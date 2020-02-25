Гамбург как ориентир

Редакция «Троицкого варианта» поздравляет Ольгу Орлову, научного журналиста и телеведущую, со славным юбилеем!

Где еще вы можете найти на широковещательном государственном канале столько настоящих ученых, беседующих с умной доброжелательной ведущей, кроме как на ОТР у Ольги Орловой?! Не то, чтобы альтернативных качественных передач совсем нет, просто они не сравнимы с Ольгиными передачами по своей живучести и общей массе.

Мы, сотрудники «Троицкого варианта», особенно благодарны Ольге за регулярные материалы по мотивам передачи «Гамбургский счет» (otr-online.ru/programmy/gamburgskii-schet), традиционно публикующиеся в нашем издании. За душой у Ольги не только эта передача, но еще «Нестандартная модель», «Академия 2.0», «Корень из двух».

Ольга окончила филфак МГУ, защитила кандидатскую, занимаясь русской эмигрантской литературой, потом стала научным журналистом, а с 2012 года работает на Общественном телевидении России, где и ведет/вела вышеперечисленные передачи. А теперь внимание! «Иконостас» Ольги Орловой:

2019 — лауреат премии «За верность науке» Министерства науки и высшего образования РФ;

2015 — лауреат премии Tech in Media в области ТВ;

2011 — лауреат премии деловых кругов Pressзвание;

2011 — лауреат премии «Время инноваций»;

2011 — диплом Фестиваля «Искусство науки»;

2006 — лауреат премии научных журналистов Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ);

2005 — лауреат премии «Эврика»;

2004 — лауреат VIII Артиады народов России в области литературы.

Мы желаем Ольге всех составляющих человеческого счастья и призываем: так держать!

Андрей Цатурян, вед. науч. сотр. НИИ механики МГУ, сопредседатель Совета ОНР:

Самые горячие поздравления Ольге Орловой — неукротимой амазонке научного сообщества, секс-символу борьбы за здравый смысл, покорительнице сердец мужчин Кавказа и его окрестностей на всех континентах, кроме Антарктиды! Как когда-то декабристы разбудили Герцена, безымянные авторы закона 2013 года о ликвидации Академии разбудили Олю и с тех пор горько жалеют об этом! Одних только министров науки сменила троих и это не предел! Мало не показалось и не покажется! Так пусть же и дальше трепещут супостаты, восхищаются зрители «Гамбургского счета», радуются читатели ТрВ-Наука и участники «Лабы», на которую приходит всё больше людей, интересующихся наукой, а Оле — новых идей, побед и, главное, счастья!

Лев Зелёный, академик РАН:

Ольге Орловой удалось то, о чем мы все мечтаем: воплотить свою прекрасную идею в жизнь.

Программа «Гамбургский счет» на канале ОТР придумана ей от начала до конца,«пробита» через как всегда осторожное начальство и вот уже лет пять является украшением канала.. Десятки интереснейших гостей программы. трудные и не всегда удобные вопросы, которые в полном соответствии с названием программы любит задавать Ольга, живая неформальная атмосфера разговора, которую она умеет поддерживать, — всё это делает ГС одной из любимых программ даже тех, кто вообще редко смотрит отечественное ТВ. Хочу поздравить Ольгу Орлову с круглой датой, хотя, откровенно говоря, даже не знаю, с какой, — и желаю ей, чтобы яркий огонь неравнодушия, отличающий ее от многих журналистов, продолжал радовать ее друзей, зрителей и многочисленных поклонников ее таланта еще долгие годы…

Елена Наймарк, докт. биол. наук, вед. науч. сотр. Палеонтологического института РАН,

Александр Марков, докт. биол. наук, вед. науч. сотр. Палеонтологического института РАН:

Предполагается, что официальное поздравление в газете должно быть велеречивым и неконкретным. Но мы решили уйти от этой традиции. Про Ольгу нельзя говорить неконкретно (хотя велеречиво можно). Мы познакомились с Ольгой на «Свободе». Коллектив единомышленников, готовивший передачи про науку на радио «Свобода» в середине 2000-х годов, был необычен во многом, но Ольга из всех нас была самой красивой, талантливой и неутомимой. С тех пор контраст только усилился. В мировом броуновском движении Ольга задает нам всем вектор светлой силы и порядочности. Оля, вдохновляй нас и впредь!

Александр Кулешов, ректор Сколтеха, академик РАН:

Дорогая Олечка! Поздравляю Вас. ­

Оставайтесь еще долго такой же красивой и умной.

Евгений Насыров, «Открытая лабораторная»:

Ольга Орлова вообще не подчиняется многим законам, в том числе и законам природы. Нельзя поверить, что Ольга отмечает 50-летний юбилей. Я знаю своего друга и коллегу как очень юного, порывистого, неспокойного, увлекающегося человека. Пусть так будет и следующие 50!

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