С 300-м номером!

Дорогой «Троицкий вариант»! Я вас люблю! Вы единственная читаемая мною бумажная газета! Выход 300-го номера означает наличие у газеты внушительной и достойной истории. Поздравляю!

Ваш Дмитрий Зимин

Я не читаю газет. ­Вообще. ­Никаких… Кроме «Троицкого варианта».

Потому что это не просто газета, а клуб единомышленников. Это возможность виртуально встретиться с друзьями и послушать их рассказы. Это приятная возможность увидеть лица коллег, которые на фото в газете все такие молодые и красивые. Эта возможность в ближайшее время станет особенно ценной, учитывая (спасибо коронавирусу!) настойчивые пожелания от начальства не посещать рабочие места.

Читая ТрВ, я имею возможность узнать мнение коллег о последних событиях и обсудить с ними новости науки. Причем новости эти настоящие, первой свежести. Буквально на днях сижу на конференции по ядерной физике в Академгородке и слушаю доклад о поиске стерильных нейтрино. Слушаю, слушаю и думаю, что я это уже слово в слово где-то читал. И без труда вспомнил: читал ТрВ неделю назад! Вот это оперативность! Как говорится, утром в газете — вечером в куплете. То есть в докладе. Так рождается уважение к газете, дружба с ней и потребность в ней.

Мы вас любим, друзья!

Так держать!

Владимир Сурдин, астроном,

лауреат премии «Просветитель»

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