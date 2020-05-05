Заявление Клуба «1 июля» о реформе МГУ

28 апреля 2020 года Клуб «1 июля» выступил со следующим заявлением.

Клуб «1 июля» выражает глубокую озабоченность сообщениями о планируемой реформе Московского государственного университета — первого во всех смыслах высшего учебного заведения страны, служащего образцом и моделью университетского образования для всей России.

Планируемые изменения структуры и программ МГУ поставят окончательную точку в череде разрушительных преобразований системы высшего образования, начатых уже много лет назад без ясного смысла и целей и вопреки мнению ученых и преподавателей. Пример других вузов, в которых проводились подобные реформы, показывает их негативное влияние на качество подготовки специалистов.

Что касается МГУ, то за последние два десятилетия в его составе появился целый ряд новых факультетов. Не секрет, что их уровень во многих случаях не идет ни в какое сравнение с традиционными факультетами университета и далеко не все их профессора и руководители являются действующими учеными, да и создавались эти факультеты нередко с целями, никак не связанными с подготовкой научных кадров. Существует очевидная опасность того, что при слиянии факультетов разного уровня и разной природы преимущество получат именно представители «молодых» и «нужных» факультетов, а университетские научные школы, сохраняющие лучшие традиции отечественного фундаментального образования, будут утрачены.

Крайнее недоумение вызывают и конкретные версии реорганизации, обсуждаемые в последние дни: разделение родственных дисциплин (например, истории, филологии и истории искусств, ряда социальных наук) и их разведение в разные школы; объединение таких разных дисциплин, как почвоведение и психология, в одной школе; слияние академических дисциплин с прикладными специальностями вроде туризма. Если планы такого рода готовятся к реализации, то это свидетельствует о том, что предполагаемая реформа готовилась без учета мнения специалистов — ученых и преподавателей, а также не принимает в расчет интересы студентов. Особое возмущение вызывает всё тот же, увы, хорошо знакомый нам по реформе РАН 2013 года «подковерный» метод работы реформаторов: даже деканы факультетов не были допущены к обсуждению проекта преобразований.

Клуб «1 июля» выражает решительный протест против попыток поспешного, несвое­временного и келейного принятия проекта этой реформы и считает, что она угрожает всей cистеме высшего образования и подготовки научных кадров в стране.

1julyclub.org/node/339

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