Практически сразу после приговора по делу «Сети» (запрещенная в России организация) группа научных работников написала заявление, открытое для подписания (scientific.ru/zayavlenie-po-delu-seti). Вот его текст.

Мы, российские ученые и научные журналисты, возмущены приговором по так называемому «делу „Сети“», вынесенным 10 февраля 2020 года в г. Пенза.

Семеро молодых людей, не совершивших никаких опасных деяний, осуждены на тюремные сроки от 6 до 18 лет якобы за создание «террористического сообщества». Столь суровое обвинение основывается на крайне сомнительных «доказательствах». Осужденные неоднократно сообщали о пытках, которым их подвергали для получения признательных показаний, однако эти заявления в ходе следствия и суда были фактически проигнорированы.

Всё, что мы знаем о «деле „Сети“», говорит о том, что оно целиком сфабриковано. Откровенно неправосудный приговор свидетельствует о полном параличе независимой судебной системы в нашей стране. В отличие от тех выдуманных «терактов», которые якобы «планировали запланировать» осужденные, решение по «делу „Сети“» и есть самый настоящий акт террора, который наносит жестокий удар по основам российской государственности.

Мы требуем немедленно отменить приговор по «делу „Сети“», с бессмысленной жестокостью ломающий судьбы наших сограждан. Мы требуем расследовать обстоятельства фабрикации этого дела, наказать причастных к нему должностных лиц и обеспечить строгое соблюдение закона всеми силовыми и правоохранительными структурами. Террор против собственных граждан несовместим с нормальным развитием нашей страны и губителен для ее науки, культуры и образования.

12 февраля я опубликовал этот текст (не будучи его автором) на своей странице в «Фейсбуке», не подозревая, что СМИ сами расхватают его в мгновение ока — посылать, как мы это намеревались сделать, никуда не пришлось. Мне же вместе с Максимом Борисовым пришлось расхлебывать неожиданный вал подписей под этим письмом, поскольку только у нас из причастных был соответствующий ресурс и опыт. 22 февраля мы закрыли «валовой» сбор подписей, хотя оставили возможность подписаться по электронной почте. На тот момент подписали около 3550 человек, которых можно отнести к научным работникам, и около 2250 граждан, поддержавших заявление ученых. Деление на ученых и поддержавших иногда не очевидное, скажем, если человек пишет о себе «юрист» или «психолог», это может означать что угодно. Есть еще около тысячи неподтвержденных подписей: для защиты от спама требовалось подтвердить адрес электронной почты, подписавшему отправлялось письмо со ссылкой, по которой надо кликнуть, — это стандартный метод. Возможно, у некоторых письмо попало в спам или просто не дошло. Несколько таких случаев было выявлено, так что если кто-то из подписывавших не видит себя в списке, просьба написать на адрес, указанный под обращением.

Среди подписавших ученых — 14 академиков РАН и 28 членов-корреспондентов РАН. Докторов наук около 15%. Непропорционально много гуманитариев.

Еще один сюрприз — дальнобойщики, точнее их профсоюз «Объединение перевозчиков России», дружно поддержали обращение — в индивидуальном порядке подписались около 30 человек.

Из почти шести тысяч подтвержденных подписей было отозвано две.

Ученые уже выступали с заявлением в августе 2019 года в связи с «московским делом». Тогда было собрано около 2150 подписей ученых и поддержавших граждан. Сейчас, казалось, подписей будет меньше, казалось, что люди стали больше бояться. Мы ошиблись — подписей оказалось почти в три раза больше. К счастью, серьезных провокаторских атак, таких как в августе, на сей раз не было. Да и хулиганов, подписывающихся «иосифами сталиными» или покойными академиками, было куда меньше. И злобных комментариев было меньше, а если таковые и появлялись, то получали хороший отпор.

Конечно, всё еще многие боятся подписывать подобные письма, в чем иногда прямо признаются. Но впечатление такое, что общество все-таки потихоньку просыпается, хотя и не спеша.

Борис Штерн

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