Университетская жизнь в Германии

Не всё в жизни студента fun and games, даже самым ленивым из нас иногда приходится заниматься учебой.

Немецкий университет можно описать одним словом: свобода. Все корпуса открыты для посещения и не имеют пропускных пунктов, хотя комнаты с охраной имеются. Посещать можно абсолютно любые занятия, и никто за тебя составлять индивидуальное расписание не будет. Ты волен выбирать.

В этом кроется первая сложность: в России у тебя есть группа, с которой ты ходишь на все свои пары. Здесь расписание ты составляешь сам, используя любую информацию, которую сам сможешь добыть. В принципе, подразумевается, что для этого достаточно документа, описывающего твое направление, т. е. учебного плана.

К счастью, для тех, кто не умеет читать организационные документы, есть несколько студенческих организаций (Fachschaften), которые помогают студентам составить свой учебный план. Но не стоит ожидать, что вы вместе сядете и его сделаете. В лучшем случае тебе дадут пару советов. На вопросы, на чем сфокусироваться, в каком семестре взять тот или иной предмет и т. д., ответ всегда один: всё индивидуально, решай сам. Лично я согласен с таким подходом, пусть он мне и удивителен.

Большинство программ бакалавриата рассчитано на шесть семестров обучения (три года). В это время входит только учебная деятельность, обязательной практики на большинстве направлений не подразумевается.

Для того, чтобы выпустится, нужно набрать минимум 180 ECTS-баллов (обычно один экзамен — это пять баллов, но есть парочка более ценных) и написать дипломную работу (дает ~12 баллов). Но никто не обязывает тебя выполнить программу в три года. Правда, есть лимит в 10 семестров и за первые полтора года ты должен освоить минимум 40 баллов (сдать около 5–6 экзаменов).

В ином случае — отчисление, и данное направление обучения закрывается для тебя по всей Германии. Правда, никто не мешает тебе его сменить, оставшись в том же универе, или перейти в другой; даже уже сданные предметы засчитают, если они входят в программу другой специальности, так как информация о каждом студенте хранится в единой немецкой базе.

У свободы всегда бывают рамки, так и в немецком университете. Тут нет как такового 1 сентября, начало занятий зависит от федеральной земли, в которой находится университет. Учеба тут проходит в два сезона: зимний семестр (осень — зима) и летний семестр (весна — лето).

Все курсы, предметы и прочие университетские мероприятия расписаны на эти два сезона и за редким исключением не повторяются. Правда, сдать любой экзамен можно по окончанию любого семестра, так что если хочешь — готовься сам, материалы лекций тебе дадут и даже иногда практические занятия проведут. Такой же принцип тут со временем пары: полтора часа, которые обычно используются точь-в-точь, отпустить пораньше — это ладно, а вот задержать/опоздать с началом — боже упаси; однако начаться пара может либо в ровно в назначенный час, либо в 15 минут — всё по предварительной договоренности.

Виды занятий тут следующие. Лекции (Vorlesung) — в своей основе ничем не отличаются от российских, преподаватель рассказывает, студенты слушают и пишут конспект. Правда, перед лекцией у студентов есть возможность скачать текст выступления, а также саму презентацию и сидеть отмечать в них важные моменты. Во время лекции многие сидят в планшетах и пишут комментарии к тексту, это меня немного поразило, но я подозреваю, что дело просто в более высоком уровне доходов. Самые массовые лекции записываются на видео, и их потом можно посмотреть онлайн. Многие студенты используют эту возможность, чтобы не ходить на часть лекций. Часть из них благодаря этому попадают на другие пары или ходят на работу, но я подозреваю, что основная причина — это нежелание вставать к 8:15 утра на лекцию.

Тут же кроется одна из опасностей: достаточно легко вообще перестать на них появляться, а затем и начать откладывать просмотр на никогда не наступающее завтра. Я подозреваю, что это одна из причин, почему тут есть студенты, не сдавшие ни одного предмета даже после двух семестров.

Про учебу я немножко уже рассказал, теперь пора снова про важное — еду, а если точнее, про то, где и что на кампусе едят (и пьют!) студенты.

Почти в каждом здании университета имеется свой кафетерий (Cafeteria), а также одна большая столовая (Mensa). Любителям заливать в себя кофе 24/7 тут должно понравиться, так как кофе молотый, а не растворимый. Другая приятность заключается в том, что места для кафетериев выбраны очень удачно, в них приятный интерьер, а столовая вообще выглядит как одна огромная зимняя веранда с видом на реку.

Блюда в столовой делятся на три типа: для веганов, для вегетарианцев и для мясоедов. Кроме того, в меню указаны аллергены, которые содержатся в блюде, это повсеместно встречается в Германии.

Если говорить о ценах, то за 4–5 евро можно вполне норм поесть, что по немецким меркам недорого.

Как я упоминал ранее, больше всего меня тут удивило разрешение на продажу алкоголя на территории кампуса, в основном пива, однако имеются и сезонные напитки, как, например, глинтвейн. Поскольку тут все заботятся об окружающей среде, многие ходят со своими термостаканами, из которых в рождественское время можно иногда его учуять. А часть кафетериев университетов Нижней Баварии с 27 января перестали использовать одноразовые стаканчики.

Другое популярное время и место для приема пищи — это аудитории до и во время пары. Многие преподаватели напрямую это разрешают. Даже в аудитории на 15–20 человек. Мне кажется, что это была бы неплохая мера для уменьшения процента опоздунов в российских университетах.

Вообще, раз в неделю тут реально бесплатно найти печеньки и иногда алкоголь на различных мероприятиях, например, «Подпишитесь на нашу газетку и получите шоколадку», завлекалочки разных студенческих групп (Hochschulgruppe) или вечер рождественских сказок с профессорами.

Евгений Иванов,

Университет Пассау (Бавария)

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