Тайны полярных вод с камерой наперевес

19 февраля 2020 года в Российской академии наук состоялась церемония вручения премий лауреатам конкурса РАН за лучшие работы по популяризации науки. Награду за лучшее научно-популярное видео получили Егор Быковский и его коллега Анастасия Тмур, авторы фильма «Жизнь подо льдом» [1]. После церемонии Егор ответил на вопросы корреспондента ТрВ-Наука Наталии Деминой.

— Расскажите, как шла работа над фильмом? Кто подал первую идею?

— Начну немного издалека: мы на «Научном чердаке» (портал chrdk.ru, ныне закрыт ТАСС) сделали четыре больших документальных фильма. Три мы делали полностью сами, от «А» до «Я», а на четвертый у нас как раз немного не хватало времени, и было ясно, что нужен партнер по съемкам. Совершенно не могу вспомнить, кому пришла в голову идея обратиться к Александру Семёнову (а раз не помню, то вряд ли мне), но на его ЖЖ я подписан года с 2008-го, что ли, — и потому воспринял идею с восторгом.

Он гениальный подводный фотограф. Начинал ассистентом водолаза, стал начальником водолазной службы Беломорской биологической станции (ББС) МГУ. Ясно было, что у него уже есть достаточное количество подводной съемки, причем именно подледной — а нам, с нашей стороны, нужно было сделать сценарий, доснять нужные кадры «на земле» (пейзажи, интервью и так далее) плюс обеспечить весь постпродакшен: редакцию, монтаж, озвучивание и обработку материала фильма.

— Как долго шла работа?

— Постпродакшен нормального документального фильма тоже дело хитрое и долгое — это не обычное видео, которое мы тогда делали на «Чердаке» сотнями штук в год. В конечном счете производство заняло несколько месяцев.

— Кто участвовал в съемках? Какие задачи вы ставили перед видеооператорами?

— В съемках участвовали только сотрудники ББС МГУ, никаких журналистов в кадре нет, потому что это фильм о жизни моря и морских биологов. Конкретные задачи перед операторами — они же штатные водолазы ББС МГУ — ставил Александр Семёнов, общая же задача подводной съемочной группы была сформулировано общо: «Показать, как красива и разнообразна подводная жизнь Белого моря». Задачи по «надводной» съемке были другие — продемонстрировать жизнь работающих на ББС морских биологов, окутав ее слегка романтической дымкой. Это же фильм, популяризующий науку, в конце концов.

— Кто финансировал фильм?

— Технически наши фильмы мы финансировали из личных средств, но под гарантии того, что эти расходы вскоре покроет ТАСС из денег, полученных от Министерства науки и высшего образования (оно дало ТАССу заказ на популяризацию науки).

— Что было наиболее захватывающим и интересным в работе над фильмом?

— При работе над готовым материалом приходится неоднократно переделывать, перемонтировать, переозвучивать. Это в любом случае надо делать, чтобы добиться нужного качества. Но иногда материал успевает надоесть и делается всё из чувства долга. А здесь материал был так хорош, что переделки ни у кого не вызывали раздражения (по крайней мере, надеюсь на это).

— Слова «Жизнь подо льдом» можно воспринимать и метафорически. Как, на ваш взгляд, можно поддержать развитие научно-популярных видео в России?

— Поддержать можно очень просто. Есть достаточное количество команд, которые могут снимать неплохие научпоп-шоу в столичных студиях (и они это и делают), но почти ни у кого никогда не бывает денег, чтобы поехать куда-то на далекую площадку целой съемочной группой и поснимать там. Вот на это бы и стоило раздавать всякие микрогранты.

Во время работы над первым своим фильмом «Небо над Нейтрино» [2] мы здорово рискнули и отправили съемочную группу в Баксанскую нейтринную обсерваторию на Кавказе на свои деньги (хорошо, что ТАСС нам потом их возместил). Зато и получасовой фильм получился отличный.

Егор Быковский

Беседовала Наталия Демина

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