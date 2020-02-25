Две новинки в мире книг о математике

Алексей Сгибнев, учитель математики в школе «Интеллектуал», подготовил для ТрВ-Наука две рецензии на новые книги. Предлагаем их вашему вниманию.

Математическая составляющая. М.: Фонд «Математические этюды», 2019

В конце 2019 года вышло второе издание книги «Математическая составляющая» (первое издание — 2015). Фактически это новая книга — объем увеличился в два с лишним раза, появились новые авторы и сюжеты. Авторы — ведущие российские математики, впечатляющий список приведен на последней сторонке обложки: три лауреата Филдсовской медали, один лауреат Нобелевской премии (по физике), шесть академиков РАН и так далее.

Редакторы-составители книги Николай Андреев, Сергей Коновалов и Никита Панюнин проделали огромную работу, собрав и обработав в едином стиле большое количество сюжетов.

Первая часть книги («синяя») — о роли математики в разных областях науки и техники: интернет, реконструкция генома, криптография, описание транспортных потоков и т. д. Тексты очень краткие (1–2 страницы) и обзорные, из них можно получить самое общее представление, но зато из первых рук. Иногда лаконичность кажется чрезмерной.

Вторая часть («зеленая») — «о математической начинке привычных, каждодневных вещей». Здесь набор отдельных историй, конкретных кейсов. Почему антенны часто имеют параболическую форму? Зачем самолеты при дальних перелетах сильно отклоняются от прямой по карте? Откуда в формате А4 возникает квадратный корень из двух? Как устроены радуга и калейдоскоп? Как взять кусок пиццы, чтобы не рассыпать начинку? Этими кейсами учитель может украсить урок, тем более что большинство из них проиллюстрированы еще и математическими мультфильмами на сайте etudes.ru — это проект, из которого и выросла книга.

Третья часть («красная») — обзоры в духе первой части, но более подробные (4–12 страниц) для сравнительно продвинутых читателей, с формулами и графиками.

Знатоки зависнут в 60-страничном разделе «Дополнения, комментарии, литература».

Эта книга — отличный интеллектуальный подарок, отдельные статьи доступны уже школьникам 12–13 лет, а остальное — на вырост. Кое-что и мне там читать непросто.

Американский научпоп (подаривший миру великие книги!) разбавляет каждую идею большим количеством «беллетристики» — читатель выпил много «воды», заодно и пару мыслей усвоил. Здесь не так: в каждом абзаце три мысли, прочитал — осмысляй. Как в настоящей математике.

В сети уже появилась электронная версия книги [1], но это издание достойно того, чтобы ее взять в руки, полистать и оценить математически точные цветные иллюстрации и удобную навигацию. В книжном магазине Московского центра непрерывного математического образования (МЦНМО) книгу можно купить дешевле всего — за 400 руб. Как отмечается на сайте издательства, книга издана по решению Ученого совета Математического института имени В. А. Стеклова Российской академии наук.

Шихова Н. А. Математика. Как стать внимательнее и избежать ошибок. М.: Илекса, 2020

Каждый ученик, сдававший важные экзамены, знает, как обидно ошибиться «по невнимательности» в теме, которую вроде бы хорошо знаешь. А у любого учителя, репетитора и разумного старшеклассника есть свои приемы проверки решений. В этой книге собрано множество таких приемов. Они вводятся на хорошо подобранных примерах, а потом отрабатываются в упражнениях, так что их действительно можно усвоить. Как упрощать выражения, как делать прикидки, как осмысленно запоминать формулы, как вспоминать полузабытые теоремы. Как организовать записи, как перепроверять свое решение.

А главное — эти приемы выстроены в систему. Отделяются случаи невнимательности от случаев непонимания материала. Даются общие рекомендации и конкретные советы (например, как выписать пропорцию для подобных треугольников). Описано, как организовать самоподготовку к ЕГЭ и к ОГЭ по математике, с каких задач начать, как себя продиагностировать. Предложен настоящий чек-лист для подготовки к задачам всех типов ЕГЭ. (Подробнее о книге на сайте издательства: [2].)

Книга делает ставку на осмысленную самостоятельную работу школьника, а потому мотивирует и убеждает его в пользе предлагаемых приемов. Она будет очень полезна для разумного старшеклассника, который готовится к экзаменам. Учитель и репетитор, работающие с такими школьниками, также найдут много полезного для себя.

Замечу, что, на мой взгляд, в российской школьной математической культуре не хватает привычки к рефлексии, к работе с ошибками, к анализу их причин, недостает разумного обсуждения формата записи решений. Эта книга дает всем нам возможность продвинуться в нужном направлении.

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