, включая возможность остаться на своем посту. Но я на это смотрю совсем по-иному: у великих людей и дети талантливы, и Виктор Антонович сразу оценил дарования Катерины Тихоновой, как это сделало и управление по работе с талантливой молодежью, — вот и всё. И даже, господа хорошие, допустим, что наш ректор — хитрый номенклатурный змей, который использует дочь президента в своих целях. Давайте возьмем прогрессивного и либерального деятеля — американского профессора Константина Северинова. Он-то зачем с другой дочкой президента хочет центр генетических исследователей на деньги «Роснефти» организовать? Потому что деньги не пахнут? Нет, коллеги, придется признать, что и детей нашего национального лидера природа талантами не обделила!

Ваш Иван Экономов

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