Вузы и институты

Уважаемая редакция!

Дорогие коллеги, когда вы возьмете в свои руки этот номер «Троицкого варианта», уже окончательно, даже по юлианскому календарю, наступит 2020 год. С чем вас всех искренне поздравляю!

Во время тяжелых раздумий, случавшихся у меня в хмурые утренние часы январских каникул, я не мог не продолжать думать о том, как будут развиваться в наступившем году наши наука и образование. Превозмогая головную боль, я пытливо всматривался в стылую и туманную даль: что год грядущий нам готовит кроме очередных успехов в области НБИКС и генетических технологий, а также научных прорывов под руководством мегагрантников в наших вузах и научных организациях?

И тут мне пришло в голову, что есть важный вопрос, который касается как раз отношений между вузами и научными организациями. К сожалению, несмотря на постоянное и плодотворное сотрудничество, наши отношения никогда не были исключительно безоблачными. В девяностые годы академические институты перетянули тонюсенькое одеяло бюджетного научного финансирования на себя, утверждая, что дело вузов — заниматься образованием. Для нашей вузовской науки это было серьезным ударом. Ближе к концу 2000-х вузам начали подбрасывать кой-какие деньги на оборудование, и Академия тут же начала завидовать нам.

До реформы РАН дело ограничивалось более или менее успешными попытками перетягивания бюджетного одеяла. Однако после 2013 года в среде сотрудников академических институтов начали распространяться страшилки: мол, вузы сейчас расхватают академические институты, чтобы нарастить свои публикационные показатели. А наука-то в вузах никакая, там все сидят на краткосрочных контрактах, а бюрократия жуткая — переварят, мол, нас и не подавятся, будет нам туго-туго. Тыкали пальцем в МИСиС, который якобы хотел поглотить несколько институтов, в Красноярске научные организации вообще в ФИЦ объединились, чтобы не быть поглощенными Сибирским федеральным университетом.

Но, в общем, ничего страшного не случилось, и страхи поутихли на какое-то время. Впрочем, после создания Министерства науки и высшего образования, объединившего под своей крышей университеты и академическую науку, после постановки задачи интеграции университетов и научных организаций в рамках научно-образовательных центров мирового уровня, эти страхи вновь ожили. И опять пошли разговорчики, что интеграция будет «по полной программе», опять пошли слухи, что вузы зарятся на академические институты и их площади…

Что я тут могу сказать? Не спорю, есть, конечно, отдельные вузы, к которым сложно испытывать симпатию. Вот, к примеру, есть Высшая школа экономики, занимающая очень выделенную позицию в плане финансирования. Мало того, что она имеет особый околоправительственный статус, так ректор Вышки еще и женат на главе Центробанка! Не удивительно, что у этого заведения куры денег не клюют. Ну и пользуясь этим, Вышка сейчас хочет стать классическим университетом, пачками покупая преподавателей и научных сотрудников, получая за звонкую моменту публикации в высокорейтинговых журналах, подготовленные в академических институтах и других вузах. Да, такой вуз — это хищный капиталистический университет, полагающийся на свою толстую мошну. Такого хищника сложно не бояться, мы и сами таких выскочек не любим.

Но обычные, традиционные вузы, особенно классические университеты — это совсем другое дело. Дорогие коллеги из академических институтов, не стоит бояться вузов! Вузы — это образование, это студенты — наше будущее, это молодость и жизнь, бьющая ключом. Обойдетесь ли вы без наших студентов? Нет, конечно, не обойдетесь! Бюрократия — ну а куда ж без нее? Мы живем, и вы сможете. Если рассуждать прагматично, коллеги, то никуда вы без нас не денетесь. А вот мы без вас худо ли, бедно ли, но переживаем.

Вот на основе этого понимания и следует выстраивать отношения. Вам, работники академических институтов, пора перестать задирать нос, пора перестать считать, что наука есть только у вас, да в нескольких университетах. Пора понять, что свою честь можно продать гораздо дороже, если делать это по своей инициативе и добровольно. В том же случае, если тебя не спрашивают, сложно на многое рассчитывать. Будьте прагматичны, коллеги, и всё у нас получится!

Ваш Иван Экономов

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи