Неистовый профессор

Координатор «Диссеропедии» Лариса Мелихова к 60-летию сооснователя «Диссернета» Андрея Ростовцева:

Как вы представляете себе гения? Как засушенного ученого, листающего при свете настольной лампы пыльный фолиант? Или как Паганеля, рассеянного чудака, постоянно путающегося в бытовых вопросах? Так вот, предлагаю вам третий вариант, знакомьтесь: Андрей Ростовцев. Знаток элитных вин и любитель женщин, ни капли не засушенный, блестящий собеседник, неутомимый путешественник по самым экзотическим уголкам земного шара, борец с несправедливостью во всех ее проявлениях. И при всем том успешный ученый, ранее — в области физики элементарных частиц, ныне — в области социологии лженауки.

В качестве физика Андрей Ростовцев 15 лет работал в Германии. Мог бы и по сей день там оставаться, но нет, вернулся на родину, бросился спасать от поглощения родной ИТЭФ: «спасение» вылилось в увольнение спасающего, что только раззадорило жажду деятельности заскучавшего в сытой Европе профессора. Тогда и возник «Диссернет», поначалу — веселый троллинг по поиску плагиата в диссертациях, а ныне — масштабный проект, занимающийся изучением ландшафта российской лженауки, в котором Андрей Африканович формально сооснователь, фактически же — мотор, поршни и шестеренки, а главное — неутомимый генератор идей!

Поздравляем неистового профессора с юбилеем и желаем успехов на всех поприщах.

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