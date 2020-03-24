«Квантовый мир станет нам намного ближе»

Оглядываясь на полвека назад, пожалуй, стоит признать, что наиболее впечатляющих успехов за отчетный период добились информационные технологии, генетика и астрофизика. Делать прогноз на следующие 50 лет можно безопасно, правда, сам формат существования науки в мире гибридной истины может измениться.

В наиболее близкой мне области фундаментальной физики можно ожидать, что через полвека будет решена проблема конфайнмента кварков и глюонов, которой около 50 лет от роду, и проблема квантовой гравитации, которой уже около 100 лет. Достаточно уверенно можно говорить о том, что квантовый мир станет намного ближе, с ним научатся обращаться намного эффективнее, чем сейчас, квантовые материалы и квантово-информационные технологии будут широко использоваться.

Несомненно, продолжится неизбежный прогресс в астрофизике, причем гравитационная астрономия займет подобающее ей место. Думаю, через 50 лет вопрос: «Почему мировые фундаментальные постоянные — скорость света, гравитационная постоянная, постоянная Планка — принимают именно такие значения» — будет обсуждаться на серьезном уровне и выйдет за рамки наивного антропного принципа.

Наиболее драматичных событий в ближайшие десятилетия, мне кажется, стоит ждать в нейронауках. С заметной долей вероятности через 50 лет в медицинских картах будут индивидуальные коннектомы людей, а экспериментальные методы работы с функциональными коннектомами позволят делать манипуляции с мыслями и памятью, о которых мы пока даже не догадываемся.

Центральным остается сложный вопрос о природе и количественном описании сознания. С ним тесно связан и вопрос о природе времени. В этом направлении можно предполагать достаточно революционные события, но гарантировать, что они произойдут именно в течение ближайших 50 лет, нельзя.

Уверенно можно предсказать, что количественное описание сознания потребует самых современных понятий теоретической физики и математики, часть которых, возможно, еще не до конца сформулирована. Что касается более прикладных вопросов, связанных с нейронауками, думаю, например, что через 50 лет будут новые обучающие технологии, связанные с активным воздействием на мозг, в частности, обучение вне периода бодрствования.

Александр Горский, физик,

вед. науч. сотр. Института проблем передачи информации РАН

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