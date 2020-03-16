Не допустить конституционный кризис и антиконституционный переворот. Обращение ученых, писателей и журналистов к гражданам России

Мы, граждане России, профессиональные юристы, ученые, журналисты и писатели, обращаемся к нашим согражданам, депутатам всех уровней, политикам, общественным деятелям, и конечно – к судьям Конституционного суда, приносившим присягу на тексте действующей Конституции.

Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного антиконституционного переворота, облеченного в псевдолегальную форму. Три главных обстоятельства убеждают нас в этом.

Мы считаем в корне противоправным, политически и этически неприемлемым внесение в 81 статью Конституции пункта 31, обнуляющего сроки действующего и действовавшего президентов. Эта норма принимается, несмотря на определение Конституционного Суда от 5 ноября 1998 года, указавшего на недопустимость манипуляций с исчислением президентских сроков. Фактически данная запись в Конституции будет утверждать, что общая конституционная норма, изложенная в пункте 3 статьи 81, не действует в отношении двух конкретных людей – Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Наличие такой оговорки в Конституции вступает в прямое противоречие с принципами равенства перед законом и равенства прав и свобод, установленными статьей 19 Конституции. Оно вступает в противоречие с принципом сменяемости власти, с принципами демократического правового республиканского правления, декларированными в пункте 1 Статьи 1 Конституции, вступает в противоречие со здравым смыслом и чувством справедливости.

Мы глубоко обеспокоены тем фактом, что и другие принимаемые поправки в главы 3–8 Конституции вступают в противоречие с положениями ее неизменяемых 1 и 2 глав. Эти нормы нарушают принцип равенства перед законом и гарантии прав и свобод личности, противоречат принципам федерализма, принципам разделения властей, независимости судебной системы и автономии местного самоуправления. Такое противоречие прямо запрещено статьями 16 и 64 Конституции, защищающими ее базовые идеалы и положения. Игнорировать требование указанных статей недопустимо. Это создает ситуацию внутреннего противоречия первой и второй частей Конституции и ведет к параличу и деградации конституционно-правовых механизмов.

Наконец, мы глубоко озабочены грубым нарушением порядка принятия поправок к Конституции. Статья 136 Конституции перечисляет представительные органы, которые должны выразить свое отношение к поправке в Конституцию, чтобы она считалась принятой. А федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ» от 4 марта 1998 года прямо указывает, что «одним законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации охватываются взаимосвязанные изменения конституционного текста» (пункт 2, статья 2). Совершенно очевидно, что принимаемый закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» грубо и открыто нарушает это требование, соединяя в себе комплекс тематически и содержательно невзаимосвязанных изменений текста. Таким образом, органы представительной власти не имели возможности выразить своего отношения к этим содержательно различным поправкам, а значит порядок принятия поправки к Конституции, обозначенный в статье 136 действующей Конституции, не был соблюден. И перечисленные в законе поправки к Конституции не могут считаться принятыми и вступающими в законную силу.

Вступление в силу поправок, принятых с грубым нарушением определенной Конституцией процедуры, мы вынуждены квалифицировать как разрушение установленного действующей Конституцией правового порядка – как антиконституционный переворот. Такое развитие событий подрывает возможность эволюционного развития нашей страны на принципах народовластия и свободы и грозит обернутся новой трагедией национального раздора. Осознавая историческое значение этого момента, мы призываем всех неравнодушных граждан, политических и общественных деятелей предпринять все возможные усилия для возвращения ситуации к законности и конституционному порядку.

На 16.03. 11.00 424 подписи, среди них, в частности, следующие ученые

Алебастрова Ирина Анатольевна, доктор юридических наук

Аникин Александр, академик РАН, Новосибирск

Аранович Леонид, чл.-корр. РАН

Белавин Александр, член-корр. РАН

Бонч-Осмоловская Елизавета, член-корреспондент РАН

Вигасин Алексей, доктор исторических наук, заслуженный профессор МГУ, ведущий научный сотрудник ИСАА МГУ

Волович Игорь, член-корр. РАН

Горбунов Дмитрий, чл.-корр. РАН

Данилов Михаил, академик РАН

Дыбо Анна, член-корр. РАН

Дятлов Виктор, доктор исторических наук, профессор кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета

Ерофеев Сергей, социолог, Ратгерский университет

Жуйков Борис, д.х.н.

Захаров Владимир Анатольевич, математик, профессор

Захарова Елена Владимировна, филолог-лингвист

Зенкин Сергей, доктор филологических наук

Иванчик Аскольд, историк, член-корреспондент РАН

Индрупский Илья, д.т.н., профессор РАН

Иноземцев Владислав, Доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества

Клямкин Игорь, доктор философских наук, профессор

Костицын Юрий, академик РАН

Котов Алексей, член-корр. РАН

Красильщик Иосиф, д.ф.-м.н., профессор

Кулаков Иван, член-корр. РАН, замдиректора ИНГГ СО РАН, Новосибирск

Курилла Иван, доктор исторических наук, профессор Европейский университет в Санкт-Петербурге

Либерман Михаил Андреевич доктор физмат наук, профессор Университ Стокгольм

Лисанюк Елена, доктор философских наук, профессор, СПбГУ

Лукьянова Елена Анатольевна, доктор юридических наук, адвокат, директор Агентства мониторинга эффективности правопрменения

Лысенко Виктория Георгиевна, индолог, доктор философских наук, руководитель сектора восточных философий Института философии РАН

Любарев Аркадий, кандидат юридических наук

Масчан Алексей, член-корр. РАН, детский гематолог, онколог

Минц Михаил, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИНИОН РАН

Мироненко Михаил, канд. геол.-мин. наук, ведущий научный сотрудник РАН

Морозов Константин Николаевич, доктор исторических наук, зам.председателя Совета Научно-информационного и просветительского центра «Мемориал»

Мосин Алексей, доктор исторических наук

Неретина Светлана, доктор философских наук, профессор, гл. науч. сотр. Института философии РАН

Николай Подосокорский, кандидат филологических наук, публицист, член Вольного исторического общества

Олейник Оксана Михайловна, доктор юридических наук, профессор

Оскольский Алексей, д.б.н., в.н.с. Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН

Ритус Владимир, член-корр. РАН

Розанов Николай, физик, член-корр. РАН, Санкт-Петербург

Ростовцев Андрей, д.ф-м.н., в.н.с. ИППИ РАН

Сибельдин Николай, д.ф.-м.н., член-корр. РАН

Соболева Анита Карловна, кандидат филологических наук, старший юрист Института права и публичной политики

Стишов Сергей, академик РАН

Фейгельман Михаил, физик, Москва

Хазанов Ефим, д.ф.-м.н., академик РАН, Институт прикладной физики РАН, Н. Новгород

Цатурян Андрей, биофизик, д.ф.-м.н., Москва

Цирлина Галина, д.х.н., профессор (МГУ, МФТИ)

Чарная Марина Александровна, доктор биологических наук

Чистов Юрий Кириллович, д.и.н., Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН

Шаблинский Илья Георгиевич, доктор юридических наук

Шатский Иван, биолог, главный научный сотрудник МГУ, член Европейской Академии

Шевцова Лилия, доктор исторических наук

Шнирельман Виктор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН

Штерн Борис, физик, д.ф.-м.н., в.н.с. Институт ядерных исследований РАН

Ясин Евгений, экономист, доктор экономических наук

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