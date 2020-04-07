«Фауна Кавказа» академика Гюльденштедта: находка «утерянных» материалов

Я подумал, что эта история особо актуальна в нынешних реалиях, когда из-за карантина закрываются институты, всё сложнее становятся поездки, и всё больше работы приходится делать удалённо. Она о преимуществах, которые дают сетевые библиотеки. О преимуществах очевидных, когда становятся доступны редкие издания, но в должной мере пока не оцененных.

Прошедший, 2019 год для меня оказался ознаменован началом планомерных работ на Кавказе. Совместно с коллегами я начал исследование гибридной зоны двух видов пеночки-теньковки в Северной Осетии. Параллельно я трудился над заказанным мне историческим обзором населения птиц в низовьях Терека, где самому мне пока не пришлось побывать. Эта литературная работа оказалась не менее интригующей, чем работа в поле, хотя я работал в основном с опубликованными сведениями, привлекая архивные материалы лишь в тех случаях, когда они хранились на биологическом факультете МГУ.

Выяснилось, что первые сведения о птицах долины Терека относятся к 1718 году, когда Пётр I заинтересовался доставкой птиц для императорского двора в Петербурге, и в его указе появился первый перечень птиц, доставляемых ко двору через Астрахань. В этом списке можно найти птиц, несомненно, доставлявшихся из-за Терека, о чем можно судить в том числе по их именам (так, журавли-красавки были названы «горскими журавликами», а белые аисты — «неклейками», словом из диалекта терских казаков). Все сведения о птицах Терека первой половины XVIII века, относительно небогатые, связаны со сбором коллекций для птичьих дворов. Только один из английских путешественников, посетивший Кизляр в 1746 году, отметил исключительное богатство окрестностей города фазанами и другой пернатой дичью.

Ситуация начала меняться в конце XVIII столетия, когда низовья Терека стали посещать экспедиции, организованные Императорской академией наук. Перечень экспедиций внушителен: с января 1770-го по конец апреля 1773 года в Кизляре и его окрестностях (предпринимая экскурсии по другим регионам Кавказа и в Грузию) работал будущий академик Иоганн Антон Гюльденштедт, в 1772 году через низовья Терека дважды проезжал академик Самуил Готлиб Гмелин, в том же году к низовьям Терека с севера подъезжал будущий академик Никита Петрович Соколов, во второй половине 1773 года в низовьях Терека работал академик Иоганн Петер Фальк, а в 1796 году в долине Терека проводил наблюдения профессор Фридрих Август Маршал фон Биберштейн.

Казалось бы, при таком внимании к этой территории ее фауна и флора должны быть описаны во всех деталях. Однако это не так: все путешественники оставили лишь скупые указания о птицах низовьев Терека в своих дневниках и сочинениях. В итоговом труде Zoographia Rosso-Asiatica академика Петра Симона Палласа, осуществлявшего координацию всех академических экспедиций конца XVIII века и пользовавшегося материалами всех ученых путешественников, мне удалось найти указания на обитание на Тереке лишь четырех видов птиц. Опубликованные труды остальных путешественников расширяют этот список, но и в самом полном виде, собранный по крупицам, рассеянным в пространных сочинениях, опубликованных на нескольких языках, он набирает не более 30 видов.

Для богатого пернатой дичью региона, находящегося на пути сезонных перелетов (с благоприятными условиями для гнездования и зимовки), это ничтожно мало. Это тем более досадно, что за следующее столетие (до 1870-х годов) ученые натуралисты мало прибавили к описанию фауны низовьев Терека, и приходится полагаться в основном на данные от офицеров, развлекавшихся там охотой. Очевидно, что за это время фауна региона, где продолжалось интенсивное освоение человеком, сопровождавшееся уничтожением пойменных лесов, охотой и даже изменением течения реки, могла значительно измениться.

В одной из наиболее авторитетных сводок по фауне птиц Кавказа (1879) Модест Николаевич Богданов приводит историческую сводку по изучению фауны птиц региона. Богданов с сожалением говорит: «По всей вероятности, Гюльденштедт в течение своего трехлетнего путешествия сделал немало орнитологических наблюдений, но преждевременная смерть (23 марта 1781 года) помешала обработать эти материалы. <…> В описании <его> путешествия встречаются очень немногие, и не имеющие большого значения, орнитологические заметки. Весь остальной материал погиб, за исключением того, что дали коллекции Гюльденштедта Палласу, для его Зоографии». Действительно, Гюльденштедт, предполагавший подготовить подробное сочинение, где рассчитывал, по отзывам коллег, не только на коллекции и дневники, но и на собственную память, скоропостижно скончался в неполные 36 лет, не успев закончить научные труды: врач Гюльденштедт заразился тифозной горячкой от больных, которых он посещал по долгу службы. Вклад Гюльденштедта в орнитологию Кавказа остался известен только по описанию им двух новых видов — мородунки и краснобрюхой горихвостки, чьи английские названия напоминают об ученых путешествиях неутомимого путешественника: «Terek sandpiper» и «Güldenstädt’s redstart».

Сводка Богданова, явившись одним из первых авторитетных трудов по птицам Кавказа, в значительной мере устарела к настоящему времени, особенно в исторической своей части. Современным исследователям доступны многие источники, которых не было в распоряжении Богданова. Тем не менее его вердикт по утрате сведений, собранных Гюльденштедтом, до последнего времени считался окончательным. Я сам не пытался подвергать его сомнению, просто искал в поисковых системах Интернета любую литературу, где упоминалось распространение птиц на Тереке.

Одно из сочинений, всплывших в поисковике, называлось «Географо-физическое и естественнонаучное описание Российской империи: обзор накопленных знаний» («Geographisch-­physikalische und Naturhistorische Beschreibung des Rußischen Reichs: zur Uebersicht bisheriger Kenntnisse von demselben»). Том громоздкого сочинения, в котором заключались сведения о птицах и других позвоночных животных, опубликован в 1801 году в Кёнигсберге. В публикацию вошли сведения, собранные участниками академических экспедиций, а составил его академик Иоганн Готлиб Георги (1791–1802). Из видовых очерков о птицах мы узнаём, что Георги был знаком с составленной Гюльденштедтом рукописью, озаглавленной Fauna Caucasica. Отсылка к этой рукописи есть при описании птиц, которых Гюльденштедт считал новыми видами: Tanagra cenchramum (Георги считал это название возможным синонимом садовой овсянки), Muscicapa alpina (No. 495 по рукописи), Muscicapa asiatiaca (No. 410) и Motacilla Tithyn (Георги свел это название в синонимы краснобрюхой горихвостки), а также в видовых очерках других позвоночных. В Muscicapa alpina можно узнать самку синего каменного дрозда, а в Muscicapa asiatiaca — самца азиатского черноголового чекана.

Я кинулся собирать сведения о птицах Терека из сочинения Георги. Выяснилось, что для низовьев Терека Георги, ссылаясь в основном на Гюльденштедта, приводит 55 видов птиц, еще по меньшей мере 19 видов указаны для пойменных лесов Терека (среднего и нижнего течения реки), и по крайней мере для 41 вида указан более широкий ареал в Предкавказье и Прикаспии, захватывающий низовья Терека. Таким образом, для конца XVIII века мы получаем список локальной фауны, насчитывающий более 100 видов, а это уже достаточно много. Как видим, подтвердилась догадка Богданова, высказанная им полтора века назад, о ценности наблюдений Гюльденштедта за птицами.

Благодаря этим данным мы знаем, что в конце XVIII века в низовья Терека регулярно залетали священные ибисы — на осенних кочевках (в XIX и XX веках эти птицы на Северном Каспии практически перестали встречаться), о гнездовании в низовьях Терека турача и кеклика… Наконец, перечисление Гюльденштедтом певчих птиц бесценно, поскольку, повторю, на протяжении следующего столетия низовья Терека посещали в основном охотники, упоминавшие в записках более крупную дичь. Несомненно, в сочинении имеется достаточно интересных сведений и по фауне птиц других регионов Кавказа и Закавказья. Разбор этих сведений потребует отдельной кропотливой работы.

Раздел сочинения Георги, посвященный птицам, в том числе и сведения Гюльденштедта, использовал только один последующий естествоиспытатель. В 1821 году в Веймаре географ Иоганн Георг Генрих Хассель (Hassel, 1821) издал сочинение по географии азиатских владений Российской империи, составленное по трудам других авторов. Здесь мы и находим пересказ сведений Гюльденштедта из книги Георги. Латинские названия животных Хассель не приводит, данные Георги у него приведены в кратких извлечениях, без ссылки на оригинал, и это издание не привлекло внимание орнитологов.

Уже когда я начал писать эту заметку, обнаружил, что герпетологам, в том числе отечественным, сочинение Георги хорошо известно, и разбор названий, данных Гюльденштедтом нескольким видам кавказских рептилий, можно найти в современной литературе. Отечественные териологии (специалисты по млекопитающим) это издание тоже упоминали в своих трудах. Можно было бы заключить, что я всего лишь «открыл Америку», однако от внимания специалистов по фауне и систематике птиц труд Георги почему-то ускользал более двух веков. Нелишне обратить их внимание на это сочинение, а для всех других история может быть в назидание, что ценные сведения порою находятся совсем рядом, достаточно лишь поискать их. И можно даже не выходить из дома.

Павел Квартальнов,

ст. науч. сотр. МГУ им. М. В. Ломоносова

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