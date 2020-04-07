Каким будет кино через 50 лет? Можно наверняка сказать, каким оно НЕ БУДЕТ. Оно не будет таким, каким было в ХХ веке. И даже в начале XXI-го. Остальные прогнозы — из области ненаучной фантастики.

Но не будучи таким, к какому мы привыкли, оно не будет и АБСОЛЮТНО ДРУГИМ. Если кто надеется на это, то совершенно напрасно.

Будущее в каком-то хитроумном зеркале отражает прошлое. Это искаженное, но всё же отражение. Иначе не будет ничего, потому что будущего как такового — автономного и абстрактного — не существует.

В прошлом году в Берлине я участвовал в конференции, посвященной фильму «Сталкер». Одна научная дама прочла доклад под названием «Кино в загрязненных местах». Она рассказала об истерне с Джоном Уэйном «Завоеватель»: во время съемок в Неваде в середине 1950-х неподалеку было проведено ядерное испытание, после чего несколько участников картины умерли от рака.

И тут прозвучала параллель со «Сталкером»: он снимался в загрязненной зоне, кроме того, «неэкологичными» были методы работы режиссера с актерами. А потом на протяжении нескольких лет ушли из жизни и сам Тарковский, и Солоницын, и Гринько (все — от онкологии), потом Кайдановский… То, что почти все были заядлые курильщики, не важно, вывод предлагается следующий: нечисто что-то было с этим фильмом и с его автором.

А искусство теперь по новым правилам должно быть стерильным. Забудьте слова Томаса Манна о том, что здоровые добропорядочные люди с хорошим характером, правильными взглядами и кристальным моральным обликом (в общем, «экологичные») не пишут романы, не сочиняют музыку… И вряд ли снимают фильмы, если под фильмами понимать снятые Хичкоком, Бергманом, Бертолуччи, Поланским, Триером, Тарантино… И тем же Тарковским.

И это мы тоже проходили, только в других формах. Будущее, в которое нас зовут, в котором будут новые творцы, новая публика, новое сознание, стерильное искусство и экологический секс, очень напоминает коммунизм, так и не построенный носителями его «морального кодекса» к 1980 году. Этому помешали 1956-й, ­1968-й и — уже постфактум — 1986-й и 1991-й. Так случится и в будущем; и грянут новая сексуальная революция, и новая перестройка, только как они будут называться, нам не дано узнать.

Андрей Плахов, кинокритик,

обозреватель газеты «Коммерсантъ»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи