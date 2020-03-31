Памяти Леонида Александровича Фальковского (1936–2020)

Ушел из жизни Леонид Александрович Фальковский — блестящий физик-теоретик, человек твердых принципов и высочайшей порядочности, добрый друг, московский интеллигент формации середины прошлого века. Не стало одного из последних учеников Льва Ландау и первого ученика Алексея Абрикосова.

В середине 1970-х годов, когда я еще был студентом Московского физико-технического института, меня с Лёней познакомил наш общий учитель А.А.Абрикосов. Впоследствии, стесняясь обращаться к последнему с возникающими в процессе решения поставленной задачи техническими проблемами, я часто отправлялся с моими вопросами к Лёне, который всегда был готов помочь. Через много лет мы стали близкими друзьями и соавторами. С ним было интересно работать — Лёня всегда был полон идей, работал очень быстро и навязывал этот темп окружающим. Наиболее подходящим соавтором для него, по-видимому, оставался сам А.А.Абрикосов, который также работал поразительно быстро. Еще в начале 1960-х ими были получены фундаментальные результаты по рамановскому рассеянию света в сверхпроводниках, написана замечательная работа об энергетическом спектре висмута. В последней уже тогда, почти за полвека до графенового бума, впервые в физике конденсированного состояния был введен дираковский спектр для квазичастиц.

Позже Фальковский увлекся свойствами поверхностей, кинетикой приповерхностных электронов, сверхбыстрыми процессами релаксации решетки, другими актуальными задачами физики металлов и полупроводников. На протяжении почти полувека Леонид Александрович оставался бессменным ученым секретарем ученого совета Института Ландау, много времени посвящал преподаванию и работе со студентами, принимал активное участие в издании научной литературы.

Последняя научная весна пришла к Лёне в конце жизни: с открытием графена он просто ворвался в эту новую область физики, публикуя одну за другой прекрасные, широко признанные сегодня мировым сообществом работы о кинетике, оптике, магнитооптике, фононных свойствах графена. В короткое время Фальковский стал классиком в физике дираковких материалов. Резко ухудшившееся в последние годы здоровье и последовавшая за этим смерть прервали его труд, не дав узнать научного угасания.

Светлая память о Леониде Александровиче Фальковском навсегда останется в памяти друзей, коллег, учеников и его близких.

Андрей Варламов

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