Олег Коростелёв: хранитель памяти о русском зарубежье

20 марта 2020 года ушел из жизни Олег Анатольевич Коростелёв — российский литературовед, архивист, библиограф, один из крупнейших в России специалистов по русскому зарубежью. Я помню, каким поистине бесценным и увлекательным спутником он был, когда однажды мы пересеклись на одной из конференций в Париже. Мне тогда казалось, что рядом со мной идет не просто остроумный и блестящий собеседник, но близкий приятель большей части знаменитых персон русской эмиграции. Георгий Адамович, Владислав Ходасевич, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Иван Бунин — вот лишь малый список имен из его личного блокнота. Мы ходили по мокрому кладбищу Сен-Женевьев-де Буа — и живые истории о тех, кто покоится под его грустными плитами, возвращали к жизни биографии блистательного русского Монпарнаса…

Олег Анатольевич Коростелёв родился в городе Прокопьевске (на Кузбассе), в 1959 году. В Новосибирске он получил образование химика-биолога. В то же время сильнейшее влияние на Олега оказала домашняя библиотека его отца, горного инженера. «Я к гуманитариям в самом начале относился с большим пиететом, поскольку уже в стенах отцовской библиотеки, довольно большой по провинциальным понятиям, у него было несколько тысяч томов, я вырос в них, мне казалось абсолютно естественным и само собой разумеющимся, что я все читал. И когда учился на своем биолого-химическом отделении, я помогал филологам готовиться к госэкзаменам. Меня удивляло, как они плохо понимают Андре Жида или читали мало Кафку. Мне это казалось настолько естественным. что я не претендовал идти учиться куда-то там. И только позже, осознав, что это не само собой разумеется, вообще-то нормальный выпускник провинциального филологического вуза знает, в сущности, мягко говоря, гораздо меньше гимназиста дореволюционных лет», — рассказал он в интервью Ивану Толстому на радио «Свобода» в 2013 году [1].

По его собственному признанию, химиком он проработал ровно неделю, твердо решив уйти в журналистику — печатался в заводских малотиражках и в молодежных областных газетах, публиковался в журнале «Сибирские огни». Профессиональный выбор был сделан, филология становится делом всей его жизни. В 1988 году он получает стипендию для обучения на Высших литературных курсах при Литературном институте им. А. М. Горького и перебирается в Москву. В 1993 году защитил в аспирантуре Литинститута кандидатскую диссертацию ­«Поэзия Георгия Адамовича». В бурные девяностые годы пробовал себя на педагогическом поприще, преподавал на кафедре истории русской литературы ХХ века Литинститута (1992–1999); с 2016 года — доцент кафедры мировой литературы и культуры МГИМО, где читал общие курсы по истории русской литературы XIX–XX веков, новейшей русской литературы и русскому зарубежью. (Кроме того, в 1997–2006 годах параллельно с основной деятельностью работал выпускающим редактором глянцевых журналов. — Ред.)

Эта краткая и внешняя биографическая канва мало отражает самозабвенный интерес Олега Коростелёва к литературе русского зарубежья, его уникальный талант собирателя и взращивания зерен культуры. К началу XXI века его личный библиографический архив — один из наиболее полных в стране; одновременно он трудится над каталогизацией и систематизацией материалов русской эмиграции, которые он привозил из научных командировок в архивы США и Европы. Думается, что его новая должность ведущего научного сотрудника Дома русского зарубежья им. А. И. Солженицына и заведующего научно-исследовательским отделом истории литературы и печатного дела, которую он получает в 2004 года — абсолютно закономерна.

Вклад Олега Коростелёва в историю русского литературного зарубежья бесценен. Если вам необходимо было уточнить, где была опубликована такая-то статья Оцупа, или Дмитрия Философова, забытый фельетон Тэффи, — смело можно было обращаться к нему: с большой долей вероятности, именно он знал единственно правильный ответ и щедро делился своими энциклопедическими познаниями. Мне кажется, он отсканировал и систематизировал километры русской зарубежной периодики. Объездив весь мир, он выступал с докладами на научных конференциях и читал лекции в университетах Рима, Милана, Венеции, Салерно, Неаполя, Парижа, Женевы, Кракова, Бостона, Бохума, Лиона, Пизы, Мачераты, Таллина и др. Последняя конференция, которую Олег Коростелёв поддержал своим участием в феврале, была ежегодная таллинская научная конференция молодых филологов.

О нем говорили: «Коростелёв работает как научный институт» — это шутливое утверждение более чем справедливо, когда мы окидываем взглядом его неутомимую деятельность: он составитель и редактор десятков томов историко-архивных альманахов, сборников и научных изданий, автор более 300 статей и архивных публикаций в научной периодике, посвященных русской литературе и истории ХХ века. Уже один размах его редакторской работы кажется невероятным подвижничеством: историко-архивный альманах «Диаспора: Новые материалы», журнал «Литературный факт»; членство в редколлегиях «Литературоведческого журнала», «Балтийского архива», AutobiografiЯ: Journal on Life Writing and the Representation of the Self in Russian Culture, Studia litterarum; ежегодников «И. А. Бунин: Новые материалы», «Классика и современность в литературной критике русского зарубежья 1920–1930-х годов», издательских серий «Русское зарубежье», Ex cathedra, библиотека «Литературного наследства» (М.: ИМЛИ РАН).

Последние годы под руководством Олега Коростелёва проходили ежегодные конференции «Круг Мережковских», была начата «Летопись жизни и творчества Д. С. Мережковского». Талантливый организатор научного процесса, он затеял и воплотил, казалось бы, малоосуществимые проекты — издание научного собрания сочинений Г. В. Адамовича (СПб.: «Алетейя»; Издательство Дмитрия Сечина), собрание сочинений Д. С. Мережковского (М., «Республика»; Издательство Дмитрия Сечина). Олег Коростелёв принимал участие в подготовке научных изданий сочинений писателей русского зарубежья: И. А. Бунина, Д. П. Святополка-Мирского, Д. И. Кленовского, В. С. Варшавского, В. С. Яновского, Р. Б. Гуля, А. П. Ладинского. Одно из основных направлений его работы — составление тематических и персональных библиографий, особое внимание он уделял публикации росписей содержания и архивных материалов эмигрантской периодики: «Современные записки» (Париж, 1920–1940), «Звено» (Париж, 1923–1928), «За свободу!» (Варшава, 1921–1932), «Меч» (Варшава, 1934–1939), «Опыты» (Нью-Йорк, 1953–1958) и др. Им впервые была составлена уникальнейшая библиография «Псевдонимистика» для издания «Псевдонимы русского зарубежья» (М., 2016).

В 2003 году Олег Коростелёв был приглашен в ИМЛИ РАН на должность старшего научного сотрудника отдела русской литературы конца XIX — начала XX вв., он подготовил к публикации книгу статей Дмитрия Философова, впервые в России переиздав наследие талантливого критика эпохи Серебряного века, близкого друга Сергея Дягилева и многолетнего спутника З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского. В 2012 году он становится старшим научным сотрудником отдела «Литературное наследство», а с 2015 года в должности заместителя директора ИМЛИ РАН по научной работе возглавил старейший отдел ИМЛИ «Литературное наследство»; под его руководством за несколько лет вышли фундаментальные и неподъемные тома литературного наследства З. Н. Гиппиус (т. 106, кн.1), Андрея Белого (тома 105; 111) И. А. Бунина (т. 110, кн. 1).

Все его новые фундаментальные проекты начинались с мягкого и ненавязчивого «А что, если?» — так воплотились великолепные электронные проекты «Академический Бунин» [2] и «Эмигрантика» [3] с ценнейшим «Сводным каталогом периодики русского зарубежья». С легкостью и присущим ему изяществом он руководил бесконечной чередой проектов по грантам Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), фонда «Русский мир», Немецкого научно-исследовательского сообщества (Deutschen Forschungsgemeinschaft).

Свойства личности Олега Анатольевича Коростелёва — интеллигентность, отзывчивость, готовность помочь и поддержать коллег и друзей, мягкий юмор, дружеское участие, огромная работоспособность — навсегда сохранятся в памяти его родных и близких, коллег и друзей.

Елена Глухова, канд. филол. наук

