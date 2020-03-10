Женщина у руля

Уважаемая редакция!

Дорогие, прекрасные, милые женщины! Поздравляю вас с замечательным весенним праздником — Международным женским днем! В преддверии этого дня мне не хочется думать о судьбах научно-образовательной сферы, а хочется петь гимны нашим замечательным женщинам. Что движет мировой историей, вокруг чего она вертится? Правильно, вокруг женщин!

Почему греки бросили свой флот к турецким (в будущем) берегам и десять лет стояли под стенами Трои? Из-за Елены Прекрасной! Не было бы ее, не было бы знаменитой войны и эпических поэм Гомера. Почему римляне изгнали царей? Из-за изнасилования Лукреции. Не было бы этого, и не зародилась бы римская республика, а затем — великая империя, столь много давшая западной цивилизации. И так всё тянется до наших дней. Почему чуть не был отстранен от власти президент США Билл Клинтон? Почему посадили известного продюсера Харви Вайнштейна? Всё из-за женщин!

В день 8 Марта мы воздаем вам должное, дорогие женщины. Но давайте задумаемся: всё ли мы делаем для того, чтобы и в другие дни женщины занимали достойное место в жизни страны?

Если говорить про нашего национального лидера, то тут можно дать только утвердительный ответ: да, он делает для этого всё. Возьмем хоть те поправки в Конституцию, которые вносятся под его эгидой. Замужество, красивая свадьба — мечта каждой девушки и даже женщины с самого детства. Брак, предложение — это для них возвышенные, светлые, замечательные понятия.

Наш любимый президент не мог пройти мимо этого и предложил внести в Конституцию положение, что брак — это союз мужчины и женщины. И это правильно: нельзя портить столь светлое понятие, как брак, всякими современными западными извращениями. Брак — это союз мужчины и женщины, а если что-то есть у женщины с женщиной или мужчины с мужчиной, то это не брак, а так, по любви.

Что символично, одним из трех сопредседателей рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию назначена женщина. Если говорить про нашу сферу, про науку и образование, то и тут Владимир Владимирович делает всё правильно, без всякого мужского шовинизма. Скажем, министром образования и науки не так давно была женщина — Ольга Юрьевна Васильева. А куратором нашей отрасли в правительстве и сейчас является женщина — Татьяна Алексеевна Голикова.

Но так ли всё будет хорошо, если мы обратим взгляд на себя? Да, коллеги, да, есть у нас, признаемся честно, мужской шовинизм. Может, конечно, и не на уровне Kinder, Küche, Kirche, но на женщин в науке многие из нас часто смотрят свысока. Особенно наглядно это видно на примере Российской академии наук.

Можете ли вы представить, что президентом Академии наук у нас станет женщина? И я не очень могу это представить. В этом отношении Академия очень похожа на Святой Престол: во главе РАН стоят в лучшем случае пожилые, а то и просто старые мужчины. Молодые папы, как и молодые президенты РАН, встречаются только в кино.

Поэтому Международный женский день должен быть не только поводом купить женщинам цветы — он должен порождать мечты о нашей новой науке, новой Академии, где женщины занимают достойное место. Не место секретарши и лаборантки, а место научного лидера, место руководителя, место организатора.

В такой день я даже начинаю думать, что наше правительство подошло к реформе РАН немного не с той стороны. Будут институты подчиняться Академии или не будут, будут академики получать повышенную академическую стипендию или не будут получать никакой — может быть, это не самое главное? Может быть, разрушить старорежимную академическую структуру получится, если ударить по одной из ее духовных скреп — по мужскому шовинизму? Уничтожить Академию как клуб старых мужчин.

Как это можно сделать? Нужно назначить президентом Академии наук какую-нибудь молодую и симпатичную женщину. Не просто популярную, но широко известную в народе. Не такую вульгарную, как Ольга Бузова, конечно, а поинтеллигентнее, в очках. Ксению Собчак, к примеру. А почему бы и нет — девушка разносторонне одаренная, уже проявившая себя во многих сферах жизни. Из правильной семьи, наконец. И всё изменится просто волшебно, практически в момент, будьте уверены!

Ваш Иван Экономов

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