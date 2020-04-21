Итальянские каникулы детей Чернобыля

В последнем томе бестселлера итальянской писательницы Элены Ферранте «Моя гениальная подруга» героиня по имени Лила, которую подруга на время своего отъезда попросила последить за ее детьми, внезапно отрывает их от игр во дворе и без объяснений запирает дома на несколько дней. «Мне стоило немалых трудов убедить дочерей, что Лила поступила правильно, а виновата во всем Советская империя. В городе под названием Чернобыль произошла авария на атомной электростанции, и опасная радиация распространилась по всей планете — она ведь у нас такая маленькая» [1]. В объемном четырехтомном романе, описывающем судьбы двух девочек из бедного пригорода Неаполя, не так много упоминаний о событиях, происходящих вне Италии, однако чернобыльская катастрофа — одно из исключений.

Мало кто в России знает, какую роль сыграла Италия в помощи детям, пострадавшим от последствий чернобыльской аварии, — хотя если вы спросите знакомых из Беларуси, то наверняка среди них будет немало побывавших в Италии благодаря той или иной программе оздоровления.

Всё началось с того, что в 1991 году ирландская активистка и адвокат Ади Роче (Adi Roche), в ответ на просьбу о помощи белорусских врачей, создала благотворительную организацию Chernobyl Children’s Project International [2]. Идея программы состояла в том, чтобы дать возможность детям из пострадавших регионов выезжать в экологически чистые места и жить в тамошних семьях хотя бы несколько недель в году. Вслед за Ирландией к программе подключились другие европейские государства и США. Наиболее серьезной помощницей стала Италия — более половины от всех поездок совершалось именно туда [3]. За почти тридцать лет с начала 1990-х итальянские семьи приняли более 600 тыс. детей, в основном из Беларуси, в меньшей степени — из приграничных районов Украины и России [4].

Принимающей стороной становились обычные семьи, хотя для облегчения процесса они часто объединялись в организации, охватывавшие те или иные провинции или всю страну. Отчасти это были религиозные организации (в Италии многими программами социальной помощи и благотворительности занимается католическая организация Caritas), отчасти светские (наиболее крупные из них — Aiutiamoli a vivere, I bambini di Cernobyl, Mondo in Cammino, Legambiente Solidarietà, Puer, а таже Il Ponte — Mict).

В общей сложности я ездила по «чернобыльской» программе в Италию в течение 5 лет и жила в двух разных семьях — два лета в регионе Асколи Печено, три лета под Салерно. Благодаря этому опыту, в свои 13 я свободно говорила и читала на итальянском, а когда самой исполнилось 18 лет, то поехала переводчиком и сопровождающей детей из нескольких украинских детдомов, которых принимали итальянские семьи из организации «Piccolo Principe» («Маленький принц»), на этот раз в регионе Лигурия. Итальянцы заботились о маленьких украинцах и белорусах, возили на море и экскурсии, покупали одежду и подарки. Лично для меня это был не просто незабываемый опыт, но и определенная «перепрошивка» на всю жизнь. Я росла с осознанием, что делиться семейным теплом, проявлять гостеприимство и заботиться — это просто. Встроенная в человека привычка делиться простыми вещами, доступными каждому, во много раз повышает шансы на личное счастье. В день, когда случилась перестройка, я, маленькая девочка, держась за знаменитую бронзовую ногу статуи Святого Петра в одноименном соборе в Риме, загадала желание получить в подарок собаку и закончить начальную школу на отлично. Всё, конечно, сбылось. Прошло много лет после того, как я поняла, что бронзовая нога тут ни при чем, что просто все мечты, если прикладываешь к этому достаточно усилий, сбываются». Психолог Катерина Ясько

(из статьи «О людях и семьях, меняющих мир» [11])

Некоторые семьи сохранили отношения со своими подопечными на долгие годы, несколько тысяч детей были официально усыновлены (в программе принимали участие воспитанники белорусских детских домов) [5], третьи, по сути дела, обрели вторую семью в Италии. Опыт этих поездок нашел отражение в художес­твенной литературе. Так, например, писательница Франческа Торричелли в автобиографическом романе «Сливовый джем» (Marmellata di purgne) рассказывает, как ее ровесница Людмила из Беларуси приезжала в дом ее родителей каждое лето с 1994 года и сейчас дружат уже дети этих двух женщин [6].

В Сети можно найти много воспоминаний и рассказов уже выросших детей об этих поездках (см. врезку). В начале девяностых итальянские природа, быт, да и семейные взаимоотношения казались просто инопланетными. Из этих воспоминаний становится ясно, что детский опыт для участников этих программ оказался фундаментальным и повлиял не только на состояние здоровья, но и на расширение культурных горизонтов и выбор профессии: многие выучили иностранные языки, кто-то поступил в зарубежные университеты, некоторые во взрослом возрасте занялись социальной деятельностью.

Сами программы с годами перестали ограничиваться лечением и оздоровительными практиками (да и просто накормить-одеть детей из постсоветских деревень в ранние девяностые часто оказывалось первостепенной задачей) и дополнились образовательно-профориентационной деятельностью. Многие из принимающих семей проживали в сельских районах Италии: на Сицилии или, наоборот, в северных альпийских регионах. Детям показывали, как устроено сельское хозяйство в Италии, обучали ремеслам, которые могли бы подсказать идеи для дальнейших профессиональных занятий на родине.

Масштабы работы с детьми, имевшими как нарушения здоровья, так и посттравматические расстройства, были велики и потребовали значительного внимания врачей, социальных работников и педагогов-психологов. Проблемы, возникающие при работе именно с такими травмами, описаны в итальянской научной литературе (напр., [7, 8]). В пос­ледние годы защищаются дипломные работы и диссертации, описывающие работу НКО, которые помогают детям Чернобыля (напр., [9]).

Многие из этих организаций продолжают свою деятельность и выражают обеспокоенность пожарами в районе Киева и Чернобыля [10].

Евгения Литвин,

старший преподаватель ИОН РАНХиГС

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