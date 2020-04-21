«Спектр-РГ» совершил оборот вокруг точки Лагранжа

16 апреля 2020 года астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» стала первым отечественным космическим аппаратом, который облетел точку Лагранжа L2.
Траектория «Спектра-РГ» похожа на спираль: он вращается вокруг точки Лагранжа L2, которая находится примерно в 1,5 млн км от Солнца на линии «Солнце — Земля». В этой точке силы притяжения Земли и Солнца уравновешиваются центробежной силой, так что помещенное в эту точку тело в ней и остается, вращаясь вокруг Солнца. В реальности космические аппараты движутся вокруг L2 по различным траекториям.
Вращаясь вокруг оси, которая примерно соответствует направлению на Солнце, аппарат «Спектр-РГ» сможет провести полный обзор небесной сферы за полгода, при этом в поле зрения его телескопов не попадает Солнце. Но такая рабочая орбита неустойчива, поэтому приходится периодически (примерно один раз в два месяца) проводить маневры коррекции, чтобы аппарат оставался на ней.
Эта орбита была рассчитана в Институте космических исследований РАН и Институте прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН несколько десятилетий назад для космического эксперимента «Реликт-2». Из-за социально-экономических проблем 1990-х годов этот проект не был реализован.
«Спектр-РГ» вышел на рабочую орбиту 22 октября 2019 года. За полгода его научные инструменты — рентгеновские телескопы eROSITA и ART-XC — успели провести обзор более половины небесной сферы. Работа продолжается!
- Научный руководитель миссии — академик Рашид Алиевич Сюняев;
- научный руководитель по телескопу ART-XC (Россия) — докт. физ.-мат. наук Михаил Николаевич Павлинский;
- научный руководитель по телескопу eROSITA (Германия) — доктор Петер Предель.
По материалам
пресс-центра ИКИ РАН