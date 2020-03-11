Записка по вопросам ученых степеней и званий

Введение

Не утихают споры о необходимости пересмотра системы присвоения ученых степеней и званий, о системе оплаты труда научных и научно-педагогических работников и о месте этих работников в Государстве Российском. Зачастую при этом ссылаются на некий абстрактный «западный» опыт, в котором якобы присвоение ученых степеней зависит исключительно от самоуправляющихся частных или автономных университетов и основано на авторитете этих университетов (видимо, существующего совершенно отдельно от государства), нет фиксированных окладов, а оплата ученого и даже педагога высшей школы зависит только от публикационной активности. Помимо этого, наличие системы из двух ученых степеней и двух ученых званий периодически объявляется пережитком командно-административной системы и т. п.

В записке анализируются сущность ученых степеней и званий, некоторые нестыковки современного российского законодательства и предлагаются меры по их исправлению, в том числе и основанные на реальном опыте европейских стран, указывается, что многоступенчатая система ученых степеней и званий существовала еще в Российской Империи и существует поныне в Европе. Оказывается, государственная система научной аттестации существует во многих странах Европы — в частности, в университетах одной из самых развитых европейских стран — ФРГ. В некоторых других государствах Евросоюза преподаватели высшей школы и научные сотрудники также являются государственными служащими разных рангов с устанавливаемыми государством окладами жалования.

1. Ученые звания как показатели квалификации

1.1. Квалификации научных работников

В текущий момент в РФ предусмотрены две ученые степени (кандидата и доктора наук) и два ученых звания (доцента и профессора). Присуждение и присвоение этих званий осуществляется государственной системой научной аттестации. По своей природе ученые степени и звания являются показателями квалификации, свидетельствующими о степени или уровне проявления профессиональных достоинств, подобно дипломам и аттестатам об образовании, допускам по электробезопасности, разрядам квалифицированных рабочих (токарей, слесарей, фрезеровщиков и т. п.), водительским удостоверениям и свидетельствам пилота различных категорий, отчасти — воинским званиям.

Ученые звания по своей сути такие же квалификации, как и ученые степени, и они имеют особое название только по историческим причинам. Ранее, до конца 1970-х, утверждение в должностях доцента и профессора требовало акта органа государственной власти, потом вместо утверждения в должности («в звании») стали «присваивать звания» доцента и профессора. По сути, ученое звание «доцент» — это квалификация между кандидатом и доктором, а ученое звание «профессор» — несколько выше доктора, и в итоге у нас просто четыре квалификационных разряда в системе государственной научной аттестации. Отличительной чертой традиционных ученых степеней и званий в РФ является их первичное присуждение (или представление к присвоению) коллегиальными выборными органами научного сообщества — диссертационными советами, учеными (научно-техническими советами) с последующим утверждением органами государственной власти (в настоящее время — Минобрнауки России). Дополнительную научную экспертизу, а также контрольные функции в сфере ученых степеней осуществляет особый выборный орган — Высшая аттестационная комиссия, являющаяся по своей сути подразделением Минобрнауки.

Таким образом, главная функция ученых степеней и званий — помогать образовательным и научным организациям осуществлять адекватный подбор кадров, так как полный анализ профессиональных достоинств ученого столь же затруднителен для сотрудника кадровой службы организации, как и анализ умений токаря. Очевидно, что сотрудник отдела кадров не является ни ученым, ни токарем, и демонстрация списка научных работ или манипуляций со станком ничего не значит для сотрудника отдела кадров.

Другая функция ученых степеней и званий — защита сотрудников от несправедливого назначения на ниже оплачиваемую должность, требующую меньшей квалификации. Например, на должность профессора можно назначить лишь доктора наук и нельзя назначить сотрудника с низшей квалификацией — кандидата наук — при наличии сотрудника — доктора наук. Нельзя немотивированно назначить сотрудника с ученым званием доцента на хуже оплачиваемую должность преподавателя и т. п. Таким образом, ученые степени и звания защищают работников от произвола работодателя.

Третьей функцией ученых степеней и званий является моральное поощрение работника, подобное поощрению с помощью почетных грамот, знаков и подобных отличий.

Иногда получение ученых степеней связано и с материальным поощрением, поскольку во многих вузах существуют локальные акты, устанавливающие незначительную разницу (порядка 4 тыс. руб.) между зарплатами сотрудников, занимающих одноименную должность, но имеющих разные ученые степени или не имеющих степеней. В некоторых регионах РФ существуют региональные законы, позволяющие обладателям ученых степеней претендовать (при соблюдении различных условий по типу публикационной активности) на дополнительные выплаты из региональных бюджетов. В других регионах РФ такая практика отсутствует.

Наконец, сохранение традиционных наименований ученых степеней и званий, терминов «присуждение» по отношению к ученым степеням и «присвоение» по отношению к ученым званиям важно для демонстрации преемственности современной российской, советской и дореволюционной науки и, не побоюсь этого сказать, для развития патриотизма.

1.2. Соответствие квалификации научных, научно-педагогических и инженерно-технических работников и их типовых должностей

В соответствии с различными профессиональными стандартами и Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих можно построить примерную таблицу соответствия должностей научных, научно-педагогических работников, не являющихся руководителями (таблица 1). Для сравнения в таблице 1 приведены также примерно соответствующие должности инженерно-технических работников и должности государственной гражданской службы , однако требования к лицам, замещающим эти должности, намного слабее, чем для научных и научно-педагогических работников. Стоит отметить, что должности главного научного сотрудника и главного инженера отличаются от рядовых должностей и во всех известных автору учреждениях крайне немногочисленны.

Таблица 1. Ориентировочное сопоставление должностей

Наибольшие требования к квалификации для научно-педагогических работников Должности научных работников Должности научно-педагогических работников Должности инженерно-технических работников (для сравнения) Должности государственной гражданской службы (для сравнения) Высшее образование Лаборант-исследователь Ассистент Инженер (-конструктор, испытатель и т.п.) (без категории) Старший специалист 1-го разряда Высшее образование, стаж работы или ученая степень кандидата наук Младший научный сотрудник Преподаватель Инженер (-конструктор, испытатель и т.п.) 3-й категории Ведущий специалист 3-го разряда Высшее образование, стаж работы или ученая степень кандидата наук Научный сотрудник Старший преподаватель Инженер (-конструктор, испытатель и т.п.) 2-й категории Ведущий специалист 2-го разряда Высшее образование, ученая степень кандидата наук, стаж работы или ученое звание «доцент» Старший научный сотрудник Доцент Инженер (-конструктор, испытатель и т.п.) 1-й категории Ведущий специалист 1-го разряда Высшее образование, ученая степень доктора наук, стаж работы или ученое звание «профессор» Ведущий научный сотрудник4 Профессор Ведущий инженер (-конструктор, испытатель и т.п.) Главная группа должностей Ученая степень доктора наук, большой научный авторитет Главный научный сотрудник4 — Главный инженер Высшая группа должностей

1.3. Правовые основы

Правовыми основами существования ученых степеней и званий являются следующие нормативно-правовые акты.

А. ЗОН. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О науке и государственной научно-технической политике», ст. 4.

Б. ППУС. Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 01.10.2018) «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»).

В. ППУЗ. Постановление Правительства РФ от 10.12.2013 № 1139 (ред. от 06.06.2019) «О порядке присвоения ученых званий» (вместе с «Положением о присвоении ученых званий»).

Г. Прочие НПА. Приказ Министерства образования и науки от 25 декабря 2014 года № 1620 «Об утверждении Административного регламента Министерства образования и науки Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по присвоению ученых званий профессора и доцента».

2. Правовые коллизии

2.1. Ученые звания и степени являются показателями квалификации и образования, но соответствующие документы формально не являются документами об образовании и квалификации

Документ ЗОН прямо указывает, что степени и звания предназначены для оценки научной квалификации научных работников и иных лиц, осуществляющих научную (научно-техническую) деятельность, документ ППУЗ устанавливает, что ученые звания присуждаются лицам, имеющим опубликованные учебные издания и научные труды и читающим курс лекций на высоком профессиональном уровне.

Таким образом, можно сделать вывод, что документы об ученых степенях являются документами, подтверждающими научную квалификацию, а документы об ученых званиях являются документами, подтверждающими научно-педагогическую квалификацию.

При этом существует коллизия с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об образовании в Российской Федерации» (далее ЗОО), в котором документы об ученых степенях и званиях не отнесены к перечню документов об образовании и квалификации (ст. 60). Указано лишь, что «лицам, освоившим программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и защитившим в установленном законодательством Российской Федерации порядке научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук, присваивается ученая степень кандидата наук по соответствующей специальности научных работников и выдается диплом кандидата наук».

При этом профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 года № 608н, далее ПСП) устанавливает следующее требование к педагогам высшей школы: «Высшее образование — специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)».

Данная коллизия может привести и регулярно приводит к абсурдной ситуации, когда лицо, не имеющее образования, соответствующего преподаваемому курсу, но имеющее ученую степень и (или) звание, соответствующие курсу, вынуждено дополнительно получать образование уровня бакалавриата или магистратуры для соответствия. Пример: профессор, по базовому образованию — физик, доктор физ.-мат. наук, диссертация которого посвящена математической проблематике, а ученое звание — по кафедре математической физики, должен дополнительно оканчивать магистратуру по направлению «Математика», чтоб иметь возможность вести курс математического анализа на физическом факультете.

Выходами из данной ситуации являются:

внесение изменений в ст. 60 ЗОО, дополнение ее пунктами «документы об ученых степенях» и «документы об ученых званиях»; внесение изменений в ПСП, указание там требования к педагогам высшей школы в виде «Высшее образование — специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), или ученое звание по специальности или кафедре, соответствующее преподаваемому учебному курсу, или ученая степень по специальности, соответствующая преподаваемому учебному курсу»; внесение изменений в ЗОН, указание, что документы об ученых степенях и званиях являются документами о квалификации и могут применяться в этом качестве для установления квалификации в профессиональных стандартах и иных документах.

Очевидно, что самым простым является выход 2. Однако лучше всего применить все три пункта, так как это исключит коллизии в будущем.

2.2. Профессор не может читать лекции

Помимо этого, ПСП по неизвестной причине предполагает, что профессор может вести свою деятельность лишь в аспирантуре (программы подготовки кадров высшей квалификации) и при проведении дополнительных профессиональных программ (раздел «3.10.1. Трудовая функция»). Это противоречит всей отечественной и иностранной истории высшего образования, в которой профессор вел поточные лекции для студентов всех уровней и аспирантов. Собственно, в праве проведения публичных лекции на уровне университета и состояли те самое средневековые facultas docendi и venia legendi.

Вероятно, необходимы срочные доработки ПСП, который с 2020 года станет обязательным, и несоблюдение ПСП будет караться денежно. А именно, надо дополнить раздел «3.10.1. Трудовая функция» для профессора и добавить туда проведение занятий для всех видов и для всех уровней высшего образования.

3. Порядок присвоения ученых званий

3.1. Дискриминация сотрудников НИИ в части необходимости проведения учебных занятий

В настоящее время требования к претендентам на ученые звания таковы, что получение этих званий в организациях бывшего ФАНО крайне затруднено, а в вузах — просто затруднено.

В частности, ППУЗ требует, например, от претендентов на звание доцента (ст. 11):

б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки (в том числе на условиях совместительства) по образовательным программам высшего образования и (или) дополнительного профессионального образования по научной специальности, указанной в аттестационном деле, в организации, представившей его к присвоению ученого звания;

в) наличие стажа научной и педагогической деятельности не менее 5 лет в организациях, в том числе не менее 3 лет стажа педагогической работы по научной специальности, указанной в аттестационном деле;

г) наличие не менее 20 опубликованных учебных изданий и научных трудов (в том числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности, которые используются в образовательном процессе. При этом за последние 3 года должно быть опубликовано не менее 2 учебных изданий и не менее 3 научных трудов по научной специальности, указанной в аттестационном деле. Научные труды публикуются в рецензируемых изданиях.

В результате применения пп. б) — в) приходим к такой ситуации: если преподаватель вел 2 года курс математического анализа (научная специальность 01.01.01) и 1 год курс дифференциальных уравнений (научная специальность 01.01.02), то этот преподаватель не может претендовать на ученое звание доцента, хотя указанная ситуация совершенно обычна и зачастую эти два предмета ведет одна и та же кафедра и один и тот же человек. Разрешить проблему можно, заменив в ППУЗ требование осуществления педагогической деятельности не по научной специальности Номенклатуры специальностей научных работников (утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 25.02.2009 № 59, в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 11.08.2009 № 294, от 10.01.2012 №5), а по группе специальностей (например — «Математика») той же номенклатуры. Соответственно, и ученые звания присваивать не по специальности (например «доцент по специальности 01.01.01 — Вещественный, комплексный и функциональный анализ»), а по группе специальностей (например, «доцент математики», «доцент по группе специальностей 01.01.00 — Математика»).

В результате применения пп. б) — в) приходим также к тому, что научная организация, в которой нет программ высшего или дополнительного образования, не может представить сотрудника к присвоению ученого звания, даже если он работает на 0,25 ставки в образовательной организации. Чтоб избежать ситуации, в которой ведущие научные организации России лишены права представлять к присвоению ученых званий, необходимо изложить, с учетом ранее действующих Положений, пп. б) — в) п. 11 ППУЗ как:

б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки (в том числе на условиях совместительства) по образовательным программам высшего образования и (или) дополнительного профессионального образования по группе научных специальностей, указанной в аттестационном деле, в организации, представившей его к присвоению ученого звания, или, если соискатель работает в научной организации, не осуществляющей образовательных программам высшего образования и (или) дополнительного профессионального образования, в иной организации, или подготовка не менее 5 лиц, имеющих квалификацию бакалавра, специалиста, магистра, или руководство производственной, преддипломной практикой от организации для не менее чем 5 студентов;

в) наличие стажа научной и педагогической деятельности не менее 5 лет в организациях, в том числе не менее 3 лет стажа педагогической работы по группе научных специальностей, указанной в аттестационном деле.

Аналогичные изменения следует сделать и для соискателей ученого звания профессора.

Таким образом, надо аналогично ранее действовавшему Положению дать альтернативу «педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки» в виде подготовки 5 студентов (для доцента) или 2 дополнительных аспирантов, докторантов (для профессора).

Помимо этого, необходимо всюду изъять из ППУЗ слова «реализующей образовательные программы высшего образования, имеющие государственную аккредитацию, и (или) программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки на базе высшего образования», чтобы избежать дискриминации ведущих научных организаций, не ведущих самостоятельно образовательной деятельности, а осуществляющих таковую деятельность в виде, например, базовых кафедр вуза.

3.2. Избыточные требования по единоличному написанию учебников

В результате применения п. г), приходим к ситуации, когда соискателю ученого звания необходимо подготовить не менее двух учебных изданий. Часть II примечания к приложению № 2 приказа Минобрнауки России от 4 февраля 2014 года № 81 относит к числу этих изданий учебник, учебное пособие, …, практикум, задачник, учебную программу, причем устанавливает, что электронные учебные пособия должны регистрироваться в уполномоченной государственной организации (т. е. ФГУП «Информрегистр»). При этом регистрация во ФГУП «Информрегистр» платная и составляет 500–1500 руб. Требование этой регистрации для учебных пособий, открыто доступных в сети Интернет с официального сайта образовательной организации, представляется автору излишним, так как организация и так несет ответственность за опубликованные на ее сайте материалы и ее сайт имеет все признаки электронного СМИ, хотя и не обязательно зарегистрирован в качестве такового.

Опыт стран, где ученое звание профессора присваивается правительством (например, Польша) показывает, что профессорами там могут быть не только преподаватели, но и научные сотрудники (профессора в Польской академии наук, например) и что основная функция профессоров — исследовательская, а не дидактическая, что проявляется в уменьшенном количестве часов учебной нагрузки. В законодательстве СССР также существовали профессора — научные работники («профессора по специальности» в отраслевых НИИ и НИИ АН СССР в противоположность вузовским «профессорам по кафедре»). В связи с этим представляется не соответствующим мировому и собственному опыту безусловное требование наличия «учебника (учебного пособия), автором которого является соискатель ученого звания, или наличие не менее 3 учебников (учебных пособий), соавтором которых является соискатель ученого звания, изданных за последние 10 лет по научной специальности, указанной в аттестационном деле» (п. 10 ППУЗ). Возможно, это требование следует видоизменить для претендентов из научных организаций, добавив вариант:

ё) для работников научных организаций — наличие учебника (учебного пособия), автором (соавтором) которого является соискатель ученого звания, изданного за последние 10 лет по группе научных специальностей, указанной в аттестационном деле.

Это необходимо сделать также и потому, что от работников научных организаций ППУЗ требует научного руководства для не менее 5, а не 3, как для работников вузов, лиц, которым присуждены ученые степени. Если для работников научных организаций одно требование более жестко, то другое должно быть мягче для поддержания равноправия работников вузов и научных организаций. Более того, требование единолично написанного учебника предъявлялось ранее только к претендентам на ученое звание профессора, не являющимся докторами наук. Сейчас такой возможности вообще нет, а требование единолично написать учебник осталось даже для докторов наук.

3.3. Нечеткость определения педагогической деятельности и иных занятий

Следует также разъяснить, что относится к «педагогической деятельности» и «иным занятиям», обязательным для получения ученого звания. Например, изложить пп. ППУЗ 8 «а» и 10 «а» вместо «чтения курса лекций или проведения иных занятий на высоком профессиональном уровне» как «чтения курса лекций или проведения иных занятий, включая учебные занятия по программам подготовки кадров высшей квалификации, на высоком профессиональном уровне». Также, следует явно отнести руководство преддипломными и производственными практиками от организации (например, НИИ) к «педагогической деятельности».

3.4. Неоправданное и нетрадиционное изъятие должности «ведущий научный сотрудник» из числа должностей, работа на которых дает право претендовать на ученое звание профессора

Подпункт «в» пункта 8 ППУЗ вводит запрет на получение ученого звания профессора сотрудниками научных учреждений, занимающими должность ведущего научного сотрудника. В то же время в ряде научных организаций именно на этих должностях нередко работают доктора наук с мировыми именами, имеющие учеников с кандидатскими и докторскими степенями. Запрет на получение ими ученого звания профессора представляется совершенно необоснованным, так как в действующих ранее Положениях сотрудники, занимавшие должность ведущего научного сотрудника, могли претендовать на ученое звание «профессора по специальности».

3.5. Формальные и избыточные требования к публикационной активности

В подпункте 11 «г» для получения звания доцента указывается «наличие не менее 20 опубликованных учебных изданий и научных трудов (в том числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности, которые используются в образовательном процессе. При этом за последние 3 года должно быть опубликовано не менее 2 учебных изданий и не менее 3 научных трудов по научной специальности, указанной в аттестационном деле». Аналогичное требование есть и для претендентов на ученое звание доцента. Однако ориентация на перечень Минобрнауки, в который входит множество крайне слабых изданий, не позволяет оценить соответствие научного вклада соискателя этого ученого звания мировому уровню исследований. Происходит замена качественных показателей количественными. В результате профессорами и доцентами смогут стать лица, не опубликовавшие ни одной статьи не только в международном, но и в ведущем российском научном журнале. Для исправления ситуации необходимо снизить количественные требования к числу публикаций и усилить качественные, например требовать наличия публикаций из журналов, входящих в престижные международные базы. Во избежание коллизий необходимо явно прописать, что публикация из WoS, Scopus и т. п. приравнивается к публикации из перечня Минобрнауки, так как известны случаи отказа в присуждении ученого звания лицам, у которых были публикации только в WoS .

3.6. Пунктуация как возможный выход из ситуации

Возможным выходом из ситуации может быть не детальное расписывание требований к претендентам на ученое звание в Положении, а указание на то, что претендент должен накопить достаточное количество пунктов за научную работу и за педагогическую деятельность. Такая система, достаточно подробная, существует, например, в тех странах ЕС, где хабилитация, назначение на должность доцента и (или) профессора и присвоение ученого звания профессора контролируется государством.

При этом возможно начислять разное количество «научных» пунктов за статью из Перечня Минобрнауки России, из Перечня Минобрнауки России, входящую в ядро РИНЦ, из WoS, Scopus, zbMath и т. п. Аналогично, «педагогические» пункты начисляются за подготовку бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов и докторантов, за руководство практиками, за чтение лекций и т. п.

Ценность каждого вида деятельность в пунктах должна определяться консенсусом научного сообщества (РАН, институтами Минобрнауки, вузами, отраслевыми НИИ) и утверждаться актом органа государственной власти.

Различные виды педагогической деятельности можно перевести на язык часов , например:

0,25 ставки = 225 аудиторных часов;

подготовка одного аспиранта = 50 часов;

подготовка одного дипломника = 25 часов;

одна производственная практика = 25 часов;

одна консультация = 1 час на группу студентов/аспирантов.

Тогда подпункты «б» и «в» п. 11 ППУЗ можно представить как

б) осуществление педагогической деятельности по программам высшего образования и (или) дополнительного профессионального образования и (или) подготовки кадров высшей квалификации по группе специальностей, указанной в аттестационном деле, в объеме эквивалента 225*3 аудиторных часов; к педагогической деятельности относится в том числе проведение лекций, семинаров, лабораторных занятий, консультации аспирантов, студентов, научное руководство аспирантами и студентами, руководство педагогическими и преддипломными практиками; методика расчета определяется Минобрнауки;

в) наличие стажа научной и (или) научно-педагогической деятельности не менее 5 лет.

А подпункт «г» можно преобразовать в следующий вид

г) наличие не менее 20*24 баллов ПРНД за публикационную активность, в том числе не менее 3*24 баллов ПРНД за последние 3 года; наличие не менее 2 учебных изданий, опубликованных в электронной или печатной форме, электронных учебно-методических комплексов, рекомендованных ученым (научно-техническим) советом вуза, института, УМО, Минобрнауки.

4. Контроль и надзор за присвоением ученых званий

В настоящее время органом исполнительной власти РФ, присваивающим ученые звания, является Минобрнауки. Это не столь жестко, как в некоторых странах Европы, где ученые звания присваиваются президентом страны (Польша, Чехия), но и отличается от других стран Европы, где присвоение ученого звания — всецело внутреннее дело университета. В некоторых странах Европы ситуация в общих чертах подобна российской (например, в Румынии, где, однако, вопросами хабилитации занимается аналог российского ВАК — CNATDCU, а не само министерство), при этом консультируются с национальной академией наук.

При этом из ППУЗ совершенно неясно, кто же производит содержательную экспертизу материалов аттестационного дела. Из соответствующего административного регламента Минобрнауки видно, что лишением и присвоением званий занимается специалист Минобрнауки, который проверяет лишь формальные критерии и правильность процедуры. Очевидно, что специалист Минобрнауки, если он не является ученым, не может провести научную экспертизу материалов дела. Более того, из административного регламента (п. 103) и п. 31 ППУЗ следует, что присвоение ученого звания, отказ в его присвоении и лишение ученого звания, отказ в лишении не могут быть обжалованы по содержательным, а не процедурным основаниям ни в Минобрнауки, ни в организации, где было подано соответствующее ходатайство.

Эти обстоятельства делают присуждение и лишение ученых званий несправедливым. Например, фактически невозможно лишить ученого звания за неэтичное поведение — подлог данных и плагиат. Возможно, следует перейти к практике присвоения ученых степеней по рекомендации профильного экспертного совета ВАК Минобрнауки по аналогии с присуждением ученых степеней и унифицировать процедуры присвоения ученых степеней и званий. Это позволит ослабить формальные требования к количеству работ для претендентов на ученое звание и усилить содержательные требования.

5. Сравнительный анализ ситуации с учеными степенями, званиями и должностями

В настоящее время конструкция с двумя учеными степенями, в которой вторая степень дает право руководить аспирантами и занимать должность профессора, известна как минимум в следующих странах:

Бразилия (livre-docência);

Франция (Habilitation à diriger des recherches, сокращенно HDR);

Швейцария (Priv.-Doz. или Dr. Habil.);

Германия (Priv.-Doz. или Dr. Habil.);

Польша (dr hab., doktor habilitowany и profesor — присваивается президентом Польши);

Австрия (ранее Univ.-Doz., теперь Priv.-Doz.);

Египет (العالمية Ālimiyya/Al-Azhar);

Дания (dr. med./scient./phil.);

Италия (Abilitazione scientifica nazionale, с 2012 года);

Болгария (доцент);

Португалия (Agregação);

Румыния (abilitare);

Чешская Республика (doc., docent и profesor — присваивается президентом Чехии);

Финляндия (Dosentti/Docent);

Словакия (Docent);

Швеция (Docent);

Венгрия, Латвия (Dr. Habil.);

Молдова, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Украина, Беларусь и Россия (доктор наук).

В некоторых из этих стран (например, в Румынии) 2-я степень дается за написание второй диссертации, в других — по совокупности научных и работ и по предъявлению автореферата (например, в Польше).

Ученые степени второго уровня известны также и в Великобритании (higher doctorate), но там они не связаны с правом руководить аспирантами, а имеют характер почетных званий (Doctor Litterarum, Scientiae Doctor, Doctor Divinitatis, Doctor of Laws).

Помимо этого в Великобритании, США и некоторых странах Европы существует «профессиональный докторат», т. е. степени, присуждаемые не по результатам научных исследований, а в силу приобретения особых профессиональных достоинств в области права, медицины, ветеринарии и т. п. Эти степени, однако, обычно не приравниваются к традиционном докторским и не дают права преподавания. Возможно, введение таких степеней в России помогло бы исправить ситуацию с диссертациями в ряде специальностей.

В ряде стран Европы научный титул (профессор, магистр, доктор и т.п.) может рассматриваться как часть имени и (или) включаться в государственные документы.

Аналоги российского ВАК известны автору в следующих странах Европы:

Польша (Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów);

Румыния (Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare).

В Германии и Австрии преподаватели государственных вузов являются государственными гражданскими служащими (Beamte, в ФРГ – с жалованием по Besoldungsgruppe W), и их звания лежат в общей сетке чинов государственной гражданской службы, таким образом, присвоение титула «профессор» существенно более жестко ограничено, чем в России.

В Румынии, по всей видимости, преподаватели и научные работники государственных учреждений также являются государственными гражданскими служащими (в законе они наряду, например, с полицейскими, пожарными, учителями и врачами именуются “persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică”), так как их оклады устанавливаются правительством вместе с окладами других госслужащих и примерно соответствуют общей для прочих госслужащих сетке. Во всех трех этих странах роль государства изначально была исключительно велика и подобна этой роли в России.

Следует отметить, что хотя в Польше ситуация с университетами прямо противоположна (они дистанцируются от публичных органов), законодательство, тем не менее, устанавливает минимальные оклады оплаты труда для профессоров и других научно-педагогических работников государственных вузов. Минимальный оклад профессора определяется специальным нормативно-правовым актом, минимальные оклады прочих научно-педагогических работников (профессора без ученого звания и адьюнкта) задаются в процентах от оклада профессора.

Исторически в Российской Империи ученый имел ученую степень кандидат (аналог современного магистра), магистр (аналог современного кандидата наук) или доктор (аналог современного доктора наук), ученое звание, которое не особенно отделялось от должности – доцент, экстраординарный профессор, ординарный профессор (аналог современного заведующего кафедрой), а также, будучи лицом, чья служба определяется от правительства (государственным гражданским служащим, в современных терминах), классный чин по Табели о рангах, например надворный советник (VII класс Табели о рангах ) для доцента или статский советник (V класс Табели о рангах) для ординарного профессора (см. таблицу 2). Ученая степень и звание присуждалось университетом, профессоров утверждал министр народного просвещения, а доцентов и лекторов (преподавателей) — попечитель учебного округа (должностное лицо Министерства народного просвещения, ответственное за учебные заведения, подведомственные Министерству народного просвещения, в пределах учебного округа в составе нескольких губерний, в некотором смысле – аналога территориального управления Министерства науки и высшего образования Российской Федерации). В системе Императорской Санкт-Петербургской академии наук звания ученых (с 1803 года) выглядели иначе: почетный член, член-корреспондент, адъюнкт (минимально VIII класс Табели о рангах), экстраординарный академик (минимально VII класс Табели о рангах), ординарный академик (минимально VI класс Табели о рангах). Жалование научно-педагогическим и научным работникам устанавливалось специальным правительственным постановлением. Помимо находящихся на службе преподавателей-чиновников, существовали также вольнонаемные приват-доценты, нанимаемые университетами по мере необходимости и при наличии средств.

Таблица 2. Примерное соотношение ученых степеней, званий, чинов и уровней квалификации и должностей в Российской Империи и в Российской Федерации

Ученая степень Российской Империи Ученое звание Российской Империи Класс гражданского чина в Российской Империи, военный чин для сравнения Ученая степень, уровень квалификации РФ Ученое звание или должность РФ Действительный студент — XII (подпоручик) Дипломированный специалист или бакалавр — Кандидат — X* (поручик) Магистр — Магистр Доцент VII (подполковник) Кандидат наук Доцент Доктор Экстраординарный профессор VI (полковник) Доктор наук Профессор Заведующий кафедрой Ординарный профессор V (нет аналога; выше полковника, но ниже генерал-майора)

Заключение

Из приведенной в записке информации можно сделать следующие выводы:

ученые степени и звания являются разновидностью показателей научной и научно-педагогической квалификации;

необходима систематизация и дальнейшее совершенствование законодательства об ученых степенях и званиях для устранения противоречий и установления равных возможностей для разных типов научных и научно-педагогических работников;

при присвоении ученых званий можно перейти к подсчету пунктов, причем определенное количество пунктов дается за разные виды научных и педагогических достижений;

поддерживаемые авторитетом государства многоступенчатые ученые звания и степени традиционны для России и ряда европейских стран, начиная как минимум с начала XIX века;

должности научных и научно-педагогических работников в ряде стран Евросоюза относятся (а в Российской Империи относились) к должностям госслужбы, ученые звания и степени коррелировали с классными чинами государственной гражданской службы;

в ряде стран Евросоюза (и ранее в Российской Империи) научные и научно-педагогические работники имеют утверждаемую государством шкалу окладов по должностям.

Утверждения о том, что дерегуляция вопросов присвоения ученых званий, присуждения ученых степеней, оплаты труда научных и научно-педагогических работников, исключение университетов из системы государственной службы якобы присуща Западной Европе, не вполне соответствуют действительности. Более того, попытки привнести англо-американскую модель автономного университета в Россию прямо противоречат всей истории российской науки, в которой и Академия, и университеты относились к разновидности государственной службы с момента создания.

Александр Владимирович Кузнецов,

докт. физ.-мат. наук, доцент

Онлайновая публикация.

Например, Закон Пермского края от 21 декабря 2011 года № 892-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, работающих в государственных образовательных учреждениях высшего образования» (docs.cntd.ru/document/911532750), Закон Пермского края от 11 ноября 2009 года № 538-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук» (docs.cntd.ru/document/911524968).

profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazy-dannykh/eksd/

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» kremlin.ru/acts/bank/21210

В отличие от должностей доцента и профессора, для занятия этих должностей научных работников на постоянной основе не требуется наличия ученых званий «доцент» и «профессор», хотя стаж работы в этих должностях учитывается при присвоении ученого звания «доцент» или «профессор».

Говорилось о возможной отмене стандарта в 2020 году, см. rg.ru/2019/12/23/novyj-profstandart-dlia-prepodavatelej-vuzov-mozhet-poiavitsia-v-techenie-polugoda.html

Постановления Правительства РФ от 29 марта 2002 года № 194, от 24 октября 1994 года № 1185 (docs.cntd.ru/document/9009242), Постановления Совета министров СССР от 30 декабря 1989 года № 1186 (libussr.ru/doc_ussr/usr_16122.htm).

Насколько известно автору, такие отказы кончились только с изданием Письма Минобрнауки России № МН 06.2/1059 от 08.11.2018.

На самом деле существует документ «Письмо Министерства образования Российской Федерации от 26 июня 2003 года № 14-55-784ин/15 [Примерные нормы времени для расчета объема учебной работы и основных видов учебно-методической и других работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом образовательных учреждении высшего и дополнительного профессионального образования]» (docs.cntd.ru/document/901876058 ), который дает эквивалент в часах для всех видов педагогической нагрузки.

Показатели результативности научной деятельности, принятые в институтах РАН.

Введен приказом Минобрнауки № 1620 от 25.12.2014.

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cnatdcu.ro/metodologie/abilitare/

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en.wikipedia.org/wiki/Doctorate#Higher_doctorates

en.wikipedia.org/wiki/Professional_degree

Zákon č. 111/1998 Sb.Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#cast15 Незаконное использование научного титула карается штрафом в 5000 чешских крон, т. е. примерно 13 601 руб. на начало 2020 года.

oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/titel_und_auszeichnungen/1/Seite.1730506.html

de.wikipedia.org/wiki/Besoldungsordnung_W

LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190446

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668

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Общий устав и штаты императорских российских университетов. С примечаниями, в коих указаны позднейшие постановления и распоряжения правительства. — Киев: Унив. тип., 1872. — [2], 58 с.; 25. dlib.rsl.ru/viewer/01003543703#?page=3

Полное собрание законов Российской Империи. Том 27 (1802-1803) nlr.ru/e-res/law_r/coll.php?part=121

Если впервые поступали на государственную службу и не имеют высших чинов. Магистры впервые поступали на государственную службу IX классом, доктора — VIII классом.

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