O tempora, o mores!

Уважаемая редакция!

В воздухе, несмотря на похолодание, чувствуется близость весны: в академической среде началось брожение по поводу новых требований к научным организациям. Прямо перед отставкой правительства наше любимое министерство разослало письмо, посвященное корректировке государственного задания на основе методики расчета качественного показателя «комплексный балл публикационной активности». Скучная бюрократическая бумага с формулами, тем не менее, вызвала у ряда лиц нездоровый ажиотаж.

Смотри, Иван, говорил мне один знакомый, эти идиоты мало того, что разницу в цене за статью для журналов соседних квартилей примерно в e раз установили, так еще и плановый рост этого комплексного балла прописали такой, что хоть стой, хоть падай. Представляешь, продолжал он, от отстающих организаций требуется 30% рост комплексного балла в 2020 году по сравнению с 2018 годом! Вот только денег на это не предусмотрено, откуда же такой рост возьмется? Они же, блин, отстающие, а не передовые.

Ничего эти люди в науке не понимают, всё сводят к публикациям и примитивной цифири, начетничеству. Уроды, просто злобные уроды, которым нравится куражиться и издеваться над нами. Прав был Владимир Владимирович, что разогнал это правительство и попер Котюкова! Вот такие он вел речи.

Я, конечно, не могу не согласиться с тем, что Владимир Владимирович прав — он всегда прав. И в данном случае он был прав, заменив эффективно работающее правительство на еще более эффективно работающее.

Однако, слушая ругань и сетования по поводу новой министерской бумаги, я горестно вздыхал про себя: до чего мы докатились! О времена, о нравы! Начальство предписывает нам увеличить результативность работы, а мы начинаем ныть: нет на это денег, нужны новые сотрудники, нужно современное оборудование и т. д. и т. п.

Что было бы с нашей страной, если бы наши предки рассуждали таким образом? Не было бы уже нашей страны! Можете ли вы себе представить, чтобы наши отцы и деды, сражавшиеся в Брестской крепости и в Сталинграде, говорили бы, что если не подвезут горячего обеда и не наладят нормального снабжения, они прекратят сопротивление, что воевать в таких условиях невозможно? Воины стояли до последнего, через не могу, что называется. В тылу же женщины, положив младенца на гору стружки, вставали к станку: всё для фронта, всё для победы!

А после войны, когда страна лежала в руинах, и заокеанские эксперты утверждали, что на восстановление потребуются десятилетия, наш народ посрамил этих горе-прогнозистов своим ударным трудом. Люди вкалывали, а не ныли, они знали — так надо!

Какой контраст по сравнению с тем, что мы наблюдаем теперь, особенно среди зажравшейся московской научной интеллигенции! Создай ей идеальные условия, принеси всё лучшее на блюдечке с голубой каемочкой — тогда, глядишь, и поработать она соизволит.

Вот тот же мой приятель, поливающий грязью чиновников и возмущающийся поступившими указаниями, получает тысяч сто в месяц, тогда как еще несколько лет назад получал в два раза меньше, а всё чем-то недоволен. И что, если он не будет получать двести тысяч в месяц, если ему не оснастят лабораторию самым современным оборудованием, а в магазине не появится настоящий пармезан, он не сможет увеличить производительность труда?

Всё решается элементарно: если министерство поставило задачу, то закатывай рукава и паши с восьми утра до двенадцати ночи, не отвлекайся на болтовню с коллегами и друзьями, не трать лишнее время на еду, меньше спи. И тогда не на 30%, а в два раза повысишь свою продуктивность.

Да, в конце-концов, если руководство поставило задачу по увеличению числа публикаций, а тебе чего-то не хватает, то бери данные с потолка или высасывай их из пальца — и палец, и потолок у тебя всегда есть. И всё, план по баллу выполнен!

В общем, я считаю, что чиновники проявили слабину, дали нам, ученым, скидку на испорченность наших нравов, поставив не столь уж сложную задачу. Нужно было бы требовать роста балла от 20 до 50%, не ниже.

Ваш Иван Экономов

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