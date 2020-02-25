Уважаемая редакция!

Дорогие мои коллеги, мужчины, мужики! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Да, может, годы наши уже не те, может, головы покрыла седина, но мы всё еще молоды душой. Если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, то мы, как поется в этой песне, все как один будем готовы встать на защиту нашей Родины. И даже пойти в бой. Ста грамм, может, для этого и не хватит, но двухсот — а уж двухсот пятидесяти точно! — будет достаточно.

Но пока, по счастью, темные силы не идут на нас, страшась нашего ядерного щита и гиперзвукового оружия. Поэтому мы должны быть готовы отражать другие напасти, которые грозят нашей стране. А вот с этим, честно сказать, у нас не очень. Наш народ может активно мобилизовываться перед лицом страшной угрозы, а вот активно и ударно работать в спокойной ситуации — это, прямо скажем, не самая сильная наша сторона.

Какие наиболее острые вызовы стоят перед нашей страной в данный момент? Их, на мой взгляд, два — коронавирус и Конституция. Вам, может быть, покажется немного странным, что я ставлю на одну доску зловредный вирус и основополагающий для жизни России документ. Но, вдумайтесь, о чем больше всего беспокоится общественность, о чем больше всего думает руководство страны? Правильно, именно об этих двух вещах.

Президенту России, по словам его пресс-секретаря, чуть ли не ежечасно докладывают о развитии ситуации с коронавирусом, и с заразой борются дипломаты и военные. Это, конечно, серьезнейший вызов. Но и внесение поправок в Конституцию — важнейшая для нашей страны задача, и тут всё может пойти не так, если каждая фраза, каждое слово не будут строго выверены и взвешены. Может быть нарушен баланс властей, может возникнуть опасный вакуум власти, может вспыхнуть опасный конфликт между ветвями власти… И мы помним по не столь уж и давней истории, что может случиться страшное: брат пойдет на брата и всё такое.

И чем, хочу спросить я, отвечаем на эти вызовы мы, ученые? Возьмем вот для примера коронавирус. Что мы слышим по радио и телевидению? В лучшем случае нам доводится узнать о том, что российские ученые не имеют достаточно данных, чтобы начать разрабатывать вакцину от коронавируса, несмотря на то, что больные китайцы в нашей стране есть.

Но слышал ли кто-нибудь о том, чтобы академические институты соответствующей направленности по своей инициативе изменили государственное задание и переключились на противодействие новой вирусной инфекции? Думаю, нет. Им, что называется, пофиг: продолжают колупаться в своей фундаментальной нетленке.

Ровно такое же отношение мы видим и в отношении важнейшей для страны работы по выработке изменений в нашу Конституцию. Да, в рабочей группе по изменению Конституции есть наш любимый министр, юрист по образованию. Да, одним из ее руководителей является академик-юрист Талия Хабриева. И, конечно, там есть декан-юрист из колыбели российских президентов, Санкт-Петербургского государственного университета. Но к каким высотам будет прыгать там Елена Исинбаева, которая и Конституцию-то прочла только после включения в группу? Что собирается там резать академик Лео Бокерия? И где планирует размахивать нагайкой казачий атаман Николай Долуда? Актер Калягин, пианист Мацуев — они, безусловно, достойные люди, но рабочая группа — не театр, а выстраивать систему законодательных сдержек и противовесов — не на фортепиано играть.

А причем здесь ученые, спросите вы? При том, дорогие коллеги, что разговоры об изменении Конституции начались не менее года назад, и за это время наши юристы и политологи должны были выстроиться свиньей и не допустить профанов в состав сакрального собрания. Добиться того, чтобы прыгуны прыгали, казаки разгоняли нагайками несогласованные митинги и акции, а ученые-правоведы находили обоснование тем тезисам, которые великий национальный лидер решил положить в основание нашей государственности.

Сначала думай о Родине, а потом о себе! Если мы, дорогие коллеги, будем следовать этой максиме, отдавая себя до конца любимой стране и нашему президенту, то нас поймут и оценят. А до тех пор, пока мы, сидя в башне из слоновой кости, будем апеллировать к именам Петра Великого и Эйлера, брезгуя думать о текущей работе на благо Родины, мы так и будем оставаться в том самом месте, где мы находимся в настоящее время. То есть в самом центре внимания нашей президентской администрации.

Ваш Иван Экономов

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