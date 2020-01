«Мы и дальше будем бороться с нарушениями публикационной этики в серой зоне списка ВАК»

На вопросы ТрВ-Наука ответил вице-президент РАН Алексей Хохлов, который от Президиума РАН курирует российские академические журналы, а также работу Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований. Беседовала Наталия Демина.

— В ряде СМИ, в том числе таких авторитетных, как журнал Science, появилась информация о проекте Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований, в результате которого из российских научных журналов ретрагировано (отозвано) более 800 статей с различными нарушениями публикационной этики. В то же время появляются и заметки с критикой этой деятельности. Как бы вы могли это прокомментировать?

— Коротко скажу об общей ситуации с российскими научными журналами. Эта сфера очень неоднородна. Во-первых, есть журналы, входящие в международные базы данных. Это первый эшелон научных изданий — лучшие в России. В частности, сюда относятся почти все журналы, издаваемые РАН. К ним никаких претензий нет.

Во-вторых, некоторое время назад Российская академия наук совместно с Научной электронной библиотекой (eLibrary) и компанией Clarivate Analytics создали так называемую Русскую полку Web of science — Russian Science Citation Index (RSCI).

С учетом подробного анализа библиометрических показателей мнения ведущих российских ученых и экспертных комиссий РАН были отобраны российские журналы, которые удовлетворяют минимальным требованиям к научному изданию. На первом этапе у нас было 650 таких журналов, сейчас в RSCI входит 771 журнал. Это второй эшелон научных журналов России. Такие явления, как плагиат, неясное соавторство в научных публикациях там, как правило, также не наблюдаются.

В списке ВАК в настоящий момент около 3200 журналов. Это очень много. Во времена СССР у нас было всего около 750 журналов, а научных сотрудников в 2,5 раза больше, чем сейчас. Сейчас число научных сотрудников сильно уменьшилось, а число журналов возросло более чем в 4 раза. Очевидно, что многие из этих журналов так называемая серая зона. Да, там есть журналы, которые стараются попасть в верхние эшелоны. Но, к сожалению, есть журналы, в которых нет научного рецензирования, берут любые статьи, лишь бы за их публикацию заплатили, вставляют кого нужно в число соавторов и т. д.

С этим, конечно, нужно бороться. И работа по очищению этой серой зоны началась в 2017 году. Первые шаги сделала даже не РАН, а РИНЦ и Ассоциация научных редакторов и издателей (АНРИ).

В РИНЦе проиндексировано более 5000 журналов, больше, чем в списке ВАК. Есть журналы, которые вообще ни в какие ворота не лезут, которые очевидным образом публикуют какую-то ерунду, без всякого рецензирования. Коллеги из РИНЦ исключили из своего списка около 340 таких журналов.

Далее, в последнее время отмечались случаи покупки авторства, когда «покупатель» добавлялся в число соавторов реальной научной статьи, либо покупки цитирований, когда в список литературы статьи искусственно вставлялись ссылки на «покупателя». Для выявления таких случаев наши коллеги из РИНЦ прибегли к хорошо известному в торговле «методу контрольных закупок». В результате они выявили сеть недобросовестных журналов и исключили из ­РИНЦа еще около 50 журналов.

Одновременно эта работа началась и в АНРИ. Если РИНЦ занимался исключением плохих журналов как целого, то эта ассоциация инициировала процедуру ретрагирования отдельных статей.

Процедура ретрагирования статей — это обычное явление в научном мире. Если автор находит ошибку в своей статье, кто-то находит ошибку и сообщает автору или журналу, то статьи ретрагируются. Существует сайт retractionwatch.com, который, как заявлено редакцией, является окном в мир отзыва статей как части научного процесса («Tracking retractions as a window into the scientific process»). Замечу, что если ввести в строку поиска по стране «Россия» в их базу данных, то выводится список из 82 ретрагированных статей начиная с 1989 года. Поиск по «США» дает более 3600 статей. Поиск по «Франция» — 391 статью. По «Великобритания» — 743.

До 2017 года у нас, в Российской Федерации, прецедентов по отзыву статей практически не было, или они не стали широко известными. Этим занялся АНРИ, и первые несколько десятков статей были ретрагированы решением Совета по этике АНРИ.

В 2019 году только что созданная Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований вместе с АНРИ и РИНЦ продолжила эту деятельность уже более активно и в широком масштабе. С помощью баз «Диссеропедии» и «Антиплагиата» были найдены несколько тысяч статей, которые вызывали подозрения: там либо был плагиат, либо опубликована одна и та же статья, но с разным авторством, либо были множественные публикации. Комиссия написала в 541 редакцию журналов письмо: посмотрите, пожалуйста, если тут что-то действительно не так, то ретрагируйте; если все нормально, то напишите нам, что всё нормально. Речь шла о 2528 статьях, вызывавших вопросы.

Большая часть журналов согласилась, что в этих статьях есть плагиат или другие признаки нарушений, и уже ретрагировала соответствующие статьи. На текущий момент — более 800 статей. Комиссия продолжает эту работу и находится в стадии переписки с редакциями других журналов.

На что я хотел бы обратить внимание. Во-первых, что вся эта переписка идет с упомянутой выше серой зоной журналов. Она не касается ведущих журналов первого или второго эшелона. За редкими исключениями, она касается только тех журналов списка ВАК, которые не входят в RSCI. К сожалению, в списке ВАК много журналов, которые…

— …позорят российскую науку.

— Скажу мягче: вызывают вопросы. Стоит также заметить, что претензии к качеству статей, на которые обратила внимание Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований, распределены очень неравномерно по областям науки.

— «Диссернет» много раз об этом говорил применительно к диссертациям.

— В списке статей нет ни естественных наук, ни технических наук. Большая часть претензий к общественным наукам (в основном это статьи по экономике и праву). Существенно меньше, но все равно много — к гуманитарным наукам (здесь большая доля приходится на педагогику). Еще меньше к сельскохозяйственным наукам. Еще меньше — это медицинские науки. Основная проблемная зона — это социальные и гуманитарные науки. Поэтому не стоит говорить (как было сказано в ряде публикаций), что деятельность Комиссии ставит под вопрос качество всей российской науки. Нет, те области, в которых Россия была традиционно сильна, такими и остаются. Речь идет о второстепенных журналах по общественным и гуманитарным наукам. Я сожалею, но факт, что с этими журналами действительно есть проблемы.

— Увы, но я про эту ситуацию слышу уже более 15 лет, еще когда главой ВАК был М. П. Кирпичников. Почему так медленно всё движется? Хотя все проблему понимают, знают и про хищнические журналы, и про другие, нарушающие этику науки…

— Еще в 2006 году список ВАК включал всего лишь 800 журналов. Потом, я уж не знаю, что там произошло, он стал очень сильно набухать.

— Академия наук может повлиять на ситуацию со списком ВАК?

— Президиум Российской академии наук уже несколько раз предлагал Высшей аттестационной комиссии постепенно свести список ВАК к списку Russian Science Citation Index, и сейчас такой пилотный проект реализуется для наук о жизни — биологии, медицинских и сельскохозяйственных наук.

Экспертный совет ВАК по биологии считает, что может мгновенно перейти к RSCI. Советы по медицине и сельскому хозяйству просят все же оставить некоторый дополнительный список журналов на три года, пока аспирантуру не закончат молодые ученые, которые начали готовить диссертации раньше. Но по прошествии времени список по трем советам будет сведен к списку RSCI. После этого останется только сектор общественных наук и гуманитарных наук, который с этой точки зрения самый сложный.

Российская академия наук продолжит работу по улучшению качества российских научных журналов совместно с Научной электронной библиотекой (издающей РИНЦ) и Ассоциацией научных редакторов и издателей. При этом мы будем работать в тесном контакте с отделениями РАН. Мы хотим в ближайшее время существенно расширить комиссию, увеличить число представителей от различных отделений.

И мы будем работать вместе, чтобы научные журналы были действительно научными и рецензируемыми, чтобы они действительно публиковали достоверную информацию. Надо постепенно приводить в порядок журналы во всех областях науки. Академия наук будет использовать для этого свой экспертный потенциал и сотрудничать со всеми организациями, которые пытаются улучшить ситуацию в области публикационной этики.

Алексей Хохлов

Беседовала Наталия Демина

