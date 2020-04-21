«Спектр-РГ» совершил оборот вокруг точки Лагранжа

21.04.2020 / № 302 / с. 9 /  Пресс-центр ИКИ РАН /  Новости науки / 107 просм., 107 — сегодня /  Комментариев нет
Проекция траектории КА «Спектр-РГ» на плоскость эклиптики. Пунктиром обозначена орбита Луны. Зеленые квадраты — моменты проведения трех коррекций траектории на перелете: К1, К2, К3. Оранжевым отмечен момент «замыкания» рабочей орбиты после полного оборота (орбита незамкнута). Красный кружок — положение КА через полгода после выхода на рабочую орбиту (квазипериодическая орбита, или КПО). Изображение: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН
Проекция траектории КА «Спектр-РГ» на плоскость эклиптики. Пунктиром обозначена орбита Луны. Зеленые квадраты — моменты проведения трех коррекций траектории на перелете: К1, К2, К3. Оранжевым отмечен момент «замыкания» рабочей орбиты после полного оборота (орбита незамкнута). Красный кружок — положение КА через полгода после выхода на рабочую орбиту (квазипериодическая орбита, или КПО).
Изображение: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН

16 апреля 2020 года астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» стала первым отечественным космическим аппаратом, который облетел точку Лагранжа L2.

Траектория «Спектра-РГ» похожа на спираль: он вращается вокруг точки Лагранжа L2, которая находится примерно в 1,5 млн км от Солнца на линии «Солнце — Земля». В этой точке силы притяжения Земли и Солнца уравновешиваются центробежной силой, так что помещенное в эту точку тело в ней и остается, вращаясь вокруг Солнца. В реальности космические аппараты движутся вокруг L2 по различным траекториям.

Вращаясь вокруг оси, которая примерно соответствует направлению на Солнце, аппарат «Спектр-РГ» сможет провести полный обзор небесной сферы за полгода, при этом в поле зрения его телескопов не попадает Солнце. Но такая рабочая орбита не­устойчива, поэтому приходится периодически (примерно один раз в два месяца) проводить маневры коррекции, чтобы аппарат оставался на ней.

Эта орбита была рассчитана в Институте космических исследований РАН и Институте прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН несколько десятилетий назад для космического эксперимента «Реликт-2». Из-за социально-экономических проблем 1990-х годов этот проект не был реализован.

«Спектр-РГ» вышел на рабочую орбиту 22 октября 2019 года. За полгода его научные инструменты — рентгеновские телескопы eROSITA и ART-XC — успели провести обзор более половины небесной сферы. Работа продолжается!

  • Научный руководитель миссии — академик Рашид ­Алиевич Сюняев;
  • научный руководитель по телескопу ART-XC (Россия) — докт. физ.-мат. наук Михаил Николаевич Павлинский;
  • научный руководитель по телескопу eROSITA (Германия) — доктор Петер Предель.

По материалам
пресс-центра ИКИ РАН

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