Симон Шноль. От 0 до 90

21 марта 2020 года исполнилось 90 лет самому знаменитому члену нашей семьи – моему дяде Симону Эльевичу Шнолю. Когда ему было три года, люди в форме вошли ночью в комнату в коммунальной квартире и увели отца. Когда ему было шесть, отец вернулся и еще четыре года был жив и успел оказать на него колоссальное влияние. Сима говорит, что всю жизнь «разговаривает с отцом». Когда Симе было семь, родился младший брат, и уход за ним во многом лег на Симу, так что в начальную школу он практически не ходил.

Когда Симе было 10, отец умер. В 11 лет он бежал вместе мамой и братьями от немцев, потерял маму в пути, потом чудесным образом мама их нашла. В те же 11 лет видел смерть младшего брата, который не выдержал бескормицы и холода эвакуации. В 12-14 учился в сельской школе и работал в колхозе пастухом («и был счастлив»).

В 16 лет, в 1946 году, поступил на биофак МГУ и застал два прекрасных года, пока после сессии ВАСХНИЛ 48-го года биофак не был разгромлен. В 20 с небольшим лет получил сильную дозу облучения во время работ на кафедре медицинской радиологии, но чудом выжил. Был одним из основателей кафедры биофизики физического факультета МГУ, на которой проработал более 60 лет, так что успел поучить некоторых внуков — своих первых студентов.

Думаю, можно сказать, что Симон – один из отцов-основателей прекрасного города Пущино, биологического центра РАН.

Симон Эльевич беспрерывно рассказывает истории. Они не всегда точны, но всегда вдохновенны и увлекательны. Одно из самых частотных слов в его рассказах – это слово «восторг» («восхищение», «волшебство» и т. п.). Восторг перед величием тундры или перед «пропеллером» беспозвоночного под микроскопом.

Симон – человек поэтический или скорее артистический, в его исполнении научная деятельность тоже становится делом артистическим, сколько бы рутинной и черновой работы в ней ни было. С годами понимаешь, что все сложности ничего не стоят по сравнению с интересом к жизни и восторгом перед ней.

Всю жизнь Симон Эльевич рассказывал студентам о великих российских биологах. Постепенно из этих рассказов складывались статьи в журналах «Наука и жизнь» и «Знание-Сила», а потом и книга по истории российской биологии («Герои, злодеи, конформисты российской науки», 2001). Книга яркая, полемичная и увлекательная, хорошо передающая восторженную интонацию устных рассказов Симона Эльевича.

Мне страшно повезло, что я знаю Симона с детства, и он всё еще с нами! Кто не видел многосерийного документального фильма «Симон Шноль. От 0 до 80», снятого 10 лет назад, очень рекомендую [1]. Хорошее кино для карантина.

Дорогой Симон Эльевич, до 120!

Дмитрий Шноль,

учитель Школы «Летово»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи