«Заправлены в планшеты космические карты…»

Сергей Попов, астрофизик, лауреат премии «За верность науке», член редсовета ТрВ-Наука с 2008 по 2015 год:

— Наука в мире через 50 лет. Какой она будет, на ваш взгляд? Что вашей области науки удастся через полвека открыть?

— Уверен, что через полвека нам будет что заправить в планшеты. Можно ожидать, что к 2070-му у нас будут (пусть и плохонькие) карты потенциально обитаемых планет.

Уже следующее поколение наземных и космических телескопов (E-ELT, GMT, JWST) сможет изучать состав атмосфер планет типа Земли в зонах обитаемости вокруг красных карликов. Это произойдет в ближайшие 10 лет. К этому моменту число известных экзопланет будет исчисляться уже десятками тысяч благодаря спутникам Gaia и PLATO. Но дело, безусловно, не в количестве, а в качестве исследований.

Есть вполне аргументированное мнение, что уже E-ELT (чрезвычайно большой телескоп, Extremely Large Telescope. — Ред.) сможет по фотометрическим наблюдениям показать, какая часть землеподобной планеты занята океанами, какая сушей, а какая льдом.

Дело в том, что планеты вращаются вокруг своей оси и светят отраженным светом. Вода и, скажем, леса отбрасывают излучение обратно по-разному. Есть аналогичные отличия и между песчаными и ледяными пустынями и т. д. Если поверхность полностью не укрыта облаками, то по суточным вариациям блеска планеты можно будет догадаться, от чего отразились лучи, и таким образом хотя бы примерно понять конфигурацию континентов. Важно только выделить фотоны от планеты на фоне мощного потока звездного излучения. Вместе с данными по составу атмосферы это всё может стать сильным аргументом в пользу (или против) обитаемости того или иного мира.

Однако такие данные будут лишь первыми ласточками. В районе 2050–2060 годов можно ожидать появления космических интерферометров, подобных обсуждавшимся ранее проектам Darwin и TPF (Terrestrial Planet Finder). Они дадут возможность получения прямых изображений для землеподобных планет в зонах обитаемости у звезд типа Солнца.

Конечно, речь не идет об изображениях в смысле «красивых картинок». Тем не менее станет возможным увидеть «маленькие голубые (или не очень) точки», будет проще получать спектры и измерять блеск. Это, в свою очередь, особенно учитывая возможности высокоточной фотометрии из космоса, наверняка позволит строить усредненные карты поверхности потенциально обитаемых планет.

Так что в будущем имеет смысл вложиться в производство глобусов или хотя бы освоить профессию их оклейщика.

— Какая проблема науки, образования или популяризации науки кажется вам сейчас наиболее актуальной?

— Учитывая, насколько разветвленной и сложной становится наука, можно сказать, что, за редчайшим исключением, нет таких областей и новостей, о которых сейчас обязательно надо писать. Непременно важный результат всё равно или пройдет мимо, или будет крайне непонятным. Так что, если речь не о чем-то вроде первой регистрации гравитационно-волнового всплеска или открытия бозона Хиггса, то новость можно пропустить, даже если она опубликована в Science или Nature. Пожалуй, исключениями также являются социально значимые темы, как глобальное потепление или новая пандемия.

На мой взгляд, писать и говорить скорее нужно на темы социогуманитарных и общественных наук, этого сейчас не хватает (к слову, мне кажется, что не хватает и хороших спикеров/авторов). Именно наук. То есть важен не просто эмоциональный общественно-политический дискурс (это в избытке), а внятный рассказ о том «что, как, зачем и почему».

Ведь основная проблема не в том, что нет понимания «широкой общественностью» того, как открывают экзопланеты или секвенируют геномы. Скорее, наши беды связаны с тем, что нет понимания, чем разумная юридическая система отличается от «разборок по понятиям» и почему именно наличие первой является необходимым условием для эффективной наукоемкой экономики и успешных стартапов (видимо, стоит заодно объяснять разницу между необходимыми условиями и достаточными). А то у нас опять сплошные «факультеты ненужных вещей» (а если эти «вещи» и используются, то в довольно извращенной форме).

Единственное, в чем загвоздка: это в основном не газетный формат. Наверное, нужны книги (например, такие как издает Европейский университет в Санкт-Петербурге) и циклы лекций. А СМИ скорее могли бы давать развернутые рецензии, интервью или пытаться осветить отдельные вопросы, не требующие десятков страниц для подробного изложения. Ну и в дополнение, конечно, пусть будет что-то естественно-научное: оно и по формату подходит, и является для основной массы просвещенных читателей прекрасным интеллектуальным развлечением.

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