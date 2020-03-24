Навстречу юбилею

Уважаемая редакция!

Я бы даже сказал — дорогая редакция! Спешу поздравить мою любимую газету с 300-м номером, с тем, что она выпускается уже 12 лет! За это выдающееся достижение мы должны благодарить в первую очередь главного редактора — Бориса Евгеньевича Штерна. Без этого, без преувеличения, выдающегося человека, ученого и просветителя, энтузиаста и, не побоюсь этого слова, застрельщика, невозможно было бы рождение такого замечательного детища, как «Троицкий вариант — Наука».

С первых своих шагов издание предоставило свои страницы замечательным умам. И сам я, не имевший до той поры возможности делиться своими мыслями с широкой общественнос­тью, с появлением этой газеты, так сказать, вышел в свет, чтобы делиться с народом плодами моего ума холодных наблюдений и сердца горестных замет.

Впрочем, конечно, не всегда горестных, но часто и радостных, особенно когда речь идет о нашем национальном лидере и его действиях по обеспечению устойчивого развития нашей страны. А также, нередко, и о действиях людей, поставленных нашим президентом для воплощения генеральной линии в жизнь.

А в наше тяжелое время, когда коронавирус стремительно распространяется по всему миру и многие страны предпринимают серь­езные усилия, чтобы защитить жизнь и здоровье своих граждан, особенно важно акцентировать внимание на светлых сторонах нашей действительности, чтобы поддержать в людях уверенность в своих силах, не дать унынию и депрессии овладеть обществом. И мы, ученые, должны давать обществу пример разумного и адекватного поведения во время набирающей силы эпидемии.

Наибольший повод для оптимизма, конечно, нам, как и всему российскому народу, дает развертывающийся процесс принятия поправок в Конституцию. И ранее планы обновления Конституции были поводом для радости, а теперь, когда стало ясно, что это даст возможность Владимиру Владимировичу пойти навстречу горячему желанию нашего народа и продолжить служить России на своем посту, мы просто утираем слезы счастья!

И, нужно заметить, что, несмотря на наветы злопыхателей, главным в деле принятия поправок к основному закону является забота о здоровье граждан. Власти нашей страны рассматривают разные варианты действия: перенесение сроков голосования, надомное, электронное голосование и т. д. Нужно заметить, что законодатели учли всю тяжесть нынешней эпидемиологической ситуации, зафиксировав в строках закона, что «количество граждан, принявших участие в общероссийском голосовании, определяется по количеству бюллетеней в ящиках для голосования».

Это очень правильно! Посудите сами: у скольких людей гражданский долг будет бороться со страхом подхватить смертельно опасный вирус? И разве нельзя дать нашим гражданам возможность, надев маску и замотавшись в шарф, заскочить на участок для голосования, без траты драгоценного для сохранения здоровья времени на лишние формальности схватить бюллетень, поставить галочку в нужном месте и быстро бросить в урну для голосования, а затем убежать домой?

Да, при таком подходе нельзя исключить, что кто-то может случайно схватить два-три бюллетеня и, руководствуясь принципом экономии времени, кинуть их в урну, поставив галочки. Но разве можно ради бюрократического буквоедства рисковать жизнями сограждан? На такое способна только продажная и циничная «оппозиция».

Однако не будем сейчас вспоминать об этих моральных уродах, я хочу вспомнить, сколько замечательных свершений и событий в области научной политики я описал за эти годы. Развитие нанотехнологий и создание НИЦ «Курчатовский институт», появление «Сколково» и реформа РАН — даже и не сосчитать, сколько вех пройдено! Объявленная в прошлом году реформа системы научных фондов — одно из последних значимых событий, о которых я писал. И она продолжается: совсем недавно стало известно, что планируется объединить РФФИ, ИНИОН и ВИНИТИ, а также было подтверждено, что в РФФИ планируется оставить только международные и региональные гранты, а также поддержку аспирантов, а все остальные деньги отдать РНФ. И это радует: разные шишки и шишечки взяли моду организовывать для себя в РФФИ различные вроде как значимые конкурсы и кидать на свои банковские карты натурально миллионные суммы, подкармливая попутно плебс небольшими грантами, чтобы сохранить привязанность народа к РФФИ. Хватит, господа хорошие, хапать миллионы на личное потребление, получайте деньги через кассу и платите необходимые отчисления!

Но, коллеги, хватит о деле! Выпьем по 300 грамм за юбилей нашей любимой газеты и понадеемся, что нам доведется отпраздновать и выход пятисотого номера!

Ваш Иван Экономов

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