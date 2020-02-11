Объявлены лауреаты премии «За верность науке»

7 февраля в Министерстве науки и высшего образования РФ состоялась торжественная церемония награждения лауреатов VI Всероссийской премии «За верность науке».

Лауреатами премии стали 11 научно-популярных и просветительских проектов России. Участие в церемонии приняли более 400 человек, среди которых — выдающиеся ученые, популяризаторы науки, журналисты, представители деловых кругов и медийного сообщества.

В торжественной церемонии награждения приняли участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, президент РАН Александр Сергеев, ректор МГУ академик Виктор Садовничий и первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович.

Валерий Фальков отметил, что приоритетное значение для реализации задач в сфере науки и образования имеет кооперация министерства с академическими институтами, университетами, зарубежными партнерами, органами государственной власти и экспертным сообществом. «Задачи, которые стоят перед нами — очень масштабные, и решать их можно только сообща. В ближайшее время мы начнем активно взаимодействовать на разных площадках, в разных субъектах Российской Федерации», — подчеркнул министр.

«Премия «За верность науке» — совершенно замечательная награда. Она способствует повышению престижа науки. И сегодня нам важно всем вместе быть «верными науке», бороться за то, чтобы научная траектория в нашей стране была максимально привлекательной и аттрактивной как для школьников, студентов, преподавателей, так и для будущих ученых и исследователей», — отметил президент РАН Александр Сергеев.

«Наука — это в первую очередь популяризация знаний, научных открытий и исследований. Это всегда живо, интересно и востребовано. Я очень благодарен организаторам премии «За верность науке» за то, что такая награда существует. Она помогает нам поддерживать и продвигать российскую науку, укреплять ее авторитет в обществе», — заявил ректор МГУ академик Виктор Садовничий.

Впервые в этом году была введена номинация «Лучший медийный проект по нацпроекту «Наука». В этой категории оценивались публикации, посвященные реализации национального проекта «Наука». Победителем номинации стал новостной портал Indicator.ru, где регулярно публикуются материалы о достижениях российских ученых, ведутся острые дискуссии об организации науки в России и о взаимодействии науки и бизнеса. Кроме того, Indicator.ru составляет и публикует собственные рейтинги российских ученых, научных организаций и инновационных компаний.

Также в первый раз в VI Всероссийской премии «За верность науке» была учреждена номинация «Лучшая научная редакция». Лауреатом в ней стала редакция «Наука ТАСС». Корреспондентская сеть ТАСС включает 68 зарубежных представительств в 63 странах мира и 70 региональных центров и корпунктов в России. Сотрудники научной редакции качественно и оперативно освещают тему современных исследований и открытий в России и других странах, рассказывают о новых изобретениях, технологиях и инновациях.

Среди новшеств премии этого года стоит отметить номинацию «Студенческий медиапроект о науке». Лучшим в этой номинации был признан проект Уральского федерального университета — «Наука на Урале». Студенты вуза успешно ведут свой канал на платформе «Яндекс.Дзен», где увлекательно рассказывают о вкладе в науку ученых и исследователей, живущих на Урале. Публикации регионального студенческого канала в среднем читают более 11 тыс. человек в месяц.

Лауреатом номинации «Лучший телевизионный/радиопроект о науке» стала программа «Не факт!» телеканала «Наука». Цель программы — попытка ответить на фантастические, выходящие за грань понимания вопросы, основываясь лишь на научных фактах. В каждом сезоне проекта ведущий Алексей Егоров успешно ищет научный подход к различным мифам, заблуждениям и спорным феноменам.

Лучшим периодическим изданием о науке назван научно-информационный журнал «В мире науки». Первый журнал вышел в свет в 1983 году, читательская аудитория издания сегодня насчитывает 83 тыс. читателей. На страницах журнала публикуются материалы об открытиях российских ученых, научных исследованиях и инвестиционных проектах, а также интервью с лауреатами премий и многое другое.

В номинации «Лучший онлайн-проект о науке» победил проект «КиберЛенинка». Это российская научная электронная библиотека, построенная на концепции открытой науки. Проект направлен на распространение знаний по модели открытого доступа, обеспечивая бесплатный оперативный полнотекстовый доступ к научным публикациям.

Лучшим проектом о науке в социальных сетях стало сообщество «Открытый космос». Команда проекта, в которую вошли любители космонавтики и волонтеры, вот уже 7 лет рассказывает в социальной сети «ВКонтакте» о космосе, научных открытиях, технологиях, частной космонавтике, любительской астрономии и даже астрофотографии. Сообщество насчитывает около полумиллиона подписчиков, активно сотрудничает с Музеем космонавтики и научными институтами России.

Финалистом номинации «Лучший научно-популярный проект года» был признан Фестиваль Science Bar Hopping. Это новый формат популяризации науки, в рамках которого молодые ученые рассказывают о своих исследованиях в 20 барах разных городов России. Зрители строят свой маршрут между заведениями, исходя из того, о чем им хочется узнать. Проект создан два года назад, за это время было проведено пять фестивалей: в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. На каждый фестиваль, по статистике, приходит от 1500 посетителей, а онлайн-охват проекта составляет более 1 млн человек.

В номинации «Лучший детский проект о науке» жюри выбрало познавательно-развлекательную программу «Микроистория», которая с 2017 года выходит на телеканале «Карусель». «Микроистория» — это короткие познавательные сюжеты об окружающем нас природном мире, снятые приемом макросъемки и дополненные забавной анимацией. Авторы программы рассказывают о загадках природы, развивая в детях внимательность и любопытство.

Лауреатом номинации «КЛАССная наука» стал региональный проект «КЛАССный ученый» — выездные лекции ученых в школы города Новосибирска. Проект был создан два года назад для того, чтобы школьники из Новосибирска узнали, что такое настоящая наука и вживую пообщались с учеными и исследователями. Авторы проекта — управление по пропаганде и популяризации научных достижений СО РАН и Совет научной молодежи СО РАН при поддержке мэрии Новосибирска. В 2019 году в рамках проекта прошло 40 научно-популярных мероприятий.

«Лучшим фотопроектом о науке» назван фотоконкурс «Снимай науку!». Это конкурс пользовательских фотографий, ориентированный на видеоблогеров, журналистов, ученых, студентов, заинтересованных в популяризации научного знания. Организаторы конкурса — телеканал «Наука», Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ и свободная интернет-энциклопедия «Википедия» при содействии российского отделения НП «Викимедиа.РУ». В 2019 году на конкурс было прислано 2182 фотографии от 415 авторов. Фотовыставка лучших работ была представлена в 15 регионах РФ в рамках крупнейшего федерального научно-популярного проекта — IХ Всероссийского фестиваля NAUKA 0+.

Специальным призом премии «За верность науке» отмечен масштабный научно-популярный проект мирового значения — Международный год Периодической таблицы химических элементов в России, который проводился под эгидой ЮНЕСКО в 2019 году. В рамках Международного года Периодической таблицы во всех городах России прошло более 500 научно-популярных и образовательных мероприятий, посвященных 150-летию открытия Д. И. Менделеева. Результатом проведения Международного года стало учреждение ЮНЕСКО премии имени Д. И. Менделеева в размере 500 тыс. долл., которая ежегодно будет вручаться за достижения в области фундаментальных наук. Кроме того, масштабная реализация этого научно-популярного проекта значительно способствовала международному признанию заслуг великого русского ученого Д. И. Менделеева, а также укреплению престижа и популяризации отечественной науки.

Оргкомитет

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи