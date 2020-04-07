Уважаемая редакция!

Как и весь российский народ, я прожил первую неделю на карантине. Должен доложить вам, что это совсем несложно. Сидишь дома, компьютер есть, интернет есть, телевизор есть, в магазин за водкой сходить можно — что еще нужно немолодому уже человеку для счастья? Главное, что ты находишься в безопасности! Спасибо Владимиру Владимировичу за заботу, за то, что предоставил нам возможность немного отдохнуть и заняться домашними делами, до которых никак не доходят руки в обычной жизни. Навести порядок в шкафах и на антресолях, разобраться с хламом на балконе, устроить генеральную уборку — можно было, пользуясь благоприятной возможностью, переделать массу дел, да еще и получать за это зарплату!

К сожалению, бушующая за пределами России коронавирусная пандемия не позволяет нам расслабиться, хотя как раз у нас в стране фактически и эпидемии-то и нет, как указал Дмитрий Песков. Наши власти, и без того уже успевшие хорошо подготовить страну к вирусной напасти, продолжают наращивать уровень подготовленности медицинских организаций и всех служб к возможному неблагоприятному развитию событий. Приняты законы, которые позволяют сурово покарать нарушителей условий самоизоляции и тех, кто распространяет официально не подтвержденную информацию, связанную с коронавирусом.

Мы все понимаем, что есть проплаченные иностранными державами деятели, которые распространяют лживые измышления про нехватку у медиков средств защиты и аппаратов для искусственной вентиляции легких, про занижение данных о числе зараженных коронавирусом и недостаточные масштабы тестирования. Цель очевидна: посеять в это нелегкое время панику и подорвать доверие к власти, дискредитировать принимаемые президентом и правительством меры. Хорошо, что теперь будет возможность призвать таких деятелей к ответу.

Отрадно отметить, что президент отметил вклад наших ученых, которые стоят на переднем крае борьбы с коронавирусом вместе с врачами и медсестрами. Я горд тем, что наши коллеги также вносят свой вклад в общее дело и думаю о том, что могут сделать те из нас, чьей специализацией не является биология и медицина. На мой взгляд, в текущих тяжелых условиях у нас есть несколько возможностей принести пользу своей стране.

Во-первых, и это самое очевидное, даже в условиях дистанционной занятости можно продолжать выполнять свои служебные обязанности. Даже те, кто является экспериментаторами или, скажем, должны ездить в экспедиции, и дома могут читать и готовить к печати статьи, работать над диссертациями, над проектами и отчетами. Я совсем недавно писал о том, что при правильном подходе к написанию статей, в общем, практически ничего и не нужно. А уж философы, экономисты, математики и физики-теоретики — так про этих и говорить нечего, они и вовсе могут без всяких напрягов месяцами на рабочем месте не появляться без всякого ущерба для дела.

Во-вторых, едва ли не более важным сейчас для нас, ученых и преподавателей, представителей мыслящей элиты, является добровольное и активное участие в кампании разъяснения политики властей, в опровержении клеветы и кривотолков, распространяемых недоброжелателями и очернителями. Необходимо объяснять, что, несмотря на рост числа выявленных случаев заболевания коронавирусом в России, ситуация в стране остается под контролем и развитие событий идет по благоприятному пути.

Нужно быть готовым отражать многочисленные нападки самого разного рода. Скажем, враги пытаются извратить меры, предпринимаемые правительством для поддержки экономики, указывая, к примеру, что в обновленный список системообразующих организаций экономики России вошло ООО «Ф.О.Н.» — букмекерская компания, осуществляющая прием ставок на спорт, киберспорт и широко известная рекламной кампанией в Интернете «Фонбет — ставки на спорт». А мы должны объяснять людям, что такие онлайн-сервисы крайне важны в непростое время, чтобы люди оставались дома, у компьютеров. И т. д.

Ну и, в-третьих, ученым можешь ты не быть, но гражданином быть обязан: мы, как и все граждане России, должны проявлять высокий уровень ответственности, подчиняться указаниям уполномоченных представителей власти, соблюдать все меры социального дистанцирования, включая отказ от рукопожатий и по мере возможности от лизания задниц начальников.

В общем, остаемся дома до конца апреля, а когда станет понятно, что все окончательно налаживается, можно будет расслабиться и поехать на дачи на шашлыки. Будем надеяться, что это случится уже на майских праздниках. Здоровья нам всем!

Ваш Иван Экономов

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