Диалог не получился?

Дмитрий Дубровский, доцент НИУ ВШЭ (Москва), науч. сотр. ЦНСИ (Санкт-Петербург) прокомментировал для ТрВ-Наука ситуацию с внесением поправок в несколько основополагающих документов Высшей школы экономики, вызвавшими большие дискуссии и споры.

Проект поправок в Правила внутреннего распорядка обучающихся, Правила внутреннего трудового распорядка, а также порядок поддержки студенческих инициатив НИУ-ВШЭ были вызваны, как это сейчас совершенно очевидно, несколькими кризисами, которые потрясли университет за последнее время.

Это, конечно, дело Гасана Гусейнова, дело Егора Жукова и исключение студенческого журнала DOXA из числа студенческих организаций НИУ-ВШЭ. Все эти случаи объединяет одно: официальная позиция руководства университета, посчитавшая критические высказывания разного содержания (от критики состояния русского языка до коррупции в РГСУ) не только «нарушающими университетскую этику», но и «угрожающими политической нейтральности университета».

В связи с этим основным положением, внесенным в оба документа, было положение об обязанности студентов и преподавателей «исключить аффилиацию с университетом в случае участия в политической или иной деятельности, вызывающей существенные разногласия в обществе»; исключение при этом было сделано для «экспертной и аналитической позиции». При этом в поправках еще и содержится требование «не совершать действий, наносящих ущерб деловой репутации университета, его работников и обучающихся».

Логика этих поправок, как представляется, несколько расходится с убеждением, которое высказал еще в 2013 году ректор Ярослав Кузьминов [1]: «в Вышке есть представители разных политических взглядов… но собственно политической деятельностью они занимаются вне стен университета». По-видимому, позиция руководства изменилась в связи именно с теми событиями, о которых уже упоминалось.

Правда, руководство НИУ-ВШЭ настаивает, что подобные поправки не являются нарушением академической свободы и актом цензуры и что в целом такие же положения есть в целом ряде университетов в демократических странах, в частности, в США. Точно так же не нашел в поправках нарушений свободы слова и новоиспеченный глава Совета по правам человека Валерий Фадеев [2].

Критика же этих поправок, наиболее полно представленная в Заключении профсоюза «Университетская солидарность» [3], обращает внимание не только на то, что требования высказываться по общественно важным вопросам в установленном администрацией ВШЭ порядке нарушает базовый принцип академической свободы слова и препятствует работе независимых профсоюзов.

В то же время, эти поправки, по мнению юристов «Университетской солидарности», «демонстрируют высокий уровень правовой неопределенности», поскольку совершенно неясно, как понимать, какие вопросы «носят существенные разногласия», и каким образом установить, в правильной ли находится работник «аналитической или экспертной позиции», чтобы по ним высказываться.

Одновременно вызывает большое сомнение то, кто и как будет определять ущерб «деловой репутации Университета», поскольку Комиссия по научной этике уже продемонстрировала, как именно она понимает академическую этику и ущерб деловой репутации.

Заметим, что решение этой комиссии уже было оценено именно Комитетом по академической свободе Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований (ASEEES), которая выразила в своем письме ректору Кузьминову свою озабоченность тем давлением, которое оказывается Комиссией по академической этике Ученого совета Высшей школы экономики в Москве на профессора Гасана Гусейнова и оценила требование Комиссии как «прямое ущемление его академической свободы как преподавателя и исследователя» [4]. Заметим, что ответа на это письмо Комиссия не получила.

По мнению Павла Кудюкина, сопредседателя «Университетской солидарности», «в результате серьезной общественной кампании руководство НИУ-ВШЭ существенно смягчило первоначальный набор ограничений». Согласно вступившим в силу правилам, выступать без разрешения можно, и в таких выступлениях «по спорным вопросам» либо воздерживаться от аффилиации с университетом, либо размещать уведомление, что позиция является исключительно личной позицией и не претендует на выражение позиции Высшей школы экономики.

Как представляется, фактически введенная поправка ничего не меняет в положении преподавателей и студентов, но вот, кажется, уровень доверия и согласия внутри университета этой странной кампанией подорван. Прежде всего, потому, что более 5000 подписавших протест против поправок заклеймены как изгои, а критикующим поправки предложено подумать о переходе в «негосударственные вузы». Проректор Валерия Касамара объясняет это так: «если вы выбрали государственный вуз при правительстве РФ, то надо отдавать себе отчет, что есть учредитель, определяющий цель и задачи» [5].

Таким образом, несмотря на то, что формально правила относительно высказываний фактически не изменились, поменялась, как представляется, «политика учредителя». Это обстоятельство и вызвало столь резкую реакцию, вызванную, как кажется, резким несоответствием между формальными утверждениями в желании «сохранить свободу университета и не допустить цензуры» с предложенными изначально жесткими разрешительными правилами.

Главным же последствием развития этого кризиса, как кажется, является то, что, как сказал редактор DOXA Армен Арамян «у нас не получился диалог» [6]. И отсутствие этого диалога между частью профессуры, студентами и руководством имеет, на мой взгляд, долгосрочные негативные последствия для развития Высшей школы экономики.

Дмитрий Дубровский

Фото: philologist.livejournal.com

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