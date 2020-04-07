Как оценивать науку?

Своим мнением о том, как оценивать работу ученых и деятельность лабораторий, с ТрВ-Наука поделился Сергей Зенкин, докт. филол. наук, РГГУ (Москва) — ВШЭ (Санкт-Петербург).

Научная работа — коллективное дело. Даже если в лаборатории нет оформленных коллективных проектов или они носят кратковременный характер (конференции), лаборатория поддерживает общий уровень исследований взаимным обсуждением, критикой, обменом идеями, что лишь косвенно отражается в публикациях ее сотрудников. Поэтому оценка лаборатории в целом должна предшествовать оценке работы отдельных ученых, и научный коллектив должен иметь широкие полномочия в сравнении результатов и распределении средств между своими членами.

Способом оценки лабораторий может быть профессиональный аудит, как он практикуется, например, во Франции: из числа сотрудников авторитетной научной лаборатории (института, кафедры) формируется группа экспертов, которые проверяют по существу дела работу другой, сходной по профилю лаборатории; в российских условиях возможен, например, аудит университетов институтами РАН, и наоборот. Заказчиками аудита могут быть государственные органы (министерства и ведомства) или сами научные учреждения (например, университеты), заинтересованные в объективной независимой оценке своих лабораторий.

Главная задача аудита — оценить эффективность лаборатории в целом и дать рекомендации по ее финансированию (сохранить, расширить, сократить), в рамках которого она сама определяет свой состав и оплату труда каждого сотрудника. Аудит может оценивать и результативность отдельных ученых, учитывая их количественные библиометрические показатели за длительный период, но в данном случае его выводы не имеют обязательного характера для внутренних решений лаборатории.

Научная работа характеризуется долговременным циклом. Исследовательские проекты выполняются годами, и их промежуточная оценка (например, по текущим публикациям) почти всегда ненадежна. Даже окончательный результат проекта, особенно в гуманитарных науках, может выясниться не сразу по его завершении, а лишь какое-то время спустя, после усвоения другими учеными добытых в нем знаний.

Финансируя такие проекты, научные учреждения и фонды идут на риск долгосрочных инвестиций, не требуя немедленной отдачи; выбирая проекты для финансирования, они исходят из репутации, ранее наработанной исполнителями и подтвержденной экспертными заключениями.

Личная «кредитная история» работника, отраженная, помимо прочего, в его библиометрических показателях, должна приниматься в расчет при изменениях его статуса (прием на работу, повышение в должности, выделение гранта и т. д.), но не при текущей оплате его труда: в таком мелком масштабе она не работает.

Так называемый эффективный контракт показал свою неэффективность в применении к научно-исследовательской работе; он задуман не для нее. Применяемая в нем система текущей оценки и оплаты игнорирует долгосрочную репутацию научных коллективов и ставит ученого в каждодневную индивидуальную зависимость от счетчиков, механически вычисляющих формальные показатели его труда.

Такая система недостоверна и несправедлива по отношению к тем ученым, которые по особенностям своего проекта не могут постоянно отчитываться за него промежуточными результатами (например, сос­тавляя научный словарь, нельзя пуб­ликовать отдельные его части в виде статей).

Такая система порождает вал халтурных псевдопубликаций «для отчета», бессмысленно засоряющих научно-информационную среду; она побуждает исследователей отказываться от долгосрочных фундаментальных проектов (например, монографических) ради сиюминутных и легковесных задач.

Такая система мелочного контроля ведет к тому, что наука теряет широкое дыхание, утрачивает горизонт планирования.

Такая система заставляет ученых работать плохо, а это худшее, что может делать администрация со своими сотрудниками. И она должна быть серьезно пересмотрена.

Сергей Зенкин

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