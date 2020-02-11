Красивые номера — 2

Окончание. Начало см. в ТрВ-Наука № 296 от 28 января 2020 года

И тут, перейдя к сериям, мы заканчиваем с сувенирами и переходим к настоящей хардкорной бонистике. Потому что серия — источник важной информации для профессионала и часто самостоятельный предмет коллекционирования.

Во-первых, бывают редкие комбинации букв. Речь обычно все-таки идет не о конкретных комбинациях (однако см. ниже), а о классах комбинаций. Скажем, последняя буква номера на долларовых банкнотах встречается тем реже, чем дальше она в алфавите:

В российской бонистике ценят относительно редкие советские банкноты образца 1961 года, в которых обе буквы заглавные; впрочем, там еще существенны шрифтовые особенности [3]. При этом самыми дорогими являются банкноты серии «АА», потому что они были первыми во всем выпуске. Эта же традиция сохранилась и для российских банкнот; некоторые из них можно продать существенно дороже номинала, другие же не успели стать редкими и дают лишь небольшую надбавку.

Другой интернационально интересный класс банкнот — банкноты замещения. Они используются, чтобы заменить брак при подготовке пачек к отправке с печатной фабрики: бракованная купюра изымается, ее номер регистрируется, а на ее место кладется банкнота замещения. Дело в том, что напечатать банкноту с фиксированным номером логистически сложно и проще этот номер просто заменить на очередную купюру из специально предназначенной для этого пачки; факт замены отражается в тетрадях фабрики и на упаковке пачки. Интерес к ним начал проявляться в 1980-х годах, в работах Ларри Паркера; в настоящее время коллекционирование банкнот замещения выросло в самостоятельную область бонистики [5].

Банкноты замещения имеют специальные номера. В СССР рублевые банкноты замещения имели «Я» или «я» первой литерой серии. Украинские гривны замещения — это серии «ЯА», «ЯБ», «ЯЯ» (в зависимости от номинала и года выпуска). Белорусские рубли — «ХХ». Американские долларовые банкноты замещения имеют вместо последней буквы звездочку; другие страны резервируют для этих целей литеру Z в обозначении серии или специальные номера (обычно начинающиеся с девяток; неполный список см. в «Википедии» на Replacement banknote).

Какие российские серии обозначают замещение, не известно: Гознак и Центральный банк РФ эту информацию не раскрывают. На форумах бонистов обсуждаются различные гипотезы, источником для которых служат банковские упаковки свежеотпечатанных купюр, в которых среди банкнот одной серии встречаются отдельные экземпляры другой серии. Известно, впрочем, что для 100-рублевых банкнот 2014 года «Сочи» серией замещения была «Аа»; она некоторое время считалась редкой, но по окончании выпуска остатки этой серии распространялись целыми блоками и подешевели [6].

Банкноты замещения. (А) СССР, 10 руб., ЯЕ 6250068 (mcoin.ru);

(Б) Беларусь, 10 руб. хх0003042 (ранний номер, belbonistica.com);

(В) США, 2 долл. L00000002 ☆ (сверхранний номер, pmgnotes.com);

(Г) Югославия, 500 000 000 000 динаров, ZA 005376 (mcoin.ru);

(Д) Шри Ланка, 50 рупий, Z/3 108667 (mcoin.ru);

(Е) Филиппины, 2 песо ❖ 1360739 (mcoin.ru)

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Еще больше ценятся серии, обозначающие пробные выпуски [7]. Они выходят в обращение в одном регионе, потом их изымают (идентифицировав как раз по серии) и изучают износ и т. п. Первыми такими сериями российских банкнот были «АБ» (50 руб.) и «АЛ» (100 руб.) модификации 2001 года, отпечатанные на специальной бумаге и покрытые водоотталкивающим лаком. В 2008 году в Татарстане, Новосибирской и Свердловской областях на десятирублевых банкнотах (модификация 2004 года) серии «ФФ» испытывали новую бумагу, а на «ЦЦ» — краску [8]. Тогда же на сторублевых банкнотах «УУ» и «ФФ» использовали разную бумагу и лаковое покрытие, а обычные банкноты серии «ЦЦ» служили контролем. Новый лак испытывали и в 2016 году, опять на сторублевках серий, начинающихся на большую «У». При этом первая цифра номера (1–4) обозначала номер партии (чем больше, тем более толстый слой краски), а «5» обозначала контрольную партию без лакового покрытия. В отличие от предыдущих выпусков, крупные дилеры-бонисты изымали такие купюры из банков целыми гознаковскими упаковками (10 пачек по 100 листов), поэтому они существенно дешевле других пробных банкнот [7].

Ну и, наконец, самое удивительное — банкноты с номером «все нули». Теоретически такая банкнота должна быть завершающей в пачке 99999хх; практически ее заменяют на банкноту замещения. Видимо, из-за сбоев несколько таких купюр попадали в обращение. В США ранее также использовали банкноты замещения; сейчас же последние номера серий (в том числе «восемь нулей») продают коллекционерам прямо неразрезанными листами.

М. Г.

Две Деньги Веня Д’ркин Две деньги половозрелые

Я бережно положил в стол.

Две деньги—мужскую и женскую

Я запер и выключил свет.

Но то ли они не сошлись номерами,

То ли сериями не сошлись…

Но, но, но детки у денег,

Детишки-деньжатки,

У них так и не родились. Сколько деньги не корми,

Они смотрят секонд-хэнд.

И не размножаются в неволе,

И не откликаются в натуре,

И не поддаются дрессировке. 1998 youtube.com/watch?v=SRvWvQ83C7o

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