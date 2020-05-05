Сергей Голунов, политолог, приглашенный профессор МГИМО:

Для меня переход на онлайн-обучение получился относительно легким. Программа Zoom, которой я пользуюсь, в целом интуитивно понятна, и презентации в ней показывать легко. Вуз оплатил подписку на премиум-версию программы, поэтому проблема ограничений бесплатной версии передо мной не стоит. Промежуточное тестирование провожу через Google Forms, вопросы даю такие, чтобы за ограниченное время нагуглить ответы было трудно и чтобы ответы на некоторые вопросы требовали хотя бы простых логических операций (например, сравнения) с проверяемыми знаниями.

Некоторые технические сбои происходили, но их удавалось преодолевать. Как-то по ошибке создал для своего семинара одноразовое мероприятие вместо повторяющегося и обнаружил это только к началу занятия. К счастью, со студентами удалось оперативно списаться и дать им новую ссылку.

Пожалуй, главным вызовом была боязнь оказаться малозначительным дополнением к своей собственной презентации, которую я практически с тем же успехом мог бы выслать студентам без озвучивания. В формате онлайн-лекции я не вижу аудитории, не ощущаю ее обратной реакции (не скучно ли? сработала ли попытка оживить изложение?), не уверен, что меня слушают (а иногда и что меня слышат в принципе). Пытаюсь задавать больше вопросов и придумывать побольше интерактивных схем. Убеждаю себя, что делаю всё, что могу, даже если получающийся результат меня не во всем устраивает.

Не сразу, но постепенно начал осознавать, что у формата онлайн-лекций для преподавателя есть и определенные плюсы. Когда тебя не видят, можно быть более раскованным и настроиться на более эмоционально раскрепощенную манеру изложения. Кроме того, показ в Zoom презентации PowerPoint или своей говорящей головы отнюдь не единственные возможные технические решения: в Zoom можно показать любую интересную программу, которая стоит на моем компьютере, тогда как при использовании компьютера в вузовской аудитории диапазон возможностей был гораздо ограниченнее. Пытаюсь понемногу узнавать, какие программы потенциально смотрятся интереснее PowerPoint и, если карантин растянется на следующий учебный год, возможно, попробую что-то применить.

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