Вирус не помеха

Уважаемая редакция!

Наш российский народ, как и большая часть человечества, живет в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19. В Москве ввели пропуска для поездок на работу и по другим надобностям. Некоторые возмущаются: мэр Москвы, мол, не имеет права своей властью вводить такие ограничения. Но эти люди под прикрытием болтовни о попрании конституционных прав сеют недовольство властями и подрывают их усилия по обузданию эпидемии в расчете ослабить Россию. Зловредный коронавирус и без того нанес серьезнейший удар по нашей стране, не позволив нам поддержать президентские поправки в Конституцию. И теперь, если верить нашему замечательному актеру Владимиру Машкову, территориальная целостность страны под угрозой и наша история может быть искажена. Поэтому не поддадимся на провокации, будем оставаться дома и при необходимости заказывать пропуска.

В это тяжелое время весь мир воздает должное медицинским работникам, водителям, курьерам и представителям других профессий, которые подвергают свое здоровье и саму жизнь риску ради того, чтобы остальные могли жить. Я же хочу сказать, что мы забываем о еще двух категориях трудящихся, которые также прилагают все усилия, чтобы жизнь продолжалась: политиках и чиновниках. Это люди, на которых лежит огромная ответственность за принятие решений, в тяжелую годину работают еще интенсивнее, чем в обычное время.

До какой степени они подвергают свою жизнь риску, можно видеть на примере британского премьера Бориса Джонсона, который не так давно угодил в реанимацию. Слава богу, после визита в больницу в Коммунарке нашего любимого руководителя берегут не в пример тщательнее: он управляет страной из своей резиденции и всех, кто контактирует с ним, ежедневно тестируют на коронавирус, заверяет нас Дмитрий Песков.

Но перейдем от самых видных и крупных мировых фигур к менее значимым. В министерствах и ведомствах идет гигантская работа, направленная на борьбу с коронавирусом. Поздравляя сограждан с Пасхой, наш президент дал высокую оценку этой работе: «Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно». В результате, несмотря на ежедневно выявляемые тысячи заболевших, ситуация находится под полным контролем. У меня нет никаких сомнений, что и в дальнейшем ситуация будет находиться под полным контролем, что нашим чиновникам удастся удержать смертность от проклятой болезни на гораздо более низком уровне, чем в других странах.

Впрочем, чиновники трудятся не покладая рук во всех областях. Огромная нагрузка лежит и на нашем министерстве. Как будет развиваться ситуация с обучением студентов, что будет с экзаменами? Вот, пожалуй, самые животрепещущие вопросы, стоящие перед ним. И решать их приходится, что называется, меняя коней на переправе: за последние недели руководство Минобрнауки серьезно обновилось, и, вероятно, процесс замены эффективно работающих чиновников на еще более эффективно работающих будет продолжаться.

И конечно, помимо разбора воза проблем, вызванных коронавирусной инфекцией, перед министерством стоят и другие задачи, поставленные вызовами времени и поручениями президента России. В частности, в конце марта Владимир Владимирович поставил перед правительством задачу «рассмотреть вопрос о проектировании и создании в Российской Федерации принципиально нового перспективного источника синхротронного излучения, превосходящего по техническим характеристикам имеющиеся и проектируемые иностранные аналоги». Надеюсь, никакой вирус не помешает Михаилу Валентиновичу получить еще одну «мегаигрушку» на благо науки. Также президент поручил организовать работу «по объединению наиболее близких по характеру решаемых задач федеральных государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций независимо от их ведомственной принадлежности с учетом особенностей развития отраслей экономики и социальной сферы субъектов Российской Федерации». Вполне себе представляю, как осенью некоторые немолодые коллеги, выйдя из длительной самоизоляции, обнаружат, что они работают уже не в академическом институте, а в каком-нибудь центре превосходства мегафакультета нанонаук Зауральского университета. Поверьте, дорогие мои коллеги, вирус не помеха переформатированию академической науки!

Ваш Иван Экономов

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