Календарь «Диссернета»: самые смехотворные кейсы

Судья, взяв за основу чужую диссертацию, заменяет по всему тексту «Северо-Запад» на «Северный Кавказ», все прочие данные и выводы оставив без изменений. А диссовет, рассматривающий заявление о лишении степени, говорит: ну и что, ведь в принципе эти области похожи…

В архиве «Диссернета» таких вопиющих случаев накоплено уже десятки, а если считать «обновление» дат по сравнению с диссертацией-источником — то и сотни. Есть среди них знаменитые кейсы: например, диссертация ректора СПб ГУАП Ю. А. Антохиной [1], в которой ткацкая фабрика стала лабораторией микроэлектроники, а ткацкие станки и ткачихи превратились, соответственно, в лабораторные стенды и операторов. Или диссертация Н. А. Никифорова, министра связи в 2012–2018 годах. Не мудрствуя лукаво, он (или тот, кто действовал по его заданию?) в диссертации по госслужбе использовал диссертацию по медицине, в результате чего врачи превратились в госслужащих, а пациенты — в посетителей государственных учреждений [2].

На диссернетовском сленге всё это называется «заигошиванием» — потому что первый такой случай был выявлен в диссертации депутата Игошина [3], который поступил просто, но красиво: шоколад заменил на мясо! «Черный шоколад» превра­тился в «отечественную говядину», «белый шоколад» — в «импортную говядину», а «шоколад с орехами» — в «говядину на кости».

Менее смешными методы заигошивания выглядят в диссертациях врачей. Так, доктор Царапкин — ныне сотрудник МГУ им. М. В. Ломоносова — в своей диссертации заменил повсюду «кровь» на «лимфу», а «человека» — на «женщину» (в диссертации-источнике речь шла о раке желудка, а Царапкин описывал рак груди) [4]. Впрочем, впоследствии у обеих диссертаций обнаружился более ранний источник, в котором не было ни человека, ни женщины, а речь шла о кошечках и собачках [5].

А есть ничем не примечательные диссертации, их тьмы, и тьмы, и тьмы…

Мясной рынок Республики Бурятия становится картофельным рынком Калужской области.

Калининград переезжает в Якутию, Калмыкия — в Чечню, Ставропольский край — в Ярославскую область, а Кабардино-Балкарская Рес­публика возникает то из Нижегородской, то из Саратовской области.

Врачи-урологи становятся студентами-гуманитариями, а врачи-терапевты — студентами-естественниками. Школьники превращаются то в судей, то в преподавателей. Предприниматели оказываются сотрудниками Следственного комитета.

Представители народностей Дагестана (исследуются особенности их зубов) переселяются в Армению, здравоохранение превращается в энергетический комплекс, а масложировой комбинат — в предприятие Металлоинвест.

Оборонные предприятия становятся швейными.

Овцы ведут себя как свиньи!

Это было трудно, но из многих десятков удивительных, комичных и фееричных заигошинских кейсов мы отобрали 12 сюжетов, а талантливая художница Нина Лежнева нарисовала симпатичные иллюстрации, в результате чего получился календарь на 2021 год.

На сайте [6] вы можете купить календарь или один из постеров. Эти деньги пойдут на оплату работы «Диссернета»: нам нужен новый сайт, который станет всеобъемлющей энциклопедией российского плагиата, мы хотим продолжать подавать заявления о лишении ученой степени (по нашим заявлениям уже лишены степени больше 300 плагиаторов), ну и, конечно, попутно выявлять новые смешные случаи заигошиванья!

Лариса Мелихова

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