Завлабам. Руководство к действию во время пандемии

Я пишу эти рекомендации, чтобы поделиться своими мыслями и опытом о тех практиках и действиях, которые вы можете позаимствовать и предпринять для поддержки своей лаборатории/института в это трудное время.

У меня получился длинный текст, т.к. я старался обратить внимание на разные аспекты ваших действий в данный момент или в ближайшем будущем. Поэтому в этом тексте содержатся ответы на три вопроса:

1) что вы можете сделать сейчас, чтобы поддержать вашу лабораторию,

2) что вы можете сделать, чтобы поддержать ваш институт,

3) с какими трудностями вам придется столкнуться в ближайшем будущем.

I) Что вы можете сделать, чтобы поддержать вашу лабораторию

Есть две важных темы, о которых стоит подумать, чтобы начать немедленно действовать. А именно: шаги по сохранению физического здоровья сотрудников вашей лаборатории, включающие в себя меры по сокращению шансов инфицирования и других сопутствующих обстоятельств, а также забота о поддержании психологического здоровья членов вашей научной группы. Возможные меры зависят, разумеется, от того, находятся ли сотрудники вашей лаборатории под карантином или нет.

1) Физическое здоровье сотрудников

Предотвращение инфицирования

Самый лучший совет, который сейчас могут дать ученые, таков: социальное дистанцирование – единственный наиболее эффективный метод для ограничения распространения вируса. Поэтому, пожалуйста, повесьте замок на дверях вашей лаборатории и на какое-то время попросите своих коллег оставаться дома. Как сказал президент Гарварда несколько дней назад, когда временно закрыл университет: «Независимо от важности или объема вложенных инвестиций нет такого эксперимента, в котором исследователи должны чувствовать себя обязанным участвовать [в текущих обстоятельствах]» (“there is no experiment so important or expensive an investment that researchers should feel obliged to come in.”).

Есть рациональные аргументы, объясняющие, почему самоизоляция на некоторое время начиная с этого момента – лучшая стратегия поведения. В настоящее время, магазины и супермаркеты полны паникующих, находящихся в стрессе людей. Если у членов вашей лаборатории дома достаточно продуктов, то лучший путь – подождать несколько дней, когда паника утихнет и в магазины пополнят свои запасы. Вероятно, власти введут меры по социальному дистанцированию на общественных площадках, так чтобы люди в очереди стояли на расстоянии 1-2 метра друг от друга, а число единовременно находящихся покупателей в супермаркетах не превышало некоего числа, а также другие меры, которые упростят социальное дистанцирование в публичных местах.

Неявные эффекты, воздействующие на здоровье

В вашем институте есть много людей, имеющих какие-то проблемы со здоровьем. Как завлаб вы можете предполагать, что кто-то из сотрудников вашей лаборатории имеет проблемы со здоровьем, которые делают их особенно подверженным риску тяжелого прохождения заболевания. Если вы знаете, кто это, то убедительно попросите их оставаться дома и самоизолироваться. Некоторые члены вашей лаборатории лишь недавно приехали в вашу страну и не говорят на местном языке и не знают, что делать в случае необходимости обратиться за медицинской помощью. Помогите вашим коллегам составить план действий на случай экстренной ситуации, убедитесь, что они знают номера телефонов, по которому они будут вызывать врача, если их проблема не будет связана с вирусом.

Для тех коллег, которые находятся на карантине, будет правильным дать им понять, что их самоизоляция займет существенный период времени (я коснусь этого вопроса позже). Это означает, что для того, чтобы они поддерживали свое физическое здоровье, вы можете им предложить подумать, какие упражнения и тренировки они могут проводить дома.

Помогите своим сотрудникам подготовиться к экстренным медицинским ситуациям

В случае необходимости оказания экстренной медицинской помощи из-за коронавируса или других заболеваний, убедитесь, что каждый из ваших коллег понимает, что ему (ей) необходимо будет предпринять. Это особенно важно для тех сотрудников, которые приехали в вашу лабораторию из-за рубежа. В настоящее время службы здравоохранения могут быть перегружены, так что важно убедиться, что ваши сотрудники знают, кому звонить, как в случае подозрения на коронавирус, так и по другим неотложным случаям (напомните им телефоны Скорой помощи) и что они понимают, кто им поможет понять рекомендации врачей на иностранном для них языке (возможно, это вы).

2) Психологическое здоровье

Люди продолжают работу

Крайне важно уделять внимание психологическому здоровью людей, находящихся на карантине, и особенно тех, кому необходимо появляться в лаборатории. Все сейчас находятся в состоянии большого стресса, и это может начать проявляться и во взаимоотношениях сотрудников, и в числе ошибок, которые они совершают и т.д. Разумеется, самая очевидная вещь, которую вы можете сделать, чтобы снизить этот стресс – отправить людей домой.

Если же под вашим руководством есть сотрудники, который являются частью группы непрерывного производства (a skeleton crew) (например, эксперимента с мышами), важно убедиться, что вы можете помочь им снизить дополнительные стрессы. Помогите им справиться со всеми ежедневными заботами, которые могут стать дополнительным поводом для стресса: с пополнением запаса продуктов, с перемещением на общественном транспорте или даже просто спрашивая их, все ли в порядке с членами семьи. Вы можете стать своего рода отдушиной для таких коллег, что позволит вам быть уверенным, что их приход на работу станет способом снизить их стресс от необходимости работать не в изолированной обстановке.

И эта работа будет выполнена наилучшим образом, если ваши коллеги знают, что они приходят в безлюдное и контролируемое рабочее пространство, где, как им известно, все строго придерживаются протоколов социального дистанцирования и ограничений по поддержанию безопасности. Я думаю, что имеет смысл ввести строгие меры, учитывающие обстоятельства вашей лаборатории, этажа, здания (в координации с вашими коллегами). Для тех сотрудников, которым обязательно нужно находиться на работе (иначе работе института грозит полный крах), убедитесь, что вы разработали и ввели протоколы по социальному дистанцированию. Я думаю, что в значительной степени это успокоит тех коллег, пребывание которых на рабочих местах, абсолютно необходимо.

Сотрудники на карантине и случаи выявления коронавируса

Те, кому предписан карантин, и люди с положительными результатами тестов на COVID-19 сейчас могут нуждаться в помощи и поддержке. При этом надо учитывать, что разные люди понимают поддержку и помощь по-разному. Одним людям нужно выговориться, другим хочется, чтобы их оставили в покое. Все мы справляемся со стрессом и неопределенностью по-разному, и вам нужно проявлять чуткость, понимание и в то же время уметь распознать разные потребности людей.

Лучший способ достичь этого – просто сказать сотрудникам, что вы всегда готовы их выслушать, если они будут в этом нуждаться. В то же время проявляйте уважение к их личным границам, не будьте навязчивы, не передавайте содержание разговоров с теми, кто вам доверился, другим людям. Старайтесь относиться ко всей информации, которую вы получаете в этих обстоятельствах, как к конфиденциальной. Удостоверьтесь, что все ваши сотрудники знают, как с вами связаться, и понимают, что к вам всегда можно обратиться, если у них возникнет такая потребность. Госпитализированные сотрудники могут потребовать отдельного внимания, и вам нужно быть особенно чутким к их потребности в общении и особенно тщательно соблюдать их личные границы.

Люди на карантине, не имеющие статуса COVID-позитивных, должны понимать, что у них будет масса времени спокойно подумать о своих планах. По все вероятности, их карантин продлится от нескольких дней до двух недель. Весьма вероятно, что очень скоро система здравоохранения перестанет справляться с наплывом больных, и потребуется ждать довольно долго, чтобы у вас взяли анализ и сообщили вам его результат. Постарайтесь призвать сотрудников терпеливо относиться к местным органам здравоохранения.

Конечно, людям не терпится узнать результат своих анализов; объясните им, что если у них нет никаких симптомов, то положительный результат теста на COVID-19 мало что изменит: им просто скажут самоизолироваться. Если результаты неизвестны, поощряйте их к тому, чтобы более внимательно и вдумчиво относиться к собственному состоянию и самочувствию (измерять температуру, обращать внимание на дыхание и кашель). Но при этом не стоит в ужасе подскакивать от каждого чиха; объясните им, что болезнь будет опасной только в том случае, если симптомы серьезные (они будут чувствовать себя не простуженными, а тяжело больными). Настаивайте на том, чтобы они звонили в медицинские службы нашего кампуса (если у вашего университета есть свои поликлиники, врачи и т.п.) и в официальные службы. Однако все эти службы, скорее всего, скоро также будут перегружены, поэтому вам придется самостоятельно помогать людям контролировать их тревогу и выбирать оптимальный вариант действий.

Работающие дома люди, которым не предписан карантин

Те сотрудники, которые не ходят на работу и при этом не находятся на карантине, тоже нуждаются в поддержке. Им действительно тяжело постоянно быть дома или в обстановке, которую они воспринимают как враждебную, а вам тяжело предоставить им адекватную поддержку. Таким людям, которым не предписан жесткий карантин, может быть полезно придерживаться распорядка дня с долгими прогулками в парке или в лесу. Тем, кто может выйти из дома и просто пойти прогуляться по окрестностям, надо рекомендовать делать это. Тем же, кто не может выйти из дома, рекомендуем прогулку на балконе и проветривание помещений.

Они должны понимать, где вероятность заражения выше, и уметь управлять этими рисками. Они должны понимать, что находиться в публичных местах опасно, но риск можно снизить, если правильно себя вести и проводить гигиенические процедуры. Им также следует знать, что нынешний вирус – это не Черная смерть и не Эбола. Ситуация серьезная, но наш мир сам по себе не стерилен, и именно поэтому у нас есть иммунная система. Один «прокол» (прикосновение рукой к лицу, невымытые руки, поход в магазин) не становится сразу смертным приговором; это не причина для паники или для принятия экстренных мер. Это просто хороший урок, чтобы в другой раз так не делать. На самом деле вообще нет причин для паники: вы должны убедить людей, что лучший способ справляться с этой ситуацией – это рациональный подход к управлению рисками. Они должны понимать, какое поведение влечет самые большие риски, а какое наиболее безопасно, и уметь управлять этими рисками.

Проблемы с психическим здоровьем

Имейте в виду, что в институте (и, возможно в вашей лаборатории) есть люди с психическими заболеваниями. Пожалуйста, обратитесь к психологу вашего кампуса и заранее выясните, что делать в случае обострения их состояния (узнайте номер телефона срочной психиатрической помощи) и разберитесь, как поступать в разных обстоятельствах. Предлагайте сотрудникам обращаться за консультацией к психологу, если они чувствуют, что уже не справляются с ситуацией (если у них положительный результаты текста на COVID-19 или они долго находятся на карантине).

Учтите, что через относительно небольшой промежуток времени медицинские службы будут перегружены, и у них просто не будет возможности вовремя вмешаться. Удостоверьтесь, что отдаете себе отчет в возможности психологического кризиса у одного из ваших студентов; подумайте о том, кого вы сможете попросить о помощи в вашем собственном кругу в этой ситуации. Это поможет вам сохранить контроль над вашим собственным психологическим состоянием в случае такого развития событий.

3) Кто должен быть на карантине?

Разумеется, любой, кто имел продолжительный контакт с COVID-положительным человеком или с тем, чьи тесты еще не готовы, становится контактом 1-го уровня и должен немедленно отправиться на строгий карантин домой. Тут не может быть никаких исключений, никаких «схожу в магазин напоследок», ничего такого. Такие люди должны немедленно отправляться домой и оставаться там. Эта новость может стать для многих шоком, и им нужно помочь понять и принять необходимость этой меры, особенно если они живут не одни.

Также необходимо уйти на карантин всем контактам 2-го уровня, то есть тем, кто длительно общался с любым из контактов 1-го уровня. Объяснение такой практики состоит в том, что у коронавируса долгий инкубационный период, и к тому времени, когда станет известно о COVID-положительном статусе контакта 1-го уровня, контакты 2-го уровня, если их вовремя не изолировать, успеют уже заразить немало людей. Я считаю это важной мерой предотвращения быстрого распространения вируса в обществе.

Объясните сотрудникам вашей лаборатории, которые находятся на карантине или должны оставаться дома, что главная причина, по которой они должны максимально ограничить свои передвижения в общественных местах, состоит не в том, что для них пребывание на улице создает сиюминутную смертельную опасность. Смысл этой меры скорее в том, чтобы обеспечить максимально безопасную среду для тех, кто не имеет возможности оставаться дома, потому что они заняты жизнеобеспечением и поддержанием инфраструктуры, необходимой всем нам, чтобы выжить. Это врачи, водители, курьеры, сотрудники предприятий электро- и водоснабжения, сантехники. Чем меньше людей будет на улице и особенно в общественных зданиях, тем меньше у выполняющих критически важные задачи риск заболеть, а у всех остальных – потерять возможность получать эти услуги. Это вопрос снижения вероятности заражения.

4) Обеспечение круга поддержки

Моральная подготовка к длительной изоляции

Велика вероятность того, что в ближайшем будущем большая часть вашей лаборатории окажется на карантине или будет проводить время в основном дома. Также весьма вероятно, что такая ситуация сохранится на достаточно долгое время, порядка 1-2 месяцев. Важно подготовиться, прежде всего морально, к тому, что ситуация затянется. Постарайтесь сделать так, чтобы ваши сотрудники отнеслись к этому спокойно. Очень важно, чтобы люди чувствовали себя в безопасности у себя дома и могли спокойно продолжать заниматься по мере необходимости бытовыми заботами.

Обычно наши дни до предела заполнены делами, а тут вдруг людям, оставшимся дома, нечем заняться. Те, у кого есть дети, будут испытывать дополнительные сложности, оценивая риски, связанные с выходом на улицу (возможно, риски невелики, если они не на карантине и не собираются ходить в публичные места), и сравнивая их с риском оставить дома ребенка, который уже «ходит по потолку» в замкнутом пространстве квартиры. В таких случаях полезно составить распорядок действий и придерживаться его изо дня в день. В него может входить физическая активность, дополнительные учебные занятия, научная работа, более частые, чем обычно, звонки родным и друзьям и т.д. Постарайтесь убедить коллег, что было бы желательно составить некий план дел на день – оно будет их дисциплинировать на протяжении многих дней, когда их передвижения будут строго ограничены.

Помощь людям на карантине

Вполне вероятно, что некоторые ваши коллеги не будут готовы к карантину. Убедитесь, что вы сможете облегчить их стресс. Убедите их в том, что другие смогут принести им всё, в чем они нуждаются. Правильный способ доставки таков: принести сумку к порогу и отступить на нужное расстояние, а потом убедиться, что ваши коллеги забрали принесенные вещи. Надеюсь, что у всех людей в лаборатории есть аккаунты в социальных сетях, которые они смогут использовать в создавшейся ситуации.

Среди ваших коллег могут быть одинокие люди и по отношению к ним вам стоит проявить особую заботу, удостоверившись, что у них есть человек, которого они могут попросить о помощи в случае необходимости. Как их руководитель, вы – одна из первых кандидатур, к которым они могут обратиться. Никогда не отказывайте им в помощи, кроме тех случаев, когда вы действительно не можете помочь (например, когда сами находитесь на карантине). В этих случаях вы должны помочь этим людям найти альтернативное решение с помощью своих социальных сетей.

Преподавание и научное руководство в онлайн режиме – отличный способ не только для продолжения работы, но и поддержания делового ритма дня. Обратите особое внимание на поддержание регулярности лекций и семинаров, так как это позволит студентам сформировать костяк их повседневного расписания, что окажет положительный эффект на их пребывание в самоизоляции. С другой стороны, вы должны проявить снисходительность, потому что не всем студентам будет одинаково просто переключиться на онлайн-режим взаимодействия.

Общее социальное взаимодействие

Во время пандемии в повседневной жизни возникает множество вопросов о возможном риске, ответы на которые неочевидны: «Безопасно ли выносить мусор, если я нахожусь на карантине? Можно ли продолжать пить водопроводную воду? Стоит ли пить спиртное, чтобы предотвратить распространение вируса? Я нахожусь на карантине, но живу с ещё несколькими людьми, что мне делать?» Гораздо лучше обсудить эти вопросы с теми, кто из задает, а не оставлять людей полагаться на случайные сомнительные источники.

Один из этих вопросов уже был рассмотрен (вопрос о спиртном – нет, оно не поможет борьбе с вирусом), для других же сложно найти чёткий ответ (как, например, вопрос о мусоре). Лучший способ удостовериться в том, что будет принято наилучшее решение в создавшейся ситуации – создать в вашей лаборатории волонтёрскую сеть общения между людьми, которые смогут подпитывать друг друга интеллектом и опытом.

Этим решаются сразу две проблемы: во-первых, обсуждение возникающих вопросов поможет людям успокоиться, ведь лучший способ работы со страхом – посмотреть ему в глаза; во-вторых, в ходе коллективного обсуждения люди действительно смогут найти лучшее решение. Поощряйте членов вашей лаборатории обращаться к другим студентам или постдокам, которые могут иметь больше знаний по данному вопросу. Такой перекрестный диалог будет полезен по тем же вышеуказанным причинам.

Убедитесь, что в общении друг с другом люди чувствуют себя комфортно и спокойно, что они решают свои проблемы рационально, стараются поддерживать здоровое чувство юмора и уважают друг друга. Убедите коллег в том, что сейчас все должны быть как можно более благосклонны друг к другу. Убедитесь в том, что и вы сами обладаете нужными знаниями и рациональны настолько, насколько это возможно в данных обстоятельствах, или же знаете источники или людей, от которых вы можете получить достоверную информацию. Мы, профессиональные научные работники, поэтому мы должны следить за тем, чтобы наши советы были точны, продуманны, основаны на наиболее достоверных научных источниках и заточены на поддержку и просвещение тех, кому необходим наш совет.

Методы и приемы поддержки социальных связей онлайн.

В качестве обычной практики очень хорошо будет создать общий видео чат, где каждый будет на связи и сможет видеть друг друга. В нашей лаборатории я установил ежедневный утренний кофе-час в нашей онлайн-системе. Каждый присоединяется в определенное время, и это дает коллегам уйму вариантов взаимодействия друг с другом, повеселиться, расслабиться, поделится заботами, фрустрациями и волнениями, и это, возможно, один из лучших приемов поддержания высокого морального духа в физически разобщенной лаборатории.

Безусловно, такая возможность общения особенно важна для людей на карантине и с положительным тестом на COVID-19. Вдобавок, я сейчас практикую политику ежедневно открытой виртуальной двери. В течение нескольких часов в день я нахожусь на связи в отдельной комнате для видео чата. Я дал сотрудникам доступ к своему календарю, так, чтобы была возможность назначить встречу в этом временном интервале или прийти в видео чат- комнату, если имеется необходимость обсудить научные или личные вопросы. Также неплохо поделиться своим номером телефона с членами лаборатории, чтобы у них была возможность позвонить в случае, если нет никого, к кому они могли бы обратиться за помощью, или при необходимости личного разговора. Если вы последуете этому совету, то настройтесь на то, что вы действительно хотите помочь и готовы действовать.

Онлайн переписка – еще один хороший способ оставаться на связи и коллективно справляться с волнением сотрудников. Вы можете создать группу в WhatsApp для лаборатории (и войти или нет в ее состав). В нашей лаборатории мы используем Телеграм (https://telegram.org/) в нем нет опции видеосвязи, но зато есть замечательные стикеры и ваши аспиранты быстро найдут им наилучшее применение. Эти сервисы обмена сообщениями доступны также на ноутбуке или компьютере, если вам удобнее связываться не со смартфона, а с компьютера.

И последнее, люди, находящиеся на строгом карантине, должны иметь доступ к каким-то формам развлечений. Я уже упомянул обсуждение деловых вопросов, однако сотрудники в лабораторном чате могут делится соображениями о фильмах, которые рекомендуют посмотреть или понравившимся им книгах. Компьютерные онлайн-игры, скорее всего, могут оказать существенный терапевтический эффект на тех, кто привык к ним, особенно массовые многопользовательские онлайн игры – MMOG, или игры, в которые они могут играть друг с другом (WOW, WOT, и другие). Для тех, кто не любит видеоигры как таковые, есть хороший симулятор настольных игр, который можно использовать в вашей лаборатории для виртуальных настольных игр https://store.steampowered.com/app/286160/Tabletop_Simulator/

Очевидно, что для многих студентов и исследователей хорошей поддержкой будет продолжение исследований. Биологи-теоретики и биоинформатики, в этом отношении, оказались привилегированными, и они, по большей части, смогут продолжить свою научную деятельность. Экспериментаторы могут потерять часть своих важнейших экспериментов, если они оказались в карантине неожиданно, но некоторые из них могли бы воспользоваться возможностью продолжить исследования и во время запрета на оффлайн-работу в лаборатории. Написание обзоров совместно с такими исследователями может составить прекрасную альтернативу «мокрой» работе.

Очень важно не забывать о том, что в данных обстоятельствах сотрудники вашей лаборатории должны выполнять данную работу только в том случае и тогда, когда они действительно этого хотят. Важно, что в данный момент, главная цель этой исследовательской деятельности – обеспечить психологическую поддержку вашим коллегам, результат исследования в данном случае имеет вторичное значение.

Будьте гибкими, если вашим сотрудникам нужен перерыв в деятельности. Они могут быть перегружены переживанием ситуации и им необходимо отрефлексировать и пережить ее, особенно в ситуации реальной трагедии (как например, смерть члена семьи) и они не могут больше концентрироваться на работе. С другой стороны, даже в драматических и трагических обстоятельствах некоторые люди предпочитают концентрироваться на работе. Убедитесь, что каждый делает то, что лучше для него – поставьте их заботы, а не нужды вашего исследования, на первое место.

5) Важные ограничения вашего влияния и ответственности

Когда вы находитесь в позиции лидеров, научных руководителей и ролевых моделей для сотрудников лаборатории, трудно соблюдать баланс между ответственностью и заботой о студентах и других членах лаборатории в рабочей обстановке (что составляет нашу профессиональную обязанность) с многоуровневой системой поддержки, стирающей грань между профессиональным и личным пространством. Есть несколько важных моментов, о которых, при этом, следует помнить.

Во-первых, убедитесь, что вы уважаете личное пространство другого. Не каждому по сердцу придутся попытки организовать их жизнь, пусть и во время необычайного кризиса, кто-то может счесть это вмешательством в их личное пространство. Ситуация может еще более осложниться, если у вас и до этого были напряженные отношения с кем-либо из сотрудников лаборатории (и, может быть, вы даже об этом не подозревали). Так что вы должны пройти по тонкой линии, оставаясь открытым для контактов и готовым оказать поддержку, но не превращаясь в назойливого и стремящегося всё контролировать босса.

У каждого есть своя уникальная философия лидерства. Способность балансировать на этом тонком льду – это вид искусства, в котором у каждого из нас свой стиль. Вы можете использовать эту возможность для перезагрузки форматов взаимодействия с лабораторией. Для людей естественно объединяться перед лицом опасности. Используйте эту ситуацию с выгодой, для улучшения душевного состояния людей под вашим управлением.

Во-вторых, не забывайте, что ваша ответственность и ваш мандат имеют определенные границы. Вы не можете приказать членам вашей лаборатории исполнять что-либо в их свободное время, даже если это приказ соблюдать карантин. Юридически это не ваша ответственность, и у вас нет никакой возможности обеспечить его соблюдение. Во время физической разобщенности ваш основной инструмент – только разум и искусство убеждения, при этом с поправкой на необходимость уважать личное пространство.

Как я уже упоминал, я верю, что коллективный разум может быть мощным инструментом для преодоления страха и для достижения наилучших решений, например, во время карантина. Более того, несмотря на то, что оказание поддержки – это позитивная составляющая лидерства, вы должны понять, что вы не сможете помочь всем вашим студентам и аспирантам во всех вопросах.

Более того, в некоторых случаях вы можете, по сути, нарушить закон, если перейдете границы допустимой поддержки. Вы не можете заменить профессионального психиатра для помощи своему студенту. Вы не можете давать медицинские советы в целом ряде ситуаций. К несчастью, вы должны быть готовы к ситуации, когда один из ваших студентов будет остро нуждаться в медицинской помощи, но из-за кризиса профессиональный специалист, в котором он нуждается – будет недоступен или к нему будет невозможно попасть.

Я надеюсь, что никто не окажется в такой ситуации, но в настоящее время, такая ситуация более вероятна, чем когда-либо. Поэтому, пожалуйста, не дайте застать себя врасплох – вы можете оказать поддержку и помочь своему коллеге найти помощь, но, если вы не профессиональный врач, вы не можете оказывать непосредственной медицинской помощи или давать рекомендации по лечению.

II) Что вы можете сделать для поддержки своего института

В это сложное время ваши лидерские навыки могут помочь обеспечить функционирование других подразделений института.

1) Закройте свою лабораторию и отправьте всех по домам

Если ваша лаборатория не является частью непрерывного производства (a skeleton crew), без которого институт не сможет функционировать, и которое должна постоянно поддерживаться на функциональном уровне, у вашей лаборатории нет причин продолжать работу. На самом деле, продолжая работу в оффлайне, вы лишь увеличиваете вероятность кризисных событий для вашего института.

Вполне вероятно, что кто-то из тех, кто был на работе в последнюю неделю, был уже инфицирован. Если неосновные работники заразят сновных, институт может потерять критически важную функциональность, которая может быть невосстановима. Например, если некому будет ухаживать за мышами, мы можем потерять колонии мышей, что приведет к потерям в миллионы евро. Поэтому если ваша лаборатория остаётся открытой, вы подвергаете опасности не только здоровье и благополучие сотрудников, но и критически важную инфраструктуру.

2) Убедитесь, что с сотрудниками в вашей лаборатории всё в порядке и помогите координации

Руководство института находится под сильным стрессом, и оно не может всё координировать. Я уверен, что администрации будет гораздо легче справляться с проблемами, если она будет уверена, что все завлабы оказывают поддержку своим сотрудникам. Поэтому, следуя вышеупомянутым советам, создание сетей поддержки и принятие на себя роль лидера для членов вашей лаборатории в это критическое время может ослабить существенное давление на людей, которые помимо заботы о людях должны заниматься и другими делами.

Зная ситуацию в других лабораториях, вы можете помочь коллегам настроить такие сети социальной поддержки – возможно, что у коллег сейчас нет времени, чтобы сделать это самим.

Администрации института тоже нужна профессиональная научная экспертиза. Руководство института, скорее всего, хочет более точно и глубоко понимать ситуацию, связанную с пандемией, и коллегам также может быть полезны ваше доброе слово и поддержка.

3) Убедитесь, что вы в курсе текущих событий

События в настоящий момент развиваются с молниеносной скоростью. Следите за ситуацией, убедитесь, что вы в курсе происходящего в стране, а также с вашими сотрудниками. Возможно, вам придется быть более чуткими, открытыми и позитивно настроенными, чем вы когда-либо считали необходимым или возможным. Вы, вероятно, будете для коллег лидером, к которому они смогут обратиться за поддержкой и помощью.

III) Проблемы в ближайшем будущем, к которым вы должны подготовиться

Нынешний кризис – это уникальный опыт, меняющий традиционное положение вещей. Потребуется много времени, чтобы переварить всю поступившую информацию и уметь реагировать, адаптироваться и функционировать в предстоящих условиях.

На данный момент совершенно ясно, что пандемия коренным образом изменит нашу жизнь, по крайней мере, на несколько недель.

Вы должны быть готовы к вещам, которые вы, возможно, никогда не предполагали, произойдут в вашей жизни. Эти события могут довести вас до предела прочности, но чем лучше вы подготовлены к таким событиям, тем лучше вы сможете справиться и помочь своим сотрудникам выдержать шторм.

1) Следующие несколько дней могут быть самыми трудными для ученых

Для этого есть две причины. Во-первых, быстрые темпы событий застали многих врасплох, и им потребуется немало времени, чтобы разобраться в происходящем вокруг них и взять под контроль свои страхи. Потратьте это время на то, чтобы настроить социальные сети, создать структуры поддержки, убедиться, что с сотрудниками всё в порядке, они приспосабливаются и остаются в безопасности, а также обеспечивают безопасность своего жилья, приобретая привычку поддерживать дистанцию в обществе и соблюдать правила гигиены.

Во-вторых, остальная часть общества проходит через тот же процесс, поэтому до тех пор, пока правительство не установит правила и нормы о том, как люди могут ходить по магазинам и сохранять свою социальную дистанцию и т. д., вполне вероятно, что всё будет довольно хаотично, что повысит уровень тревоги всех нас. Но есть надежда, что, как только эти процедуры будут внедрены, и люди начнут им следовать, походы за покупками станут более безопасными.

2) Ожидайте перегрузку или даже коллапс местной системы здравоохранения

Вполне вероятно, что перегруженные врачи, переполненные больницы и критический выбор между тем, кому первому оказывать помощь, на местах станут реальностью. Это произошло в Китае, это происходит еще более явно в Италии. Есть вероятность, что рост числа случаев инфицированных приведет к аналогичной итальянской траектории развития событий. Но не будет возможности предложить готовые решения, такие как строительство в течение нескольких дней новой больницы. Не удивляйтесь, если это произойдёт, и будьте психологически готовы объяснить сотрудникам лаборатории, почему местная системы здравоохранения перегружена.

3) Велика вероятность увеличения числа людей с COVID-19 в кампусе

Мы знаем, что это заболевание, которое не обязательно сопровождается серьезными симптомами, и что у людей могут быть слабые симптомы в течение нескольких дней, но они являются заразными. Вполне вероятно, что число случаев на кампусе будет расти, и что один из людей в вашей лаборатории заразится. Постарайтесь заранее подумать о том, что вы будете делать, как вы будете действовать, и что вы скажете, если это случится. В зависимости от того, кому нужна ваша помощь, она будет разной, и вы должны быть готовы проявить сострадание, поддержку и позитивный настрой.

4) Вероятно, что кто-то потеряет любимого человека

Пандемия – повсюду, и с учетом современных тенденций она может привести к большому количеству смертей в Европе и других частях мира. При 500-600 ученых в университетском городке, это означает, что число близких родственников в уязвимом возрасте составляет порядка 3000 – 4000 человек, и что значительная часть из них может, в конечном итоге, заболеть и умереть. Будьте морально готовы к тому, что это может случиться с одним из ваших студентов, и постарайтесь подготовиться к тому, что делать, говорить и как действовать в этой ситуации. Как обычно, будьте уважительны, дайте им время прийти в себя и предложите поддержку.

5) Кто-то из кампуса станет жертвой пандемии

Учитывая, что большинство людей нашего кампуса молоды, даже при значительном числе случаев заражения, число жертв может быть низким. Однако мы еще не до конца уверены в истинном уровне смертности от вируса, изменчивости штамма и смертности при большой нагрузке на систему здравоохранения. Кроме того, у нас, конечно, есть определенное количество уязвимых людей, хотя, к счастью, большинство из них не студенты или молодые ученые.

Этот вид риска скорее может реализоваться для преподавателей или сотрудников администрации, поэтому для того, чтобы справиться с последствиями, потребуются чрезвычайные меры от социальной сети администрации. Если такое произойдет в вашей лаборатории, вам следует быть готовым предложить поддержку и выразить соболезнования остальным коллегам по лаборатории, а также друзьям и семье покойного.

6) Будьте готовы к тому, что эта пандемия сильно изменит вашу жизнь в течение следующих недель или даже месяцев

Китаю, принявшему беспрецедентные меры, потребовалось больше двух месяцев, чтобы вернуться к нормальной жизни. Учитывая, что меры, принятые в Австрии и других европейских странах, были приняты гораздо позже и вряд ли будут такими же радикальными, можно ожидать не только более серьезной вспышки, но и того, что властям потребуется больше времени, чтобы взять местную эпидемию под контроль.

IV) Убедитесь в том, что вы сможете позаботиться о себе

Конечно, это трюизм, но вы не можете проявлять заботу о других людях, пока не позаботитесь о себе. Все проблемы, которые я описал выше, относятся и к вам. Убедитесь, что у вас есть собственная сеть поддержки, что вы соблюдаете режим дня, сохраняя здоровье и соблюдая все рекомендуемые меры предосторожности. По сравнению с другими сотрудниками лаборатории вы будете испытывать наибольшее напряжение и давление, а уровень вашей ответственность будет самым высоким.

Вы не сможете рассчитывать на поддержку лаборатории в той же степени, в какой ваша лаборатория будет полагаться на вас. Поэтому вам необходимо найти эту поддержку в другом месте: среди коллег, друзей и семьи. Вы должны быть собранным, сохранять спокойствие, не паниковать и не допускать, чтобы ваши собственные тревоги и страхи проникали в сознание сотрудников лаборатории. Поддержка коллег, у которых есть семья, может оказаться за пределами ваших возможностей. Вы сможете сократить зависимость от вашего немедленного и непосредственного участия путем создания сети поддержки для своей лаборатории с НЕиерархической социальной системой взаимопомощи.

Заключительные мысли

Вполне возможно, что продолжающаяся пандемия станет критическим событием в нашей жизни. То, как мы будем реагировать и справляться с неизбежными крушениями, трудностями и трагедиями, может стать определяющим фактором для нашего поколения. Представляется очевидным, что сегодняшняя ситуация останется с нами надолго, быстрого решения нет, бесполезно желать, чтобы проблема исчезла или переместилась в другое место или страну. Наши судьбы сейчас тесно связаны с динамикой заболевания как минимум на ближайшие пару месяцев.

К сожалению, большинство из нас – руководителей научно-исследовательских лабораторий – не было обучено руководить людьми в ситуации такого сильного стресса и испытаний. И всё же мы все должны сейчас принять этот вызов и стать эффективными образцами для подражания, неравнодушными лидерами и мудрыми советниками. Сейчас настало время найти в себе эти таланты и возможности в надежде на то, что как только кризис закончится, мы сможем восстановить свои силы. В любом случае, то, с чем нам, возможно, придется иметь дело, ничто по сравнению с тем, с чем уже сталкивались и еще столкнутся наши коллеги – медики во всем мире в обозримом будущем.

Федя

Я написал этот текст 13 марта 2020 года для того, чтобы помочь моим коллегам в IST, Австрия, подготовиться к предстоящему периоду пандемии. Однако, оглядываясь назад, я думаю, что это «руководство» может пригодиться моим друзьям и коллегам, работающим в других учреждениях. Поэтому, в соответствии с запросом руководства IST, Австрия, я добавляю оговорку: содержание этого документа отражает мои личные взгляды как частного лица, не было написано в официальном качестве для выполнения моих профессиональных обязанностей в IST, Австрия, и никоим образом не должно рассматриваться как официальная позиция IST, Австрия.

Авторизованный перевод с английского при участии Н. Абрамсон, Н. Деминой, В. Дорониной, К. Киселевой, Л. Мелиховой и Н. Митрохиной.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи