Глобальное потепление

Ушедший год был полон горячих дискуссий о глобальном потеплении. Вероятно, это заслуга Греты Тунберг, выступившей с трибуны ООН с прочувственной речью. Конечно, ее выступление было организовано политиками, конечно, это PR-акция, но, надо признать, весьма успешная. Отвлекаясь от стилистических оценок и политических аспектов, надо поблагодарить Грету, что привела в движение такие массы серого вещества как во всем мире, так и (в особенности) у нас на родине. Нобелевскому лауреату не под силу порой то, что может сделать эмоциональная девочка — растрогать или разозлить сотни миллионов, повлияв на повестку мировых СМИ и предмет сетевых баталий. Многие профессиональные климатологи считают, что выступление Греты принесло науке скорее вред, чем пользу, но это зависит от того, насколько сами ученые готовы выступать перед широкой аудиторией. Если готовы, то теперь их аудитория будет намного больше, чем год назад, — именно в этом заслуга Греты.На самом деле, если говорить о факте антропогенного глобального потепления, предмета для споров здесь не больше, чем в дискуссиях о шарообразности Земли или о факте Большого взрыва. Но ожесточенные споры идут по всем направлениям, там и там находятся «эксперты», утверждающие, что весь научный истэблишмент либо проплачен, либо политически ангажирован, либо закоснел в поклонении замшелым авторитетам. Действительно, климатология испытывает давление со стороны политики и экономики, причем с разных сторон. Внешнее давление — очень плохой фактор для научных исследований, но значит ли это, что климатологи в подавляющем большинстве поддались этому давлению и хором обманывают народ?

«Троицкий вариант» продолжает дискуссию о глобальном потеплении. Наша главная цель не споры о наличии/отсутствии, а просвещение. Мы не будем «давать трибуну» ораторам, отрицающим факт антропогенного потепления по той же причине, по которой мы не публикуем отрицателей Большого взрыва и теории относительности. Тем не менее ответы на расхожие мифы в дискуссии прозвучат, поскольку это весьма эффективный способ объяснения реальности.

Второй вопрос кроме самого факта антропогенного потепления — вопрос о его возможных последствиях. Может быть, оно полезно и не о чем беспокоиться? Или все-таки кому-то от него придется туго? Но, может быть, кому-то другому, а не нам? И может быть, фиг с ним, с тем, кому придется плохо? А может быть все-таки человечество едино, и не стоит различать, по ком звонит колокол? И какова оптимальная стратегия цивилизации перед лицом глобального потепления? Здесь меньше определенности и больше предмета для споров. К этому вопросу мы рассчитываем перейти во вторую очередь.

Мы вынуждены выразить сожаление, что в материалах прозвучит резкая критика высказываний Александра Городницкого — человека, которого мы любим и уважаем за другие стороны его деятельности.

Борис Штерн

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