ВАК в темпоральном капкане

Фальсификация научной работы, ставшая прогнозом будущего: почему это не смущает ВАК?

Авторская хитрость

В 2017 году Диссернет направил заявление о лишении ученой степени (ЗоЛУС) эксперта Рособрнадзора Юлии Аношиной. В нем указывалось как Юлия Аношина использовала в своей диссертации 2011 года без ссылок более ста страниц из диссертаций трех авторов: Ларисы Редькиной, Алевтины Гнеушевой, Наталии Астаховой. После этого решение рассматривается в Экспертном совете ВАК, а далее — в Президиуме ВАК. Невероятное с работой Аношиной начинает происходить уже на первой стадии — в диссовете при Институте экономики РАН.

Аношина представила диссовету несколько новых книг, которые якобы доказывают ее авторский приоритет, но которые отсутствовали в автореферате и списке литературы диссертации.

Двум из них оказался присвоен ISBN уже выпущенных ранее изданий, в том числе сборника стихов поэтессы русского зарубежья Маргариты Таут.

На заседании из уст представителя Диссернета даже прозвучало несколько четверостиший — члены диссовета встретили совпадение улыбками. Ситуация действительно странная, ведь каждый ISBN уникален, его повторное использование недопустимо и делает невозможным оборот издания в книготорговле.

Диссовет при ИЭ РАН скептически отнесся к таким доказательствам и принял решение рекомендовать Юлию Аношину к лишению ученой степени в связи с наличием в ее диссертации многочисленных нарушений в заимствовании.

Очень странные книги

Монографии, которые были предоставлены Юлией Аношиной для доказательства приоритета над публикациями других авторов, якобы были изданы с 1998 по 2009 год.

Например, книга Аношиной «Земельная собственность и ее роль в развитии российского аграрного сектора экономики» выпущена московским издательством «Спутник +» и датируется 2009 годом. В монографии приводится ссылка на доклад Росреестра о состоянии и использовании земель в РФ, который, если верить Аношиной, в 2009 году был размещен на сайте rosreestr.ru. Но этот сайт принадлежит Росреестру с 2014 года, а в 2009 на этом домене находился справочник организаций и фирм. Это прямое доказательство издания книги задним числом.

Заметим, что книги издательства «Спутник+» ранее фигурировали и в других известных диссертациях с некорректными заимствованиями: Дмитрия Городецкого — бывшего руководителя администрации городского округа Домодедово и Василия Куца — алтайского депутата, члена президиума регионального отделения «Единой России». Этих монографий нет ни в РГБ, ни в РИНЦ (Российском индексе научного цитирования), ни в Российской книжной палате. Издательство подтвердило Комиссии РАН по противодействию фальсификаций, что никогда их не издавало.

Ссылка на сайт rosreestr.ru как принадлежащий Росреестру содержится также и в монографии «Повышение эффективности использования сельскохозяйственных земель», якобы изданной в 2005 году во владимирском издательстве «Собор». Напоминаем, что сайт тогда не имел отношения к земельному кадастру, а был справочником, где можно было получить информацию о товарах и ценах, например, на галантерею. Юлия Аношина предложила членам диссовета поверить, что в 2005 году она знала о планах президента России объединить ряд земельных ведомств в Росреестр тремя годами позже.

Монография «Земельная собственность в аграрном секторе трансформационной экономики России» подписана в печать столичным издательством «Виктория+» 4 февраля 2009 года. Это довольно странно, учитывая, что юридическое лицо ООО «Виктория+» было зарегистрировано лишь несколько месяцев спустя — 27 мая 2009 года.

Сфальсифицированные данные приведены и в другой книге: «Особенности развития эффективной сбытовой политики в условиях интеграционных процессов агропромышленного комплекса России» уже упомянутого издательства «Собор». Здесь Аношина в нескольких таблицах использует статистику, которая совпадает с данными из чужой работы. Но проставляя дату выхода монографии 2007 годом автор, кажется, не проверила, к какому периоду относятся сами данные.

Вышло так, что Аношина снова предсказывает будущее.

Одна таблица сообщает нам бухгалтерские данные за весь 2007 год, чего не могло быть на дату выхода книги в апреле. Другая — данные о выручке и прибыли компаний за 2007 год, которые тоже еще не могли быть подсчитаны. В третьей таблице Аношина просто назвала фактические данные за 2007 год из чужой работы прогнозом. Сопровождающий страницу текст со статистикой 2000 — 2007 годов написан в прошедшем времени. Это логично для оригинального текста Алевтины Гнеушевой, которая пишет о фактах в прошлом, но не для Аношиной, которая якобы делает прогноз.

Таблицы из монографии «Особенности развития эффективной сбытовой политики в условиях интеграционных процессов агропромышленного комплекса России» с данными за еще не наступивший период

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Такими публикациями эксперт Рособрнадзора попыталась доказать приоритет своей работы. Но проделывая манипуляцию, Юлия Аношина попадает в темпоральные капканы, выйти из которых уже сложно.

Эти «незамеченные» издания поступили в главную российскую библиотеку «Ленинку» в 2018 году, спустя некоторое время после инициирования процедуры лишения степени в отношении Аношиной. Более того, все новые издания регистрируются в Российской книжной палате. Данные из этого органа подтверждают, что монографии были учтены там только в 2018 году.

Иногда авторы доказывают существование допечатных задним числом «лжекниг», пытаясь отразить их в списках литературы реально выходивших книг. Это относится к монографии Аношиной «Развитие земельной собственности в аграрном секторе трансформационной экономики России: теория, методология и практика», вышедшей в 2010 в издательстве Орловского государственного технического университета. Книга с этими данными действительно существует. Правда, список литературы в печатном экземпляре содержит только одну работу Аношиной. В электронном списке использованной в монографии литературы на сайте eLibrary оказалось целых семь ее книг — в том числе изданных задним числом. Этим она пыталась доказать давность издания монографий: раз их процитировали в 2010 году, значит, они существовали. Попытка оказалось неудачной — подлог был обнаружен сотрудниками eLibrary и с Аношиной был разорван договор в связи с недобросовестным поведением автора.

В декабре 2018 года ВАК выпустил важную рекомендацию «Об оформлении результатов научных исследований в диссертационных работах». Документ фиксирует неприятную ситуацию с массовым плагиатом и, что самое главное, рекомендует диссертационным советам и экспертным советам не учитывать при вынесении решения публикации, выпущенные задним числом, если сведения о них отсутствовали в автореферате и диссертации на момент защиты.

Но несмотря на это, 5 февраля 2019 года Президиум ВАК принимает решение сохранить ученую степень за Аношиной, не приняв во внимание приведенные доказательства, декабрьскую рекомендацию ВАК и даже не пригласив заявителей на заседание. В результате, вопрос был рассмотрен с явным процедурным нарушением, что позволило вернуть его на повторное рассмотрение в экспертный совет.

Как издательства печатают «лжекниги»

В 2018 году была создана Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований, в состав которой вошли члены Академии наук и сторонние эксперты. Комиссия изучает различные формы нарушений в научно-этической сфере. Осенью 2019 года Комиссия РАН обнаружила нарушения в трудах почти 60 кандидатов в члены-корреспонденты и академики РАН.

Члены Комиссии также включились в борьбу с «лжекнигами» и странными типографиями-издательствами, которые их выпускают, — такого рода фальсификации стали систематическими. В мае 2019 года был опубликован подробный доклад по «издательскому делу», где разобраны механизмы появления фиктивных книг и предложены меры воздействия на издательства и авторов. В докладе фигурируют среди прочих «Спутник+», «Виктория+» и издательство Орловского государственного технического университета — в них публиковалась Юлия Аношина.

Прямые и косвенные факты подлога публикаций были озвучены еще в 2018 году, но эксперт Рособрнадзора с тех пор не опровергла ни один из них.

Напротив, появляются новые подробности, свидетельствующие не в пользу доктора экономических наук.

Весной 2019 года напоминает о себе издательство «Спутник+». В апреле, когда Комиссия взялась за тщательное исследование обстоятельств выхода монографий, учредители московского издательства в ответном письме на имя вице-президента РАН признали факт печати монографий Аношиной и ряда других авторов задним числом.

Признание учредителей издательства «Спутник+» печати монографий задним числом

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Признали они это и в устной беседе с представителями Комиссии. По словам Марии Молуновой, менеджера издательства, Юлия Аношина обратилась в «Спутник+» в 2018 году с просьбой «допечатать» книгу «Земельная собственность и ее роль в развитии российского аграрного сектора экономики»:

«Они постоянные авторы, печатались уже не раз. Я как менеджер, который общается с клиентами. Мне была предоставлена информация, что нужно «допечатать» для личного пользования».

Автор предоставила в издательство новый макет верстки. В качестве оправдания подозрительной просьбы и доказательства того, что эта книга уже выходила в «Спутнике+» Юлия Аношина принесла издателям другую книгу. Это была работа с иным названием и выходила она не в 2009, а в 2007 году. Менеджер тогда не обратила на это внимания: «Сначала не вчиталась. Вот тут может быть лично моя ошибка, может быть более внимательно нужно было смотреть».

Просьба автора была удовлетворена, книге был присвоен новый номер ISBN и в том же 2018 году она была направлена в РГБ с датировкой 2009 года в выходных данных. Решение по передаче в РГБ, по словам менеджера, принимал главный редактор издательства Спутник+ Артем Моденов. В итоге, когда ситуация стала публичной, издательство признало свою ошибку.

Оправдание по умолчанию

20 февраля 2020 года состоялось очередное заседание экспертного совета ВАК по заявлению о лишении ученой степени. На нем в качестве члена Комиссии присутствовал заместитель директора Национальной электронной библиотеки (НЭБ) eLibrary Виктор Глухов, который рассказал нам о событии и аргументах со стороны НЭБ. Чем доказывался подлог книг: в них были события и факты, которые относились к более поздним периодам. К тому же, двум книгам ISBN были выданы на несколько лет позже, чем книга издана.

Зашла речь и о подложном списке литературы из электронной библиотеки eLibrary, в который были включены напечатанные задним числом монографии. Виктор вспоминает ответный аргумент Аношиной: «Ведь когда я отправляла книгу в электронную библиотеку, никто не высказал мне замечаний». Виктор Глухов пояснил: «Правильно, но когда был обнаружен подлог, этот список литературы дезавуировали». Он имел в виду, что eLibrary убрала фальшивый список из библиографической карточки книги.

Заместителя директора НЭБ elibrary удивило, что никто не заинтересовался такими манипуляциями со стороны автора: «Никто из членов ЭС не подумал о том, что если человек идет на прямой подлог списка литературы в реально изданной книге, если человек нечестный, манипулирует такими вещами».

В качестве оправдания Юлией Аношиной продемонстрировала приходный ордер от издательства «Спутник+», что должно было доказать дату выхода книг. Глухов говорит: «Она помахала этим листочком, это всех удовлетворило, никто не стал изучать этот ордер, никто не усомнился, не поддельный ли это документ. Книжка вышла в 2009 году. Я сомневаюсь, что кто-то хранит приходные ордеры больше чем пару дней».

На вопрос о том, почему ЭС ВАК так упорно отстаивает очевидную фальсификацию, Виктор Глухов ответил, что они могут искренне верить в неубедительность аргументов заявителей и Комиссии. Речь даже может идти о некой цеховой солидарности:

«Приходят какие-то мутные люди из какого-то Диссернета, которые имеют не очень хорошую репутацию в определенных кругах, находят плагиат в диссертациях разных уважаемых людей, люди лишаются должностей. В общем, нехорошие люди этот Диссернет. Даты на обороте книги? Ну ошибся наборщик, перепутал год. В принципе, такое могло быть. Стечение обстоятельств».

Другой участник событий, эксперт Диссернета Иван Бабицкий, рассказывает, что ему дали возможность задать три вопроса и «сообщить совету новую информацию по сравнению с тем, что уже обсуждалось раньше». Абсурдной ситуация стала после первого вопроса Бабицкого о признании издательством «Спутник+» факта выпуска подложной литературы. Тогда Аношина, сославшись на ту самую рекомендацию пленума ВАК от 11 декабря 2018 года, не захотела обсуждать свеженапечатанные книги, вокруг которых строился процесс и которые она предоставила как главное оправдание. «Это было некоторое лукавство. Аношина в этом смысле была абсолютно права, что, по-хорошему, история про ее книги не относится к делу, ведь их нет в автореферате. Но на самом то деле, ЭС принимал оправдательное решение в ее пользу, учитывая эти книги».

«Я захотел получить разъяснение, исходим ли мы из того, что мы не учитываем эти книжки, потому что их не было в автореферате. Тогда я буду задавать вопросы по существу заимствований, а она теряет право отвечать, что заимствования были правомерными» — продолжает Иван. Председатель ЭС Афонцев ответил, что книги учитываются, после чего были заданы еще два вопроса. Один об издании, где в библиографии указана единственная книга автора, а в свежезагруженной электронной версии их оказалось семь — о чем уже рассказывал Виктор Глухов. Второй про издание 2007 года, в котором Аношина делает прогноз на будущее, включая статистические данные за весь год, которых не могло существовать на дату выхода книги. Доктор экономических наук отвечала, что «это неправда», а разъяснить такие контраргументы никто не попросил. «Аношина говорила что-то несвязное и я могу сказать, что в данном случае это довольно эффективная стратегия. Ее никто не заставил говорить связно. Никакого удовлетворительного ответа предъявлено не было».

Иван Бабицкий считает, что предписание о публикациях, изданных задним числом, должно носить обязательный характер: «Нужна процедура, которая лишит экспертный совет возможности, когда он с одной стороны не принимает „лжекниги“ во внимание, потому что есть такая инструкция, а с другой стороны, они их рассматривают». Иван продолжает: «Экспертный совет должен работать процедурно и прозрачно, давать по своим решениям мотивированный ответ». На этом фоне, как считает Бабицкий, в положительном смысле выделяются диссертационные советы. Их заключения могут быть объемными и содержать ответы на каждый аргумент заявителей. «Сейчас ЭС, чтобы оправдать диссертанта, даже не обязательно опровергать наши аргументы» — резюмирует Бабицкий.

DOXA позвонила начальнику редакционно-издательского отдела Орловского государственного университета Михаилу Борзенкову. Согласно имеющейся в распоряжении редакции записи его телефонного разговора с одним из сооснователей Диссернета, Аношина приезжала в Орел и просила издать ее книгу задним числом, но Борзенков ей отказал.

По словам Михаила Борзенкова, юридический отдел Орловского государственного университета взял инициативу на себя, отстранив его от дел, связанных с книгами Аношиной. Михаил сообщил, что в рамках служебной деятельности ему запрещено давать комментарии и пояснения по происходящим событиям. В юридическом отделе Орловского государственного университета трубку не брали.

Члены экспертного совета ВАК отказались давать комментарии, проигнорировав электронные письма, а в телефонном разговоре сослались кто на занятость, кто на болезнь. Среди них: ординарный профессор НИУ ВШЭ Ольга Третьяк, заслуженный экономист РФ, профессор ФА при правительстве РФ Сергей Сильвестров, профессор ГУУ Ксения Екимова. Также остались без ответа письма, отправленные Александру Радыгину (РАНХиГС, Институт Гайдара), Сергею Дробышевскому (РАНХиГС, Институт Гайдара).

«Извините, я болею и не была на экспертном совете. Всего доброго», — ответила нам Ольга Третьяк. «Извините, я занята», — сказала Ксения Екимова, после чего бросила трубку. Сергей Сильвестров просил перезвонить через пару часов, после этого игнорировал звонки.

Профессор СПбГЭУ и докладчик по делу Аношиной в экспертном совете 2019 года Андрей Харламов сослался на то, что внутренние правила запрещают участникам совета публично комментировать происходящее там. На просьбу выразить личное мнение по поводу аргументов Комиссии РАН Харламов ответил отказом, повторив слова о том, что он не может давать комментарий «пока решение министра не состоится и не будет приказа».

Сама Юлия Аношина не поняла о чем идет речь: «А что мы будем обсуждать, я что-то не могу никак понять». Когда были заданы вопросы про аргументы Комиссии РАН и тот самый приходный ордер, представленный в качестве оправдания, эксперт Рособрнадзора растерялась: «Вы имеете в виду приходный ордер от чего? Честно говоря, не пойму. Изложите в письменном виде чтобы я это видела и по конституции высказала свою позицию по данному вопросу». На вопрос куда направить письмо Юлия предпочла не отвечать, вместо чего сказала интервьюеру «спасибо» и бросила трубку.

Заразительный пример

Трудно поверить в то, что доктора наук из Экспертного совета ВАК, среди которых есть известные экономисты, профессора ВШЭ и РАНХиГС, не могут разобраться в обстоятельствах подобных дел.

Несколько десятков человек с учеными степенями «не замечают», как они попадают в «темпоральные капканы». Не знают, что решение президента России об объединении земельных ведомств в Росреестр в 2008 году не могло быть известно диссертанту в 2005 году, и что сайт-справочник галантерейных магазинов не мог быть тем местом, где федеральное ведомство размещает официальные доклады.

Кажется, что Экспертный совет ВАК отказывается признавать очевидное. Авторы сомнительных диссертаций, в свою очередь, видят отличный пример того, как можно защищать работу, датировав ее любым годом, и «обосновать» этим приоритет текста. Крайне недобросовестные способы оправдания диссертаций, к сожалению, остаются актуальными.

Автор: Владимир Метелкин

Иллюстрации: Вероника Головнина

Источник: doxajournal.ru/uni/anoshina

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